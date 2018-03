Crotone-Roma 0-2: allo Scida decidono El Shaarawy e Nainggolan (Video Gol e Highlights)

Termina la partita: Crotone-Roma 0-2. Allo Scida passano i giallorossi grazie alle reti di El Shaarawy nel primo tempo e Nainggolan nella ripresa. Crotone che nel secondo tempo ha creato diversi problemi alla squadra di Di Francesco senza però trovare il gol. Zenga espulso da Banti.





90’+3- Fallo di mano fischiato a Benali. La partita dovrebbe finire dopo questa punizione. Infatti Banti fischia la conclusione del match. Crotone-Roma 0-2

90’+2- Ci prova anche Florenzi, respinge Cordaz

90’+1- Crotone che prova a trovare il gol della bandiera

90′- Saranno tre i minuti di recupero

89′- Under vicino al gol. Salva sulla linea di porta Faraoni

88′- Ultimi minuti di gioco. Il Crotone sembra essersi arreso

87′- Cercano la combinazine Dzeko e Nainggolan, sarà angolo per i giallorossi

86′- Simy ruba palla a Juan poi la palla finisce a Ricci che crossa. Si chiude la Roma che riparte da Alisson

85′- Dzeko lavora un buon pallone, la Roma prova a chiudere la partita palla al piede

84′- Ricci fermato, Banti non fischia fallo, poi Kolarov prova a calciare quasi dalla difesa verso la porta di Cordaz sfruttando il vento. Nulla di fatto

83′- Simy e Ricci duellano con Juan e Nainggolan, poi la Roma recupera palla

82′- Entra Under per El Shaarawy

81′- Punizione battuta da Kolarov sulla barriera

80′- Ci prova El Shaarawy che rientra sul destro e poi viene murato. Fallo poi di Ceccherini sullo stesso Faraone

79′- Vicino al gol il Crotone con Simy e Benali, salva Fazio

78′- Fallo di Kolarov su Ricci

77′- Fallo di Crociata appena entrato su Florenzi

76′- Entra Crociata per Barberis

75′- GOOOOOOOL! Nainggolan! Il Ninja si mette in proprio, guarda Cordaz e lo fulmina di sinistro da fuori area. Crotone-Roma 0-2

73′- Fuorigioco di Simy che forse era tenuto in gioco da Kolarov

72′- Kolarov e Juan chiudono bene su Ricci. Poi Alisson spazza via

71′- Crotone tutto all’attacco con il gigante Simy. La Roma si difende

70′- Cambio per il Crotone: entra Simy esce Stoian. Anche la Roma cambia: fuori Gerson dentro Florenzi

69′- Juan chiude ancora un’azione di Ricci

68′- I giallorossi concedono ancora un’azione offensiva al Crotone. Non è contento Di Francesco

67′- Angolo Roma. batte Peres, male ripartono i rossoblù

66′- Ancora una chance per il Crotone. Stoian davanti ad Alisson sbaglia la conclusione

65′- Entra Strootman per Pellegrini. Primo cambio dunque per la Roma

64′- Kolarov, di destro! Palla di poco fuori

63′- Nainggolan ci prova con un tiro da fuori. Centrale poco pericoloso per Cordaz

62′- Rimessa laterale in proiezione offensiva per i padroni di casa. Poi Kolarov controlla e conquista palla

61′- Angolo Crotone, Alisson c’è

60′- Ottima diagonale difensiva di Martella a chiudere Gerson

59′- La partita si è accesa grazie ai padroni di casa che cercano il pareggio e probabilmente adesso lo meriterebbero

58′- Ci crede il Crotone. La Roma è al momento fuori dal match nonostante il vantaggio

57′- Incredible occasione per Trotta e anche per Stoian sulla ribattuta. Bravissimo Alisson ma che errore anche Fazio che si è letteralmente addormentato

56′- Fazio sbaglia tutto, Trotta ruba palla e si invola. Alisson in uscita ferma tutto

55′- Conclusione di Pellegrini, para Cordaz facile

54′- Ricci servito male da Trotta. Ancora un errore nell’ultimo passaggio

53′- Ancora Crotone che prova a trovare il pareggio

52′- Pericoloso il Crotone. Trotta, Ricci e Benali. Poi nessuno riesce a calciare. Riparte la Roma da Alisson

51′- Cross Kolarov, Ceccherini in angolo. Sugli sviluppi Nainggolan prova dalla lunga distanza. Nulla di fatto

50′- Che occasione per Dzeko, Cordaz miracoloso

49′- Crotone che sicuramente ha iniziato la ripresa con tutta un’altra voglia. La Roma deve fare attenzione

48′- Trotta e Juan Jesus spalla a spalla, Banti fischia fallo a favore della Roma. Protesta Zenga che viene cacciato via

47′- Faraoni prova l’incursione, Juan Jesus chiude e guadagna una punizione

46′- Altra azione dei padroni di casa, Pellegrini atterra Martella

45′ st – Parte subito forte il Crotone. Mandragora prova la conclusione. Para Alisson

Secondo tempo

Le squadre stanno per tornare in campo per il secondo tempo della partita. Vedremo se il Crotone proverà subito a recuperare lo svantaggio

Primo tempo equilibrato nonostante un grande possesso palla della Roma vicino al 70%. Decide fin qui la rete di El Shaarawy su assist di Kolarov. Due occasioni anche per il Crotone con Stoian. Bravo Alisson. Crotone-Roma 0-1

45’+2- Ultima azione del primo tempo della Roma in contropiede, palla sul fondo. Sarebbe angolo ma non c’è tempo. Intervallo

45’+1- Kolarov goffamente di piede rischia l’autorete

45′- Ci saranno due minuti di recupero

43′- Ancora El Shaarawy, cross di destro pericoloso. Capuano salva su Dzeko

42′- Crotone chiude in avanti il primo tempo. Martella dalla sinistra avvia l’azione

41′- Che occasione per il Crotone. Stoian lanciato in porta, Alisson in uscita molto bravo

40′- Vantaggio meritato della Roma che si porta in vantaggio

38′– GOOOOOOOOOOL! El Shaarawy porta in vantaggio la Roma. Bellissimo cross di Kolarov, il Faraone a porta sguarnita mette dentro Crotone-Roma 0-1

37′– Si lotta in mezzo al campo, Barberis avvia l’azione poi Fazio e Alisson chiudono tutto

36′- Buona l’azione sulla destra di Bruno Peres, poi Nainggolan crossa per Gerson che non trova la rete da buona posizione

35′– Fuorigioco di rientro di Trotta

34′- Dopo lo spavento la Roma prova a reagire ma l’azione dei giallorossi è troppo macchinosa

33′- Occasione per Stoian. Cross dalla destra palla che arriva al centrocampista del Crotone che calcia al volo di sinistro da buona posizione

32′- Kolarov dalla bandierina direttamente in porta, Cordaz con i pugni respinge

31′- Avanza il baricentro la squadra ospite alla ricerca del vantaggio, poi Capuano sbaglia l’intervento e regala un calcio d’angolo

30′- Crotone-Roma 0-0 alla mezz’ora

29′- Contatto Gonalons-Faraoni, Banti fischia fallo a favore del Crotone

28′- Possesso della sfera abbastanza sterile da parte della Roma, Crotone che si difende bene

27′- Sbaglia Nainggolan, intercetta Martella poi Juan Jesus ancora recupera palla

26′- Trotta lanciato in profondità da Stoian, Juan Jesus chiude tutto

25′- Ancora un cross di Kolarov, lungo sul secondo palo. Nessuno ci arriva

24′- La Roma non riesce a trovare il guizzo giusto, il Crotone prova a colpire

23′- Azione di Stoian che trova un buon corner

22′- Non ce la fa l’attaccante di Zenga. Infortunio muscolare per lui e primo cambio obbligato per il Crotone

21′- Out Nalini per infortunio, entra Barberis

20′- Prova la giocata in profondità El Shaarawy, palla lunga che arriva a Cordaz

19′- Cross dalla sinistra, non si coordina bene Pellegrini. Roma che attacca

18′- Molto attiva la corsia destra della Roma con Peres e Gerson. Meno dalla parte opposta El Shaarawy e Kolarov

17′- Soccorso il centrocampista rossoblù dopo lo scontro con Gerson. Torna in campo Benali ancora dolorante

16′- Contropiede del Crotone ma la Roma recupera palla. C’è un uomo a terra, si tratta di Benali

15′- Ci prova il bomber bosniaco da fuori. Il suo sinistro è debole

14′- Cross teso di Kolarov, Dzeko anticipato

13′- Azione Roma con Juan Jesus che allarga per Pellegrini, poi Gerson e Bruno Peres trovano una rimessa laterale in zona offensiva

12′- Tiro cross di Ricci, Alisson non si fa sorprendere

11′- Sbaglia Gonalons, ora Crotone in avanti

10′- Occasione Roma. Nainggolan calcia dal limite dell’area. Palla alta di poco

9′- Non trovano sbocchi Dzeko e compagni. Il Crotone è messo bene in campo in questi primi minuti di gioco

8′- Rimessa laterale per la Roma. Provano i giallorossi, oggi in divisa bianca, l’azione offensiva. Palla che termina sul fondo

7′- Fallo di Gonalons su Stoian in mezzo al campo

6′- Contropiede del Crotone, Nalini sfida Fazio che lo chiude in angolo

5′- Fermato Gerson da Martella

4′- Ora è la Roma in possesso palla. Fazio e Juan Jesus avviano l’azione poi Dzeko di testa sul lancio lungo ma Cordaz c’è

3′- Lo Scida incita il Crotone. Buono l’avvio degli uomini di Zenga

2′- Prova il Crotone dalla sinistra con Martella, palla che arriva in avanti a Nalini e Trotta. Esce Alisson in presa bassa

1′– Subito un calcio d’angolo per la Roma. Nulla di fatto, spazza la difesa della squadra di casa

L’arbitro Banti fischio l’inizio del match. LIVE Crotone-Roma, si parte!

Primo Tempo

Le squadre fanno il loro ingresso in campo

Ufficializzate le formazioni che scenderanno in campo alle 15 allo Stadio Ezio Scida di Crotone. Nessuna sorpresa per gli uomini di Zenga che confermano il 4-3-3 che ha sconfitto la Sampdoria la settimana scorsa. Di Francesco cambia parecchio. Bruno Peres in campo al posto di Florenzi e Juan Jesus al posto di Manolas al centro della difesa. In mezzo al campo out Strootman mentre in avanti riposa Under, c’è Gerson nel tridente

Crotone-Roma, le formazioni ufficiali

Crotone 4-3-3: Cordaz, Faraoni, Capuano, Ceccherini, Martella, Mandragora, Stoian, Benali, Ricci, Nalini, Trotta

Roma 4-3-3: Alisson, Peres, Fazio, Juan Jesus, Kolarov, Pellegrini, Gonalons, Nainggolan, Gerson, El Shaarawy, Dzeko

Crotone-Roma. Fischio d’inizio domenica ore 15 Stadio Ezio Scida, match valido per la 29^ giornata di Serie A. Si affrontano con ambizioni diverse e stati d’animo differenti i calabresi di Walter Zenga e i giallorossi di Eusebio Di Francesco. Padroni di casa a quota 24 punti in classifica e reduci dalla vittoria contro la Sampdoria con un poker che ha ridato animo e fiducia per la corsa salvezza. Roma che dopo il successo contro il Napoli e il Torino in campionato e il passaggio di turno in Champions si ritrova terza in classifica con 56 punti. Il sorteggio per i quarti di finale ha detto che i giallorossi dovranno presto pensare al Barcellona ma come lo stesso tecnico giallorosso ha affermato in conferenza stampa: “La partita di Champions passa anche per quella di Crotone“.

Zenga dovrà fare a meno di Budimir ancora infortunato ma si affiderà ai tre uomini che hanno abbattuto la Doria. Il tridente offensivo sarà composto da Ricci, Nalini e Trotta. Conferma a centrocampo per Stoian, Mandragora e Benali mentre in difesa davanti a Cordaz ci saranno Faraoni, Capuano, Ceccherini e Martella.

Scelte difficili anche per la Roma e per Di Francesco. Out per squalifica De Rossi e per infortunio Defrel e Perotti. Tridente offensivo affidato a Dzeko alle cui spalle agiranno Under e El Shaarawy. In mezzo al campo l’unico certo del posto è Radja Nainggolan. Pellegrini e Gonalons dovrebbero completare il reparto con Strootman inizialmente in panchina. Davanti al portierone brasiliano Alisson ci saranno Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. Juan Jesus potrebbe però avere le sue chance per sostituire Fazio al centro della difesa.

All’andata terminò 1-0 grazie al rigore di Diego Perotti. Allo Scida però sarà tutta un’altra musica. Arbitro del match sarà Banti con assistenti Di Vuolo e Tolfo. Al Var toccherà a Calvarese.

