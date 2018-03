Genoa-Milan 0-1: decide André Silva all’ultimo secondo (Video Gol e Highlights)

Vince il Milan. Decide il colpo di testa di André Silva al 94esimo su cross di Suso. Primo gol per il portoghese in Serie A. Rossoneri che trovano meritatamente il gol della vittoria dopo una partita giocata bene senza rischiare praticamente nulla. Un gol annullato per parte dal Var. La squadra di Ballardini punita all’ultima azione di gioco. Genoa-Milan 0-1





90’+4 – GOOOOOOOOOOOOOOL! Suso assist al centro, André Silva insacca di testa al 94esimo. Genoa punito all’ultimo secondo. Genoa-Milan 0-1

90’+3 – Fallo di Laxalt su Calabria

90’+2- Cross di Lazovic, Lapadula di testa alto

90’+1- Ci prova Kessie, tiro parato da Perin

90′- Saranno 4 i minuti di recupero

89′- Fallo di Borini su Omeonga

88′- Ci prova il Milan. Si difende il Genoa

87′- Suso trova un’ottima giocata per André Silva. Fortunata la difesa rossoblu che si salva

86′- Laxalt fermato da Calabria. Si lamenta la panchina del Genoa. Perinetti, diretto sportivo del Grifone viene espulso e allontanato dalla panchina

85′- Grande anticipo di Bonucci che prova il filtrante per Cutrone, Spolli chiude bene

84′- Fa girare palla il Milan ma nessuno trova il guizzo in area

83′- Fallo in attacco fischiato a favore della squadra di casa

82′- Ennesimo cross di Suso, i difensori del Genoa chiudono bene

81′- Ultimi minuti di gioco. Il match potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro

80′- Entra Bessa, esce Pandev. Ballardini si copre con l’ex Verona

79′– Dentro Calabria per Bonaventura. Batte la punizione Suso, palla di poco a lato

78′– Ancora Suso, Bertolacci lo atterra. Ammonito

77′- Suso prova l’azione personale. Cross sul secondo palo troppo lungo, André Silva tiene la palla ma poi riparte il Genoa

76′- Corner rossonero, nulla di fatto

75′- Avanza il Milan a caccia del gol del vantaggio. Cross di Suso, respinge Zukanovic

74′- Doppio cambio per il Genoa: dentro Lapadula e Omeonga per Galabinov e Rigoni

73′- Bell’azione del Milan, Suso-Kessie-Suso tiro cross dello spagnolo. Nessuno sul secondo palo riesce ad insaccare

72′- Suso corssa di destro, respinto. Poi Rodriguez ostacolato anche dal direttore di gara è costretto ad arretrare

71′- Ultimi venti minuti di gara. Il Milan ha ripreso le redini del gioco ma il Genoa è in gara e prova a colpire in contropiede

70′- Suso per André Silva, il portoghese apre bene per Bonaventura. Poi il Milan perde palla

69′- Silent check Var-Fabbri per un presunto mano di Borini in area. Il tocco è stato di testa e di ginocchio. Nulla di fatto

68′- Lazovic fino in fondo, prova il cross ma chiude tutto Rodriguez. Sarà angolo

67′- Andrè Silva entra in campo, esce Calhanoglu

66′- Suso trova Bonaventura, il 5 rossonero controlla e col sinistro calcia. Perin para

65′- Cross di Hiljemarck e controcross di Lazovic. Perde palla però il Genoa

64′- Spolli ha preso una botta al ginocchio nell’azione precedente. Ora sembra essersi ristabilito

63′- Rasoiata di Rodriguez. Perin para facilmente. Intanto c’è Spolli a terra infortunato

62′- Spolli ruba palla, poi subisce fallo da Biglia

61′- Ci prova anche Calhanoglu, il match si è acceso

60′- Bonaventura, rientra sul sinistro e calcia. Fuori non di tanto

59′- Primo cambio per Gattuso: dentro Cutrone fuori Kalinic

58′- Cross di Laxalt, Lazovic al volo non trova lo specchio della porta

57′- Pandev scatenato si butta su tutti i palloni ma adesso c’è il contropiede del Milan

56′- Ci crede la squadra di casa. Minuti di difficoltà per il Milan

55′- Angolo Genoa, che occasione per Zukanovic che di testa sbaglia a due passi da Donnarumma

54′- Dopo un minuto, il Var toglie la rete del Genoa. Era fuorigioco

52′– Punizione Genoa. GOOOOOOOOL! Rigoni ha trovato il gol del vantaggio ma si attende il check del Var

51′- Kalinic difende palla e serve Calhanoglu, poi il turco prova a servire Bonaventura chiude Spolli alla perfezione

50′- Dalla sinistra Laxalt prova la rimessa profonda per Galabinov. L’attaccante prolunga ma il Milan difende bene

49′- Rodriguez chiude il filtrante di Rigoni per Galabinov

48′- Uno due provato da Kalinic e Calhanoglu. Difende bene Spolli sul croato

47′- Prova Bonucci il lancio lungo sul secondo palo. Palla profonda, troppo

46′- Suso prova a servire Kalinic, palla lunga

45’st- Palla al Genoa che parte da dietro, Galabinov sponda per Pandev e tiro centrale

Secondo tempo

Duplice fischio di Fabbri che manda le squadre a riposo sullo 0-0. Poche occasioni in questo primo tempo. Kalinic due volte con Perin protagonista sulla prima chance. Per il Genoa molto attivo Laxalt ma nessuna vera occasione

45′- Termina il primo tempo Genoa-Milan 0-0

44′- Biraschi respinge male, Calhanoglu conclude di destro alto

43′- Dall’angolo il Milan trova la rete ma c’era il fuorigioco di Bonaventura. Decisione corretta. Sul tocco di testa Bonaventura e Kessie si trovavano in fuorigioco, la palla ha colpito il palo e poi il numero 5 rossonero ha messo in rete ma la posizione di partenza era irregolare

41′- Calhanoglu, tiro cross di destro. Calcio d’angolo Milan

40′- Contropiede Milan, Bonaventura serve Kalinic che spreca calciando male di sinistro

39′- Laxalt, rientra sul destro che non è il suo piede e calcia. Palla fuori

38′- Hiljemark per Laxalt, cross bloccato in angolo da Romagnoli. Sugli sviluppi, Spolli di testa a lato

37′- Tutto chiuso il Milan, Genoa che perde un altro pallone

36′- Ancora un cross di Diego Laxalt da sinistra. Bonucci respinge di testa

35′- Batte Calhanoglu. Centrale. Nessun problema per Perin

34′- Fallo di Bertolacci su Kalinic al limite dell’area. Punizione importante per il Milan

33′- I pericoli maggiori creati dal Genoa arrivano dalla corsia presidiata da Laxalt, molto attivo il giocatore ex Inter

32′- Cross di Rodriguez sul secondo palo, Laxalt anticipa Suso

31′- Prova il numero tra due avversari Suso, Laxalt e Zukanovic riescono a chiudere lo spagnolo

30′- Genoa-Milan 0-0 alla mezz’ora

29′- Bertolacci fa partire l’azione del Genoa, chiude Calhanoglu

28′- Suso per Calhanoglu, tiro di sinistro. Debole, para bene Perin

27′- Possesso palla dei rossoneri che cercano lo spiraglio giusto per colpire gli avversari

26′- Bonucci palla al piede fermato. Rimessa laterale per il Milan

25′- Fallo di Kessie su Biraschi, mano sulla faccia dell’avversario

24′- Attacco genoano dalla sinistra. Cross pericolosissimo di Laxalt, non ci arriva per un soffio Galabinov

23′- Fallo di Kalinic su Spolli

22′- Lazovic dal fondo non trova il guizzo giusto per crossare. Riparte il Milan

21′- Biglia fa partire l’azione del Milan, poi Kalinic difende palla e serve Suso. Il cross dello spagnolo è intercettato. Contropiede Genoa

20′- Partita bloccata. Squadre molto chiuse, unici lampi fin qui di Bonaventura e Suso

19′- Tiene palla adesso il Genoa, azione che inizia da dietro poi tocco di Pandev alla ricerca di Galabinov. Chiudono Bonucci e Romagnoli

18′- Tentativo di verticalizzazione di Bonucci, palla troppo lunga che termina tra le braccia di Perin

17′- Bella chiusura di Laxalt ancora su Suso cercato molto in questi ultimi minuti di gioco

16′- Si accende Suso, altra palla messa in mezzo. Si salva la difesa della squadra di casa

15′- Suso prova il traversone, Spolli chiude tutto

14′- Prova l’avanzata Bonaventura, poi Calhanoglu viene chiuso in fallo laterale. Palla al Genoa

13′- Giro palla Genoa ma il Milan si è chiuso bene

12′- Cross dalla trequarti di destra di Borini, nulla di fatto. Ripartono i rossoblu con Rigoni e Lazovic

11′- Milan in pressione, Genoa che si difende

10′- Si cercano Kalinic e Bonaventura, poi il passaggio del 5 rossonero non è preciso. Rinvio dal fondo del Genoa

9′- Fallo di Biraschi su Calhanoglu. Fabbri non estrae il cartellino giallo che sembrava netto

8′- Ancora Milan in possesso palla. Kessié per Bonaventura, palla a Rodriguez poi il cross basso per Kalinic, che parata Perin

7′- Recupera palla Rodriguez, uno duo con Calhanoglu che serve Bonaventura. Il tiro termina di poco alto

6′- Rigoni allarga per Lazovic, cross dell’esterno che termina sul fondo

5′- Inizia l’azione del Milan Bonucci, poi lo scambio con Biglia. Cerca di velocizzare la squadra ospite

4′- Cross di Rodriguez dalla sinistra. Perin in uscita alta blocca la palla. Sul proseguimento dell’azione fuorigioco di Galabinov

3′- Laxalt prova l’affondo, Borini chiude bene

2′- Borini per Suso, cambio gioco errato che favorisce il contropiede del Grifone. Si rifiugia in rimessa laterale Romagnoli

1′- Kessie perde il primo pallone del match, Genoa che muove la sfera

Si parte, primo possesso per il Milan

Primo Tempo

Genoa-Milan in campo. Ci sarà il minuto di silenzio per Davide Astori

Le squadre sono nel tunnel degli spogliatoi e si avviano verso il terreno di gioco



Piove a Genova ma il drenaggio del campo è ottimo. Si gioca regolarmente

Rese note le squadre che scenderanno in campo allo Stadio Ferraris. Gattuso sceglie Kalinic in avanti e Borini terzino destro. Ballardini manda in campo Lazovic al posto di Rosi. Per il resto tutto confermato con il solito 3-5-2

Genoa-Milan, le formazioni ufficiali

Genoa 3-5-2: Perin, Spolli, Biraschi, Zukanovic, Bertolacci, Hiljemark, Rigoni, Laxalt, Lazovic, Pandev, Galabinov

Milan 4-3-3: Donnarumma, Borini, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Biglia, Kessié, Bonaventura, Suso, Calhanoglu, Kalinic

Ore 16:00 – Ha parlato il sindaco di Genova Marco Bucci il quale ha prospettato un possibile posticipo del match di circa 15 minuti rispetto all’orario previsto

Genoa-Milan, la partita è a rischio rinvio nonostante le rassicurazioni che arrivano. Il campo in questo momento non è allagato quanto lo era attorno alle 13. Per il momento, come confermato da Perinetti, si gioca nonostante la pioggia continui a scendere

LIVE Genoa-Milan. Match delle 18 che fa da antipasto a Inter-Napoli. Nonostante l’allerta meteo sembra essere scongiurato il rischio rinvio. Il Grifone e il Milan scenderanno dunque in campo allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Gli uomini di Ballardini, dopo la sconfitta contro il Bologna e la gara rinviata contro il Cagliari, sono a caccia di punti importanti per allontanarsi dalle zone calde della classifica. I 30 punti fin qui ottenuti dai rossoblù non sono ancora garanzia di una salvezza tranquilla e per questo il Genoa cercherà davanti al proprio pubblico una vittoria come già successo nei precedenti tre match a Marassi contro il Milan. Le statistiche dicono che sarà il confronto numero centro tra le due compagini con 47 vittorie del Milan, 33 pareggi e 19 successi genoani. All’andata a San Siro finì a reti inviolate, 0-0 con i rossoneri in dieci per lunghi tratti della partita per l’espulsione di Bonucci.

Ballardini farà affidamento sul solito 3-5-2 con Pandev e Galabinov in attacco e l’ex Bertolacci in mezzo al campo. I tre difensori davanti a Perin saranno Biraschi, Spolli e Zukanovic. Sulle corsie Laxalt e Rosi. Panchina per l’ex Lapadula che potrebbe entrare nella ripresa.

Gattuso dovrà fare i conti con le scorie del match di Europa League in cui il Milan ha perso 2-0 contro l’Arsenal. Kalinic potrebbe essere rilanciato titolare al posto di Cutrone apparso stanco contro gli inglesi. Suso e Calhanoglu confermati nel tridente offensivo con Borini che insidia il turco. Nessuna novità per il restante undici. Titolarissimi in campo. Montolivo reclama spazio ma al momento Biglia, Kessié e Bonaventura restano i favoriti.

L’arbitro dell’incontro sarà Fabbri della sezione di Ravenna. Quarto uomo Abbattista e al Var ci sarà Manganiello

Genoa-Milan: le probabili formazioni

Genoa 3-5-2: Perin, Biraschi, Spolli, Zukanovic, Laxalt, Rosi, Bertolacci, Rigoni, Hiljemark, Pandev, Galabinov Allenatore: Davide Ballardini

Milan 4-3-3: Donnarumma, Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Biglia, Kessié, Bonaventura, Suso, Calhanoglu, Kalinic Allenatore: Gennaro Gattuso