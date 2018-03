Highlights Juventus-Atalanta 2-0, Video dei gol: Higuain e Matuidi guidano la fuga bianconera

HIGHLIGHTS JUVENTUS-ATALANTA 2-0, VIDEO DEI GOL E CRONACA DEL MATCH– La Juventus non tradisce le attese e approfitta del turno di recupero casalingo contro l’Atalanta per allungare in classifica. Ora i bianconeri sono a +4 rispetto al Napoli e ora lo Scudetto è in mano ai ragazzi di Allegri. Il vantaggio è firmato Higuain al 29′, poi chiude il match Matuidi all’80’. Bergamaschi che finiscono in 10 per l’espulsione di Mancini per doppio giallo. Vediamoci allora gli highlights della partita, con il video dei gol e la cronaca testuale azione per azione.

90’+4- E’ finitaa! La Juventus batte l’Atalanta 2-0 e si porta a +4 sul Napoli in testa alla classifica. A tra poco per gli Highlights di Juventus-Atalanta, con il video dei gol.

90’+2- L’Atalanta non pressa più e i bianconeri si passano il pallone in attesa del fischio finale

90′- Tre minuti di recupero assegnati

89′- Amonito Asamoah

87′- Dybala prova a servire De Sciglio in area, ma il pallone non filtra

85′- Ovviamente la squadra di Gasperini ha subito il doppio colpo espulsione-gol subito

83′- La squadra di Allegri ora è in completo controllo della gara

81′- Battibecco tra Benatia e De Roon dopo il gol: i due vengono alle mani

80′- GOOOL DELLA JUVE! Dybala scarica su Higuain, che a sua volte serve l’accorrente Matuidi: 2-0 e match chiuso

79′- Pjanic va alla battuta della punizione ma il pallone si infrange sulla barriera

78′- ESPULSO Mancini! Il difensore prende il secondo giallo per fallo su Chiellini al limite dell’area

77′- Cambio difensivo per Allegri: fuori Douglas Costa, dentro Barzagli

77′- Ammonito Mancini per la reierata trattenuta su Higuain

76′- Ottima chiusura di Asamoah su Ilicic

75′- In questa fase la Juve è dietro a difendere, i nerazzurri alla ricerca del pareggio

73′- L’Atalanta ora con il doppio centravanti tenta di mettere in mezzo all’area molti palloni alti

73′- Gomez prova il tiro-cross, sbagliato

72′- Fallo di Alex Sandro su Ilicic, il brasiliano viene ammonito

70′- Gomez a terra dopo un contatto con Benatia, nessun fallo secondo il direttore di gara

68′- Gasperini inserisce un’altra punta: Cornelius al posto di Hateboer

66′- OCCASIONE JUVE! Dybala entra in area ma De Roon lo anticipa in scivolata, poi Pjanic alza troppo il piattone dal limite

65′- Dentro Petagna al posto di Gosens

65′- Punizione di Pjanic, blocca Berisha

64′- OCCASIONE JUVE! Higuain manda in porta Douglas Costa, il tiro del brasiliano tocca il palo ed esce sul fondo

63′- Matuidi sbaglia un passaggio a metà campo ma l’arbitro ferma il gioco per fallo di mano di Ilicic

62′- Alex Sandro entra al posto dello stesso Mandzukic

61′- Punizione tagliata di Dybala, Mandzukic non arriva di un soffio sul pallone

60′- Ammonito anche Cristante per fallo su Asamoah

59′- Bella combinazione Dybala-Pjanic, l’argentino di tacco ma il pallone non passa

58′- Gones anticipa Higuain e l’occasione sfuma

56′- Cambio anche per l’Atalanta: fuori Haas, dentro Spinazzola

56′- Fallo duro di Benatia su Gomez

55′- Cross pericoloso di Gomez per Ilicic, palla fuori

53′-OCCASIONE ATALANTA! Ilicic calcia verso la porta, De Sciglio respinge di testa

52′- Fallo di Matuidi su Ilicic al limite dell’area, punizione pericolosa per i bergamaschi

51′- Primo cambio della partita: De Sciglio per Lichtsteiner

50′- OCCASIONE ATALANTA: sul corner Mancini anticipa Lichtsteiner di testa, palla che sfiora il palo

49′- Gomez tenta il dribbling su Benatia, ma il difensore è attento

48′- Dybala si accentra per il tiro ma è troppo centrale

47′- Bella giocata di Asamoah, atterrato da Hateboer: giallo per l’atalantino

46′- Si riparte, cominciata la ripresa

Highlights Juventus-Atalanta, cronaca del primo tempo

45′- Niente recupero, l’arbitro fischia la fine del primo tempo. A risentirci tra poco per la ripresa della gara e gli highlights di Juventus-Atalanta

43′- OCCASIONE JUVE! Higuain si libera al tiro dal limite, ma il pallone esce fuori di poco

43′- Higuain manda in profondità Matuidi, fermato però

42′- La Juve gestisce il possesso, Atalanta molto fallosa

40′- Passaggio di Higuain per Dybala, pescato in posizione di fuorigioco

38′- Gomez prova la sponda volante che non riesce

36′- Palla filtrante di Lichtsteiner per Higuain, ottimo intervento in chiusura di Mancini

35′- Hateboer al cross, decisivo il disturbo di Asamoah

34′- Fallo di Ilicic su Chiellini, punizione per la squadra di Allegri

33′- Numero di Higuain a metà campo su Mancini, fermato con un fallo

32′- Sul corner tocca di testa Palomino, fuori dallo specchio della porta

31′- Immediata reazione dell’Atalanta, grande giocata di Ilicic fermato in angolo

29′- GOOOOL DELLA JUVE! Douglas Costa recupera palla sulla metà campo e serve Higuain, piattone a battere Berisha: 1-0

28′- Azione insistita dei nerazzurri, cross di Toloi troppo lungo per Haas

26′- Palla persa da Dybala in uscita, Haas contrato al momento del tiro

25′- Fallo di De Roon che ferma Pjanic con la mano

23′- Fallo di Toloi in attacco

22′- Calcio d’angolo per l’Atalanta, Gomez alla battuta

21′- Matuidi recupera palla davanti alla difesa ma poi il contropiede non si concretizza

20′- Ripartenza della Juve con Dybala, palla troppo lunga e Mandzukic non arriva

19′- Higuain va al tiro ma il pallone è ampiamente a lato

18′- OCCASIONE JUVE! Dal calcio d’angolo Matuidi tira ma Palomino respinge il tiro

17′- Bella azione della Juve sulla destra, cross di Lichtsteiner deviato in corner

16′- Benatia sbaglia il passaggio, cross di Gomez che termina ampiamente fuori

14′- Fallo di Pjanic a centrocampo su Hateboer

12′- Bel disimpegno della difesa bianconera, che ferma Gomez ed esce in bello stile dall’area

10′- Buona opportunità per Dybala, ma la Joya non arriva non trova la coordinazione vincente

9′- Gomez pescato in posizione di offside, punizione Juve

7′- Opportunità per Higuain che non controlla di petto dentro l’area

6′- Atalanta in possesso di palla, Juve che attende dietro

5′- Ilicic prova il filtrante in are, spazza via Chiellini

4′- Dybala cade in area dopo lo scontro con Mancini, non c’è fallo

3′- Buon lavoro di Ilicic, palla in mezzo per Gomez che calcia alto

2′- I bianconeri provano a sfondare sulla sinitra, ma Mandzukic sbaglia l’appoggio su Asamoah

1′- Comincato il match, subito Juve in possesso di palla

18.00- Ci siamo, formazioni che si posizionano in campo, l’arbitro ha il fischietto in bocca

17.55- Le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo, tra pochi minuti comincerà la partita.

Buon pomeriggio amici di SuperNews, benvenuti all’Allianz Stadium per il live di Juventus-Atalanta. Le squadre sono in campo per effettuare il riscaldamento, tra pochi minuti comincerà la gara di recupero della 26.a giornata. Al termine del match vi proporremo gli highlights di Juve-Atalanta con il video dei gol.

Highlights Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali

Allegri cambia il modulo, con il temporaneo abbandono del 4-3-3 ed il ripristino del 4-2-3-1. Quattro uomini offensivi per la Juve, con Mandzukic che torna tirolare dopo due partite di stop.

Gasperini spiazza tutti inserendo dal 1′ il ‘Papu’ Gomez e lasciando in panchina Masiello e Spinazzola. Ecco le formazioni ufficiali.

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Mancini, Palomino; Hateboer, De Roon, Haas, Gosens; Cristante; Ilicic, Gomez.

Per maggiori informazioni su dove vedere Juve-Atalanta clicca sul link.