Highlights Juventus-Milan 3-1, il VIDEO dei gol: Cuadrado e Khedira decisivi

HIGHLIGHTS JUVENTUS-MILAN 3-1, VIDEO DEI GOL E CRONACA TESTUALE- La Juventus supera per 3-1 il Milan nel posticipo del 30° turno e conquista tre punti d’oro. Con questa vittoria infatti i bianconeri allungano sul Napoli, che ora è -4 in classifica. Dopo il vantaggio di Dybala arriva la reazione del Milan, che pareggia con il grande ex Bonucci. I rossoneri vanno vicini al 2-1 con la traversa di Calhanoglu, ma poi la squadra di Allegri esce alla distanza e trova il vantaggio con il rientrante Cuadrado. A chiudere definitivamente il match ci pensa Khedira nel finale. Rivediamo allora gli highlights di Juventus-Milan, con il video dei gol della serata.

45’+3- E’ finita! La Juventus batte il Milan per 3-1 e allunga in classifica a +4 sul Napoli. Restate con noi, tra poco vi mostreremo gli highlights di Juventus-Milan con il video dei gol

45’+2- La Juve ormai è in controllo del match e si appresta a vincere

45′- Saranno tre i minuti di recupero

44′- Suso dalla distanza su punizione, Buffon con i pugni

42′- E’ curioso come uno dei peggiori in campo come Khedira abbia deciso il match con un assist ed un gol nella ripresa

41′- GOOOOOL DELLA JUVE! Palla sulla sinistra di Douglas Costa per Dybala, appoggio all’indietro per Sami Khedira, pallone che insacca nell’angolino basso: 3-1

39′- Buon lavoro di Kalinic di sponda, pallone messo in mezzo da Suso, salva Chiellini

37′- Il Milan si riaffaccia in avanti, ma Calabria sbaglia malamente il cross

36′- Gattuso butta nella mischia Cutrone, fuori Calhanoglu

34′- GOOOL JUVENTUS! Cross di Khedira in posizione di ala sinistra, colpo di testa di Cuadrado a incorciare sul secondo palo: 2-1 Juve

32′- La Juve in avanti, cross sbagliato da parte di Cuadrado

30′- Un cambio per parte: il Milan fa entrare Montolivo al posto di Biglia, Bentancur per Pjanic tra le fila bianconere

29′- Fuorigioco fischiato a Higuain, Donnarumma aveva fatto comunque un miracolo sull’argentino

27′- Alla battuta va Pjanic, palla di poco alta sopra la traversa

26′- Fallo di Biglia su Dybala, punizione pericolosa per i bianconeri

25′- OCCASIONE MILAN! Bonaventura, servito da Calhanoglu, dribbla Cuadrado e scarica un tiro violento alto sipra la traversa da buona posizione

24′- Ospiti in possesso di palla

22′- Punizione di Dybala, il pallone viene salvato da Kessiè con la schiena e Benatia non riesce a spingere in rete. Che brivido per il Milan!

20′- Iniziativa di Douglas Costa a sinistra, palla allontanata

19′- Cambio per il Milan: Kalinic al posto di Andrè Silva

18′- Ennesimo contropiede dei rossoneri, bravo Pjanic in fase di ripiegamento

17′- Con l’entrata del colombiano Allegri dovrebbe schierare il 4-2-3-1

16′- Entra Juan Cuadrado al posto di uno spento Matuidi

15′- Asamoah recupera un buon pallone, il cross però è troppo basso.

14′- Si prepara Cuadrado, pronto per tornare in campo dopo più di 3 mesi

12′- Sul ribaltamento di fronte ci prova Douglas Costa, palla ampiamente fuori

10′- OCCASIONE MILAN! Contropiede rossonero, Calhanoglu calcia dalla distanza e colpisce la traversa a Buffon battuto. Sulla respinta il portiere salva su Suso

9′- Dalla bandierina va Dybala, Benatia si lamenta per una presunta trattenuta

8′- Punizione calciata da Pjanic, Bonucci mette in corner

7′- Cartellino giallo per Biglia che stende Dybala

6′- Contropiede del Milan, Asamoah riesce ad anticipare Bonaventura e conquista un fallo

5′- Palla tagliata di Suso, non tocca nessuno e Buffon blocca

4′- Buona iniziativa di Pjanic, il bosniaco fermato prima di andare al tiro

3′- Matuidi manca il pallone e commette fallo al limite dell’area rossonera

2′- La Juve ora si schiererà con un 4-3-3, Barzagli terzino destro

1′- Comincia il secondo tempo, c’è subito un cambio: fuori Lichtsteiner e dentro Douglas Costa

45’+2- Termina la prima frazione di gioco, seguite con SuperNews il secondo tempo della partita. A fine gara ci saranno gli highlights di Juventus-Milan

45’+1- Un minuto di recupero concesso dall’arbitro. Fallo di Kessiè su Chiellini

45′- Possibile contropiede per Higuain, l’argentino tarda a servire i compagni e perde palla

44′- Nessuna irregolarità da parte di Bonucci, si riparte con la rimessa dal fondo per Donnarumma

43′- VAR! L’arbitro Mazzoleni va al controllo del Var dopo un tocco di mano di Bonucci

42′- Pjanic dalla bandierina, Chiellini va al duello aereo ma il pallone termina alto

41′- Primo corner per la Juventus

40′- Fallo di Andrè Silva su Pjanic, fase molto combattuta a metà campo

39′- Ammonito anche Rodriguez per l’intervento falloso sul connazionale Lichtsteiner

38′- Suso ferma Dybala e lancia la ripartenza, ammonito Benatia per fallo su Andrè Silva

36′- L’atteggiamento della Juventus appare un pò troppo prudente, con 10 giocatori dietro la linea della palla

35′- Cross sbagliato da parte di Calabria, rimessa dal fondo per Buffon

34′- Milan molto tonico questa sera, bianconeri in difficoltà

32′- Combinazione Dybala-Higuain, il Pipita ribattuto da Bonucci

30′- Rischio di Pjanic che perde palla davanti alla difesa, ma c’è il fallo di Calhanoglu

29′- Bonucci sigla il più classico gol dell’ex, pareggio meritato per i rossoneri

28′- GOOOOL MILAN! Dal corner di Calhanoglu Bonucci anticipa i suoi ex compagni di testa e pareggia il conto: 1-1

27′- Cross rasoterra di Calabria, la difesa bianconera rimane immobile. Palla in corner

26′- Dybala ruba palla sulla trequarti ma il pallone termina fuori

25′- Il Milan esce bene palla al piede sul pressing degli attaccanti bianconeri, potrebbe essere una chiave del match

23′- Ripartenza di Higuain, il Pipita è costretto a fermarsi ad attendere rinforzi

22′- Buon fraseggio del Milan a metà campo, allontana Asamoah in fallo laterale

20′- Calcio di punizione fischiato a Chiellini per un fallo du Kessiè

18′- Dopo il gol la Juve sembra in difficoltà, ottima reazione della squadra di Gattuso

17′- Cross di Calabria dalla destra, l’arbitro ravvede un fallo in area di Bonaventura

15′- OCCASIONE MILAN! Riapartenza dei rossoneri, cross di Calhanoglu per Andrè Silva, che di testa spedisce clamorosamente fuori da distanza ravvicinata

13′- Buon lavoro ancora di Suso sulla sinistra, traversone di Kessiè per la testa di Andrè Silva: palla alta

12′- Tiro-cross di Suso, allontana Buffon con i pugni

10′- Fallo di Chielini sulla ripartenza di Andrè Silva, punizione per il Milan

8′- La Juve sblocca subito il match, vedremo come reagiranno i rossoneri

7′- GOOOL JUVE! Dybala sfodera un gran sinistro da fuori area che si insacca all’angolino, nulla da fare per Donnarumma: 1-0

6′- OCCASIONE JUVE! Bel tiro dai 20 metri di Higuain, para Donnarumma in tuffo

4′- Lancio sbagliato da parte di Donnarumma, Rodriguez non riesce a tenere il pallone in campo

3′- Prima iniziativa dei rossoneri, Asamoah chiude in corner Kessiè

2′- Juve schierata con un prudente 3-5-2, Milan col 4-3-3

1′- E’ cominciata la sfida, primi fischi per Bonucci ad ogni tocco di palla

Ore 20.45- Prima del fischio d’inizio c’è il minuto di raccoglimento per ricordare Emiliano Mondonico

Ore 20.40- I 22 calciatori stanno per fare il loro ingresso in campo. La Juventus ha l’opportunità di andare a +4 in classifica sul Napoli, dopo che i partenopei hanno pareggiato con il Sassuolo

JUVENTUS (3-5-2): Buffon; Barzagli, Benatia, Chiellini; Lichtsteiner (46′ Douglas Costa), Khedira, Pjanic (75′ Bentancur), Matuidi (61′ Cuadrado) Asamoah; Dybala, Higuain.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia (75′ Montolivo), Bonaventura; Suso, Andrè Silva (64′ Kalinic), Calhanoglu (81′ Cutrone).

