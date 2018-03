Highlights Lazio-Juventus 0-1, VIDEO sintesi e gol: magia di Dybala al 93′

HIGHLIGHTS LAZIO-JUVENTUS 0-1, VIDEO DEL GOL DI DYBALA– La Juventus vince per il rotto della cuffia un match di vitale importanza e sale momentaneamente a -1 dal Napoli, in attesa della partita di questa sera. Un incontro bruttino, dominato dalle difese. Fino al terzo minuto di recupero, quando Paulo Dybala tira fuori dal cilindro un gol da vero prestigiatore e regala 3 punti ad Allegri. Ecco gli highlights di Lazio-Juventus con il video del gol della ‘Joya’.

45’+5- E’ finita! La Juventus espugna l’Olimpico grazie ad un gol da fuoriclasse di Paulo Dybala al 93′. Tra poco vi mostreremo gli highlights con il video del gol.

45’+4- Ulteriore recupero dopo il gol. Entra Chiellini per Dybala

45’+3- GOOOOOL DELLA JUVENTUS!! Dybala fa un grandissimo gol! Tunnel su Luiz Felipe e poi calcia da terra sotto l’incrocio. Rete fondamentale per la Joya

45’+2- Partita soporifera anche in questi ultimi minuti

45′- Tre minuti di recupero assegnati

45′- Cade a terra Douglas Costa, nessun fallo secondo Banti

44′- Ammonito Lulic per il precedente intervento sul ghanese

43′- Scontro tra Asamoah e Lulic, rinvio dal fondo per Buffon

42′- Dybala prova il lancio, palla troppo lunga

40′- Azione pericolosa della Lazio, prima Milinkovic poi Felipe Anderson cercano la palla fultrante, allontana la difesa bianconer in affanno

39′- Partita ancora bloccata, grande agonismo e poco spettacolo

37′- Imbucata tentata da Milinkovic, palla sul fondo

35′- Serie di rimpalli sulla zona sinitra del campo, sfortunato Matuidi che manda la palla in fallo laterale

34′- Esce Immobile, al suo posto Caicedo

33′- Momento molto confusionale del match, che finora ha deluso le grandi aspettative

32′- Nessuna delle due squadre sembra avere la forza per riuscire a vincere

31′- Dybala recupera palla, serve Alex Sandro ma il suo cross viene deviato in corner

30′- Ammonito anche Alex Sandro per fallo su Lulic

29′- I bianconeri prendono un po di campo, ma senza incidere in zona gol

28′- La Juventus schiera un tridente senza attaccanti di ruolo

27′- Secondo cambio per Allegri: fuori lo stesso Mandzukic, entra Alex Sandro

26′- Buon assist di Douglas Costa per Mandzukic ma il croato sbaglia lo stop

25′- Punzione battuta da Pjanic, nessuno arriva sul pallone che si perde sul fondo

24′- Cambio per la Lazio: fuori Luis Alberto per Felipe Anderson

24′- Sta per entrare Felipe Anderson nella squadra di Inzaghi

23′- Ottima chiusura di Rugani su Luis Alberto

22′- Lancio in profondità per Mandzukic, bravo ancora Luiz Felipe e chiudere

21′- Bello spunto in velocità di Dybala, il suo tiro viene respinto di testa da Luiz Felipe

20′- Ci prova Dybala dalla distanza, tiro senza nessuna pretesa

19′- Manata di Immobile su Pjanic, punizione per i bianconeri

17′- Intervento molto al limite di Benatia su Lucas Leiva, l’arbitro lascia correre tra le proteste biancocelesti

15′- Molti errori a centrocampo da entrambe le parti

13′- Palla persa malamente dalla squadra di Allegri, verticalizzazione di Luis Alberto per Immobile, esce con in piedi Buffon

11′- Primo cambio della gara: Douglas Costa prende il posto di Lichtsteiner

10′- Juve che prova ad attaccare ma la Lazio chiude tutti gli spazi

9′- Si scalda Douglas Costa, potrebbe essere il primo cambio della partita

7′- Ottimo recupero di Rugani che chiude Immobile in velocità

6′- Anche la ripresa è tutt’altro che spettacolore, partita bloccata all’Olimpico

4′- Spallata energica di Lukaku a Lichsteiner, l’intervento è giudicato regolare, poi la difesa bianconera riesce a sventare il pericolo

3′- Milinkovic-Savic sfida Benatia in dribblig, ha la meglio il difensore

2′- Cross di Lichtsteiner, blocca in sicurezza Strakosha

1′- Cominciata la ripresa, Juve in possesso di palla

Le due formazioni stanno tornando in campo, nessun cambio da entrambe le parti

Highlights Lazio-Juventus 0-1, cronaca del primo tempo

45’+3- Il direttore di gara fischia la fine del primo tempo. A risentirci per la seconda parte di Lazio-Juventus

45’+2- Brutto fallo di Lichtsteiner su Radu, lo svizzero viene ammonito

45′- L’arbitro assegna 3 minuti di recupero

44′- Contrasto tra Parolo e Benatia, il marocchino ha la peggio

42′- Azione sull destra con Luiz Felipe e Lulic, il cross del bosniaco viene ribattuto

41′- Palla in profondità per Immobile, il capocannoniere non arriva sulla sfera

40′- Fallo di Barzagli su Milinkovic-Savic, punizione per la Lazio

38′- OCCASIONE JUVE! Dal corner la palla fische a Khedira, tiro deviato che finisce fuori di poco

37′- Fallo su Asamoah, Matuidi al cross deviato

36′- Il match non offre grande spettacolo, le due squadre cercano più che altro di contenere l’avversario

35′- Altro fallo di Lulic su Buffon in uscita

34′- Partita molto spezzettata, fallo di Lulic su Asamoah

32′- Immobile prova a partire in velocità, bravo Rugani a fermarlo

30′- Bella combinazione offensiva della squadra di Inzaghi, chiude bene Benatia

29′- Ammonito anche Luiz Felipe per fallo su Mandzukic

28′- Annulato un autogol di Lukaku, l’arbitro vede un fallo in attacco di Rugani

26′- Fallo di Luis Alberto su Lichtsteiner, ammonito lo spagnolo

23′- La Lazio in possesso di palla, Juve tutta dietro a difendere

20′- Luis Alberto ci prova direttamente da calcio d’angolo, si salva Buffon

19′- Ripartenza della Lazio, Immobile va al tiro e Buffon devia in corner in tuffo

18′- OCCASIONE LAZIO! Cross di Luis Alberto, colpo di testa di Radu parato da Buffon

17′- Immobile rimane a terra dopo un colpo ricevuto

16′- Ci prova Luis Alberto dal limite, tiro deviato in angolo

15′- Azione pericolosa della Juve in ripartenza, Asamoah sbaglia il cross e occasione sfumata

14′- Dybala lancia in profondità Mandzukic, fermato dalla difesa

12′- Luis Alberto libera Lukaku al cross, palla ribattuta in angolo

10′- Milinkovic strattonato da Matuidi, calcio di punizione per la Lazio

9′- OCCASIONE JUVE! Punizione di Pjanic per la testa di Mandzukic, palla alta sopra la traversa

7′- Milinkovic-Savic entra in are ma non riesce a calciare

6′- Dybala tamponato in area da Lucas Leiva, secondo l’arbitro tutto regolare

5′- Si lotta a centrocampo in questa prima fase

4′- Ci prova Parolo dalla distanza, palla lontana dai pali della porta di Buffon

3′- Lancio di Asamoah per Mandzukic, il croato fermato in posizione di fuorigioco

2′- Subito angolo per la Juve, la difesa biancoceleste allontana il pericolo

1′- L’arbitro Banti decreta l’inizio del match

14.55- Le due squadre sono scese in campo, tra pochi istanti comincerà la partita dell’Olimpico.

Amici di Supernews, bentrovati per il primo big match di giornata! Seguite con noi il Live di Lazio-Juventus, una partita importante per entrambe le squadre e che si preannuncia molto combattuta.

Highlights Lazio-Juventus, il tabellino

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Lulic (90′ Murgia), Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto (70′ Felipe Anderson), Immobile (80′ Caicedo).

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Barzagli, Benatia, Rugani; Lichtsteiner (57′ Douglas Costa), Khedira, Pjanic, Matuidi, Asamoah; Dybala (94′ Chiellini), Mandzukic (72′ Alex Sandro)

ARBITRO: Banti di Livorno

RETI: 93′ Dybala

AMMONITI: Luis Alberto, Luiz Felipe, Lulic (L), Lichtsteiner, Alex Sandro, Asamoah (J).