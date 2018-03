L’Italia conquista un pareggio a Wembley fermando l’Inghilterra sul risultato di 1 a 1. Iniziano bene gli azzurri nei primi minuti con due grandi occasioni di Immobile che non riesce a segnare il vantaggio per gli azzurri. Escono bene gli inglesi che mettono in difficoltà l’Italia ripartendo in contropiede velocemente fino alla grande intuizione di Lingard che serve Vardy e butta dentro il vantaggio dell’Inghilterra. Nel secondo tempo l’Italia prova a reagire senza far male agli inglesi poi Chiesa si inventa una grande azione e conquista un calcio di rigore importante poi trasformato da Insigne. Un punto per Di Biagio che si gioca le sue possibilità di diventare il Ct della Nazionale.

90+5′- FINISCE QUI!! L’Inghilterra va in vantaggio con Vardy, pareggia l’Italia a 5 minuti dalla fine con Insigne

90+4′- OCCASIONE ITALIA!! Chiesa controlla bene, difende palla e mette un cross perfetto ma Belotti non ci arrivo per pochi centimetri

90+3′- Zappacosta lancia bene Belotti ma scatta in anticipo e finisce in fuorigioco

90′- 5 minuti di recupero concessi dall’arbitro

87′- PAREGGIO DELL’ITALIA!!! Insigne trasforma il calcio di rigore!

86′- CALCIO DI RIGORE PER L’ITALIA!! Fischiato il fallo ai danni di Chiesa

85′- VAR IN CAMPO!! L’arbitro controlla la moviola per un presunto rigore ai danni di Chiesa

83′- Ammonito Young per gioco scorretto

82′- Gioco fermo per un colpo preso da Young

79′- Cambio per l’Italia: esce Pellegrini ed entra Gagliardini

78′- OCCASIONE ITALIA!!! Jorginho da un gran pallone ad Insigne che prova a mettere in mezzo ma nessuno ribadisce in rete

77′- L’Italia insiste nel tentativo di pareggiare questa partita ed evitare la seconda sconfitta della gestione Di Biagio

73′- OCCASIONE ITALIA!!! Insigne calcia bene la punizione con la palla che esce di poco sopra la traversa

73′- Esce Stones per la botta subita alla testa ed entra Henderson

72′- Ammonito Walker per gioco scorretto su Pellegrini

70′- Cambio per l’Inghilterra: escono Lingard e Vardy entrano Cook e Rashford

69′- Gioco fermo per una pallonata al volto subita da Stones

67′- OCCASIONE INGHILTERRA!! Grande azione tra Sterling e Lingard con il primo che controlla e calcia a giro sul secondo palo, palla di poco fuori

64′- Secondo cambio per gli azzurri: esce Immobile ed entra Belotti

62′- Rose controlla e calcia dal limite dell’area ma il tiro è debole, facile presa per Donnarumma

59′- Doppio cambio per l’Inghilttera: entrano Rose e Lallana escono Chamberlein e Trippier

57′- Chiesa è entrato bene in partita: dalla fascia mette un buon pallone per Immobile che calcia di prima intenzione, palla debole facile presa per Butland

55′- Cambio per l’Italia: esce Candreva entra Chiesa

54′- OCCASIONE INGHILTERRA!!! Sterling serve Young che ne salta due e calcia: ottima la copertura di Bonucci.

52′- L’Inghilterra ha cominciato il secondo tempo come ha iniziato il primo: attaccando in contropiede sorprendendo la difesa azzurra

49′- L’Italia, in questi primi minuti, provano a sorprendere la difesa con lanci lunghi ma senza successo

46′- Comincia il secondo tempo di Inghilterra-Italia

45′- L’arbitro concede un minuto di recupero

42′- Possesso Inglese che prova a colpire nuovamente per mettere al sicuro il risultato

39′- Ammonito Chamberlein per proteste dopo un fallo commesso su De Sciglio

38′- OCCASIONE INGHILTERRA!!! Sterling va in contropiede, serve Young che calcia: trova ancora la deviazione della difesa azzurra

37′- Jorginho prova a lanciare Immobile ma non si intendono i due: palla persa

35′- Sterling parte bene sulla fascia e mette bene al centro ma ottima opposizione di Bonucci che concede l’angolo

34′- Trippier mette al centro, Candreva anticipa tutti e mette in calcio d’angolo

31′- Insigne serve Parolo al limite dell’area che tenta la conclusione: palla che termina alta sopra la traversa

30′- Prova a reagire l’Italia ma bene la difesa inglese che è ben organizzata

26′- VANTAGGIO INGHILTERRA!!! Sterling resiste alla carica azzurra, Vardy controlla e calcia battendo Donnarumma! Inghilterra 1 Italia 0

23′- OCCASIONE INGHILTERRA!! Vardy controlla in area e calcia ma Donnarumma non si fa sorprendere!

19′- Jorginho lancia Parolo che prova ad inserisi in area ma la palla è troppo lunga per il centrocampista della Lazio

16′- OCCASIONE ITALIA!!! Candreva mette un cross perfetto, Immobile stacca bene di testa ma la palla termina a lato

13′- L’Italia prova a gestire palla e cercare il lampo vincente per provare a segnare ma a difesa inglese è ben schierata e non si fa sorprendere

10′- Vardy viene pescato benissimo in area di rigore ma De Sciglio chiude benissimo e favorisce l’intervento di Donnarumma

6′- Ha cominciato bene l’Italia che pressa molto bene gli inglesi creando subito occasioni pericolose

3′- OCCASIONE ITALIA!! Immobile recupera un gran pallone su errore di Stones, ma il difensore si oppone alla conclusione e concede l’angolo

1′- L’arbitro fischia l’inizio del match! E’ cominciata Inghilterra-Italia

20.15- FORMAZIONE UFFICIALE INGHILTERRA (3-4-3): Butland; Walker, Stones, Tarkowski; E. Dier; Trippier, Oxlade-Chamberlain, Lingard, A. Young; Vardy, Sterling.

20.15- FORMAZIONE UFFICIALE ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Zappacosta, Bonucci, Rugani, De Sciglio, Parolo, Jorginho, Pellegrini, Candreva, Immobile, Insigne.

Oggi va in scena la seconda e ultima amichevole delle nazionali. Scenderanno in campo l’Inghilterra contro l’Italia di Gigi Di Biagio che vuole conquistare una vittoria per provare a rimanere ct degli azzurri.

Inghilterra prove mondiali, Italia per la rinascita. Va in scena la seconda amichevole per la Nazionale allenata da Gigi di Biagio: dopo la sconfitta rimediata a Manchester contro l’Argentina, oggi gli azzurri sfideranno l’Inghilterra per provare a portare a casa una vittoria che darebbe un pò di morale all’ambiente. Dopo qualche dubbio iniziale, Di Biagio ha deciso chi manderà in campo a cominciare dalla porta che sarà affidata a Gianluigi Donnarrumma che prenderà il posto di Buffon per questa amichevole: in difesa ci sarà Darmian e saranno confermati Bonucci, Rugani e Florenzi che sono scesi in campo contro l’Argentina. In avanti, questa volta, ci sarà Antonio Candreva che sosterrà Insigne e Immobile che partirà titolare dopo una prova opaca contro l’Argentina. L’Inghilterra farà delle prove di formazione in vista dei mondiali e davanti si affinderà ad un trio atomico formato da Sterling, Alli e Vardy che guideranno l’attacco inglese.