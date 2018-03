LIVE Argentina-Italia: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Argentina-Italia, la presentazione dell’amichevole di Manchester

Buona serata amici di SuperNews. Siamo qui per seguire in diretta con cronaca live e risultato in tempo reale di Argentina-Italia, amichevole che si disputerà a Manchester e che vedrà il ritorno in campo della nostra Nazionale dopo la delusione cocente del play-off contro la Svezia che ha escluso gli Azzurri – all’epoca guidati da Ventura – dai Mondiali i Russia 2018, Si riparte da un commissario tecnico – Gigi Di Biagio – che potrebbe essere provvisorio, un traghettatore. Ma sarà davvero così? L’Argentina invece ai Mondiali ci andrà, anche se per arrivarci ha dovuto soffrire parecchio nel girone di qualificazione sudamericano. E nelle ultime ore, non sono mancate le polemiche sulle parole espresse dal C.T. Jorge Sampaoli sugli “italiani” Paulo Dybala della Juventus e Mauro Icardi dell’inter.

La probabile formazione di Di Biagio – che dovrebbe passare al 4-3-3 – prevede un mix fra “vecchi” – Bonucci e soprattutto Buffon – e giovani dai quali ripartire come Spinzazzola e Pellegrini.

Ecco le probabili formazioni di Argentina-Italia

ARGENTINA (4-2-3-1): Caballero; Mercado, Otamendi, Fazio, Tagliafico; Paredes, Biglia; Lanzini, Messi, Di Maria; Higuain. A disposizione: Romero, Guzmán, Rojo, Funes Mori, Acuña, Salvio, Mascherano, Lo Celso, Banega, Aguero, Perotti. Allenatore: Jorge Sampaoli.

TALIA (4-3-3): Buffon; Florenzi, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Pellegrini, Jorginho, Verratti; Candreva, Immobile, Insigne. A disposizione: Donnarumma, Perin, Darmian, De Sciglio, Ferrari, Ogbonna, Zappacosta, Bonaventura, Cristante, Gagliardini, Parolo, Belotti, Chiesa, Cutrone, Verdi. Allenatore: Luigi Di Biagio