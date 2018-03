LIVE Argentina-Italia: cronaca diretta e risultato in tempo reale Intervallo

Argentina-Italia 0-0

FINE PRIMO TEMPO, 0-0

45 – Gran palla di Di Maria per Higuain Buffon si oppone e Rugani salva sulla linea

43 – Triangolazione argentina che porta Tagliafico alla conclusione, Buffon respinge

42 – Troppo lungo il lancio di Lanzini per Di Maria

40 – Tiro di Paredes sul fondo, ma Buffon c’era

37 – Errore di Bonucci in disimpegno, per fortuna è segnalato un fuorigioco

36 – Tiro-cross di Di Maria su cui non arriva Higuain

34 – Magia di Di Maria poi Rugani devia con un braccio che pareva attaccato al corpo

33 – Higuain molto aggressivo

31 – Chiesa in fuorigioco

29 – Argentina superiore sulle palle alte, ma in difficoltà su quelle rasoterra

27 – Partia abbastanza lenta

25 – Insigne in profondità per Immobile che viene anticipato da Caballero

21 – Florenzi ferma Di Maria e poi Verratti esce palla al piede nello stretto

19 – Punizione Argentina per fallo col braccio di Parolo, anche se sembrava spalla. Ma sul piazzato c’è fallo di Higuain

17 – Bravissimo Buffon su colpo di testa di Otamendi

15 – Sin qui nessuna azione vera e propria. Di Biagio non vuole che il tridente vada a pressare il portiere

13 – Problema alla caviglia per Verratti che non ha nulla di particolare

10 – L’Italia prova a pressare alto per disturbare il palleggio argentino

8 – Punizione azzurra per fallo su Jorginho: batte Insigne, Parolo di testa manda alto

7 – Cerca di accendersi Insigne

5 – Prima fiammata argentina, prima Higuain non impatta la sfera su un cross, poi Di Maria costringe Buffon a bloccare a terra

4 – L’Argentina tiene la sfera e fraseggia

3 -Fase di studio

1 – PARTITI!

Minuto di raccoglimento

Inni nazionali

Dunque, per gli azzurri esordio da titolare di Chiesa. Piccolo problema muscolare per Messi

Argentina-Italia, formazioni ufficiali

Argentina (4-2-3-1): Caballero; Bustos, Fazio, Otamendi, Tagliafico; Biglia, Paredes; Lanzini, Lo Celso, Di Maria; Higuain. Allenatore: Jorge Sampaoli

Italia (4-3-3): Buffon; Florenzi, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Parolo, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Allenatore: Luigi Di Biagio

Argentina-Italia, la presentazione dell’amichevole di Manchester

Buona serata amici di SuperNews. Siamo qui per seguire in diretta con cronaca live e risultato in tempo reale di Argentina-Italia, amichevole che si disputerà a Manchester e che vedrà il ritorno in campo della nostra Nazionale dopo la delusione cocente del play-off contro la Svezia che ha escluso gli Azzurri – all’epoca guidati da Ventura – dai Mondiali i Russia 2018, Si riparte da un commissario tecnico – Gigi Di Biagio – che potrebbe essere provvisorio, un traghettatore. Ma sarà davvero così? L’Argentina invece ai Mondiali ci andrà, anche se per arrivarci ha dovuto soffrire parecchio nel girone di qualificazione sudamericano. E nelle ultime ore, non sono mancate le polemiche sulle parole espresse dal C.T. Jorge Sampaoli sugli “italiani” Paulo Dybala della Juventus e Mauro Icardi dell’inter.

La probabile formazione di Di Biagio – che dovrebbe passare al 4-3-3 – prevede un mix fra “vecchi” – Bonucci e soprattutto Buffon – e giovani dai quali ripartire come Spinzazzola e Pellegrini.

Ecco le probabili formazioni di Argentina-Italia

ARGENTINA (4-2-3-1): Caballero; Mercado, Otamendi, Fazio, Tagliafico; Paredes, Biglia; Lanzini, Messi, Di Maria; Higuain. A disposizione: Romero, Guzmán, Rojo, Funes Mori, Acuña, Salvio, Mascherano, Lo Celso, Banega, Aguero, Perotti. Allenatore: Jorge Sampaoli.

TALIA (4-3-3): Buffon; Florenzi, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Pellegrini, Jorginho, Verratti; Candreva, Immobile, Insigne. A disposizione: Donnarumma, Perin, Darmian, De Sciglio, Ferrari, Ogbonna, Zappacosta, Bonaventura, Cristante, Gagliardini, Parolo, Belotti, Chiesa, Cutrone, Verdi. Allenatore: Luigi Di Biagio