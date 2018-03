LIVE Ascoli-Bari, cronaca diretta e risultato in tempo reale

Ascoli-Bari, la presentazione del match

Buona serata amici di SuperNews. Siamo qui per seguire live in cronaca diretta ed in tempo reale Ascoli-Bari, anticipo della 33^ giornata del campionato di Serie B. Ciò che non può passare inosservato è il fatto che sulle panchine si ritrovano Serse Cosmi da una parte e Fabio Grosso dall’altra. I due hanno un passato glorioso comune vissuto insieme ai tempi del Perugia di Gaucci; alle vittorie contro Juventus e Milan, alla vitoria della Coppa Intertoto con la conseguente qualificazione all’edizione 2003-2004 della Coppa Uefa. Ma sopratutto, proprio Cosmi “inventò” Grosso come terzino. Ad ogni modo, questa sera la vittoria sere ad entrambe. I galletti pugliesi – sono quarti in classifica, ed arrivano dalla vittoria contro il Brescia. Dall’altra parte l’Ascoli, che sta lottando per non retrocedere, nell’ultimo turno hanno pareggiato in casa dello Spezia. All’andata, la compagine pugliese – sulla panchina dei marchigiani c’era il duo Maresca-Florin – vinse per 3-0.

Grosso non potrà contare su Basha, Oikonomou, Floro Flores, Diakité e Morleo. Serse Cosmi non ha a disposizione lo squalificato Mignanelli e gli infortunati Favilli, Carpani, Bianchi, Cherubin e Rosseti. Entrambi gli allenatori punteranno a confermare i rispettivi moduli: 4-3-3 per il Bari e 3-5-2 per l’Ascoli. Ascoli-Bari al via alle 20:30.