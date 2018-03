LIVE Avellino-Pescara, risultato in tempo reale: le probabili formazioni

Il match di serie B tra Avellino e Pescara sa di spareggio salvezza, ma anche di qualcosa di più. Infatti entrambe sono tra centro classifica e a ridosso della zona rossa. Senza vittoria da cinque partite, sempre k.o. nelle ultime tre: da due è sulla panchina degli abruzzesi Epifani insieme al suo Pescara non vincono ormai da tempo e ad Avellino urge fare risultato per non essere risucchiato in zona retrocessione. Per quanto riguarda la formazione il tecnico schiererà tra i pali Fiorillo poi Fornasier, Coda e Perrotta in difesa; Balzano, Coulibaly, Brugman, Valzania e Crescenzi a centrocampo; Mancuso e Pettinari (che ormai da qualche giornata è favorita a Bunino) in attacco.

Per quanto riguarda i Lupi ogni giornata hanno proposto sempre un ottimo calcio, tranne nel derby perso a Salerno la settimana scorsa. Soddisfatto comunque Novellino perchè vuole vedere i biancoverdi con una tale grinta delle gare scorse. Novellino schiererà il 4-4-1-1 con in attacco Castaldo convocato ma non al top e Asencio squalificato, si dovrebbe infatti sconfinare nel campo degli esperimenti per l’utilizzo di una seconda punta al fianco di Ardemagni. Alle sue spalle dovrebbe agire Gavazzi, che sta smaltendo l’attacco, ma lo stesso capitano, colpito duro al polpaccio in allenamento è in dubbio. Se D’Angelo giocherà allora il reparto di centrocampo toccherà per affiancare Di Tacchio a De Risio.