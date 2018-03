LIVE Besiktas-Bayern Monaco 0-1 (18′ Thiago Alcantara)

Ritorno ottavi di finale UEFA Champions League 2017/18, Vodafone Arena (Istanbul) – totale: 0-6

PRIMO TEMPO

20′ – Il Besiktas ha bisogno di almeno sei gol, senza subirne, per qualificarsi ai quarti di finale. Impresa impossibile, senza dubbio, per la compagine turca.

18′ – BAYERN MONACO IN VANTAGGIO! Cross dalla destra di Muller, Thiago Alcantara sfugge alla difesa avversaria e col sinistro trafigge Zengin per la rete dello 0-1.

17′ – Grande intuizione di Arturo Vidal: l’ex Juventus appoggia in verticale per Ribery, che ha spazio per il tiro ma viene chiuso dall’ottimo intervento in scivolata di Uysal.

15′ – Dopo un quarto d’ora di gioco, è ancora 0-0 tra Besiktas e Bayern Monaco. I tedeschi sono già certi della qualificazione ai quarti di finale dopo la vittoria per 5-0 nel match d’andata.

13′ – Traversone di Gonul, girata aerea di Vagner Love che non riesce ad inquadrare la porta da buona posizione.

10′ – Chance da gol! David Alaba batte in maniera praticamente perfetta un calcio di punizione, Zengin respinge sui piedi di Muller che al volo manca la conclusione in rete da distanza ravvicinata.

9′ – Prima azione offensiva da parte del Besiktas, si salva il Bayern grazie all’intervento in uscita del portiere Ulreich.

7′ – I fischi dei sostenitori del Besiktas fanno da sottofondo al possesso palla del Bayern Monaco, in assoluto controllo della gara.

5′ – Clima infuocato alla Vodafone Arena di Istanbul: sono ben 42.000 gli spettatori presenti sulle tribune!

4′ – Fallo di Ozyakup ai danni di Thiago Alcantara: calcio di punizione per la squadra tedesca.

2′ – Cross di Alaba per il colpo di testa di Arturo Vidal che spedisce il pallone sul fondo. Prima occasione per il Bayern Monaco!

1′ – È INIZIATA BESIKTAS-BAYERN MONACO!

17.56 – Squadre in campo!

17.35 – Sarà Michael Oliver a dirigere Besiktas-Bayern Monaco. L’arbitro inglese sarà coadiuvato dagli assistenti Burt e Bennett e dal quarto uomo Betts. Gli addizionali saranno Atkinson e Marriner.

17.25 – FORMAZIONE UFFICIALE BESIKTAS (4-4-2): Zengin; Gonul, Medel, Uysal, Erkin; Quaresma, Ozyakup, Arslan, Lens; Vagner Love, Pektemek.

17.25 – FORMAZIONE UFFICIALE BAYERN MONACO (4-3-3): Ulreich; Rafinha, Boateng, Hummels, Alaba; Vidal, Javi Martinez, Thiago Alcantara; Muller, Lewandowski, Ribery.

17.20 – Amici di SuperNews, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Besiktas-Bayern Monaco! A tra poco con le formazioni ufficiali.

Una gita fuori porta ad Istanbul: con questo spirito scenderà in campo il Bayern Monaco, impegnato sul campo del Besiktas (calcio d’inizio alle ore 18) nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Una trasferta più lunga e difficile di quelle che è abituato ad affrontare il club bavarese, che però ha già strappato il pass per i quarti di finale dopo il secco 5-0 della gara d’andata e non avrà alcuna pressione addosso, se non quella di non rovinare quanto di buono fatto lo scorso 20 febbraio davanti al proprio pubblico (sembra impossibile pensare ad un 6-0 per i turchi, ma nel calcio, si sa, può accadere di tutto).

Quasi una formalità per gli ospiti, ancora imbattuti nel 2018 in gare ufficiali (dieci vittorie ed un pareggio tra Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League): Jupp Heynckes, in vista della prossima gara di Campionato contro il Lipsia ma soprattutto con un occhio al prossimo turno della competizione europea, terrà fuori, con tutta probabilità, i diffidati Kimmich, Lewandowski, Tolisso e Rudy, rimpiazzati da Ribery, Wagner, Sule e Rafinha.

Il Besiktas, secondo in classifica nel Campionato turco a -3 dal Galatasaray, cercherà di onorare i propri colori davanti ai propri tifosi che, come da tradizione, riempiranno la “Vodafone Arena” di Istanbul. Dato per impossibile un successo con sei reti di scarto, ecco che Senol Gunes schiererà tutti i titolari con l’obiettivo di strappare almeno un pareggio. Mancherà lo squalificato Vida, sostituito da Tosic che andrà ad occupare il suo posto al centro della difesa turca.

PROBABILI FORMAZIONI BESIKTAS-BAYERN MONACO

PROBABILE FORMAZIONE BESIKTAS (4-2-3-1): Fabri; Adriano, Tosic, Pepe, Erkin; Hutchinson, Medel; Quaresma, Talisca, Babel; Vagner Love.

PROBABILE FORMAZIONE BAYERN MONACO (4-3-3): Ulreich; Rafinha, Sule, Hummels, Alaba; Vidal, Martinez, Rodriguez: Robben, Wagner, Ribery.