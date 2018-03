LIVE Bologna-Roma, cronaca e risultato in tempo reale: palo di Strootman

34′- Ancora una palla persa dalla Roma. Il Bologna di Donadoni difende molto bene

33′- Possesso palla lunghissimo dei giallorossi, poi Manolas prova l’assist per l’inserimento di Strootman. Palla sul fondo

32′- La Roma non trova spazi

31′- Bell’azione di Palacio, Di Francesco e Pulgar. Chiude Fazio

30′- Provano Gerson e Perotti, poi la palla termina inoffensiva tra i guantoni di Santurro

29′- Clamorosa occasione per Strootman che davanti alla porta sbaglia e colpisce il palo

28′- Un rimpallo favorisce Perotti, l’argentino prova l’assist. Bravissimo in chiusura De Maio

27′- Fallo di Florenzi su De Maio che lo aveva chiuso bene

26′- Ancora un fallo di Torosidis questa volta su Perotti

25′- Ci prova Federico Di Francesco, palla lontana dallo specchio della porta

24′- Fallo di Torosidis su Kolarov

23′- El Shaarawy vicino al gol, ma era fuorigioco. Bravo ancora Santurro a parare

22′- Palla dentro per Schick, sponda per l’inserimento di Strootman chiuso da De Maio

21′- De Rossi organizza l’azione giallorossa

20′- Occasione per Schick, palla alta

19′- Prova a reagire subito la Roma con Perotti, chiuso

18′- GOOOOL! Pulgar di destro nell’angolino. Azione confusa del Bologna poi Di Francesco serve il compagno che insacca LIVE Bologna-Roma 1-0

17′- Cross di Poli, Donsah di testa non trova la porta

16′- Gerson prende il posto di Nainggolan

15′- Non ce la fa Nainggolan, pronta la sostituzione

14′- Contropiede Bologna, poi il cross di Torosidis tra le braccia di Alisson

13′- Prova l’affondo Florenzi, ancora Roma con la sfera

12′- Possesso palla giallorosso, il Bologna è messo bene nella propria metacampo

11′- Qualche problema fisico per Nainggolan, dalla panchina si muove Gerson ma il Ninja stringe i denti per il momento

10′- Provano la combinazione Palacio e Poli, poi Fazio è fortunato nel rimpallo. Rimessa dal fondo per la Roma

9′- Riparte il Bolagna dalle retrovie con i difensori centrali

8′- Fallo di Nainggolan su Helander

7′- Ci prova Kolarov direttamente dalla bandierina. Para ancora il portiere rossoblù. Grande esordio fino a qui

6′- Santurro! Miracoloso sul colpo di testa di De Rossi

5′- Ci prova Schick para il portiere del Bologna. Ancora corner

4′- Riparte dal rinvio di Santurro il Bologna, poi la Roma ruba palla

3′- Grande azione dei giallorossi, Strootman serve Florenzi. Sarà angolo: dalla battuta nulla di fatto, schema fallito

2′- Ancora Roma, Kolarov prova a servire Schick, rimessa laterale

1′– Gestisce la palla la Roma con Kolarov e Fazio che prova subito la verticalizzazione. Palla fuori

Tutto è pronto. LIVE Bologna-Roma, si parte!

Ci sarà 1 minuto di silenzio per ricordare Emiliano Mondonico

Splende il sole al Dall’Ara dopo una giornata di pioggia. Le due formazioni stanno per fare il loro ingresso in campo

Sorprese in entrambe le squadre. Di Francesco lancia Patrick Schick dall’inizio, Dzeko in panchina. Anche Donadoni gioca la carta Di Francesco, figlio del tecnico giallorosso Eusebio. Destro non è titolare. Centrocampo con Donsah per Dzemaili e in difesa De Maio per Gonzalez

LIVE Bologna-Roma, le formazioni ufficiali

Bologna 4-3-3: Santurro, Torosidis, De Maio, Helander, Masina, Poli, Donsah, Pulgar, Verdi, Palacio, Di Francesco

Roma 4-3-3: Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Nainggolan, De Rossi, Strootman, El Shaarawy, Perotti, Schick

LIVE Bologna-Roma. La 30a giornata di Serie A si apre sabato 31 marzo alle 12.30 con il lunch match tra Bologna-Roma. La squadra di Roberto Donadoni sfida i giallorossi di Eusebio Di Francesco. Diversi punti in classifica dividono le due società. I padroni di casa sono in piena lotta salvezza nonostante i 34 punti fino a qui ottenuti, mentre gli ospiti sono terzi a quota 59 e si giocano le posizioni che garantiscono i posti in Champions League.

Il Bologna, reduce dalla buona prova dell’Olimpico contro la Lazio terminata per 1-1 vuole ripetersi anche contro l’altra squadra della capitale, la Roma e davanti al pubblico del Dall’Ara proverà a stupire cercando i tre punti. Nelle ultime 18 sfide i rossoblù hanno vinto solamente una volta in Serie A contro i giallorossi e soprattutto nelle recenti ultime tre non hanno trovato la via del gol. La Roma, dal canto suo, ha trovato sempre la rete negli ultimi 28 match con una media realizzativa di oltre due segnature a partita.

Donadoni dovrà rinunciare al portiere titolare Mirante squalificato. Al suo posto dovrebbe giocare Santurro e non Da Costa come annunciato dallo stesso tecnico. Ma i due restano comunque in ballottaggio. Difesa titolare con Gonzalez ed Helander al centro e Torosidis e Masina sulle corsie esterne. Centrocampo affidato ai piedi sapienti di Dzemaili e Pulgar insieme a Poli. In avanti tridente composto da Verdi e Palacio in supporto di Mattia Destro ex della partita. In panchina scalpita Di Francesco, attaccante rossoblù e figlio del tecnico della Roma Eusebio.

I giallorossi, pensando anche alla Champions, potrebbero adoperare del turn over anche se per il momento dovrebbe scendere in campo il migliore undici possibile. Unico sicuro forfait è quello di Under non convocato per infortunio. In porta ci sarà Alisson, il reparto difensivo sarà composto da Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. Al centrocampo Strootman, De Rossi e Nainggolan mentre in avanti El Shaarawy, Perotti e Dzeko proveranno a regalare i tre punti alla Roma.

LIVE Bologna-Roma, le probabili formazioni

Bologna 4-3-3: Santurro, Torosidis, Gonzalez, Helander, Masina, Pulgar, Poli, Dzemaili, Verdi, Palacio, Destro Allenatore: Roberto Donadoni

Roma 4-3-3: Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Strootman, De Rossi, Nainggolan, El Shaarawy, Perotti, Dzeko Allenatore: Eusebio Di Francesco