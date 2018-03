LIVE Casertana-Lecce, cronaca diretta e risultato in tempo reale

Casertana-Lecce, la presentazione del match

Buon pomeriggio amici di SuperNews. Siamo qui per seguire in cronaca diretta live ed in tempo reale Casertana-Lecce, gara della 32^ giornata del Girone C di Serie C. Alle 14:30 la compagine di Fabio Liverani tenterà di riprendere la corsa dopo l’incredibile passo falso interno contro la Fidelis Andria; un pareggio – il 2-2 – che ha impedito ai giallorossi di allungare in modo definitivo su Catania e Trapani. Di fronte ci sarà la Casertana che – dopo la pioggia di squalifiche del match di Reggio Calabria – dovrà mandare in panchina il secondo Taddei in quanto mister Luca D’Angelo è squalificato. I falchetti arrivano dalla sconfitta nell’infrasettimanale contro i calabresi, mentre in precedenza avevano battuto il Racing Fondi con rete del capitano Alfageme. La squadra campana è racchiusa nello spazio fra la salvezza sempre più vicina, ed una ricerca di un piazzamento per i play-off. Casertana-Lecce vedrà la presenza di 800 tifosi ospiti

Queste sono le probabili formazioni. Per la Casertana 3-5-2 con Forte in porta e Rainone, Lorenzini e Polak in difesa,. A centrocampo ci saranno Meola, Romano, De Rose, Carriero e D’Alma, mentre davanti agiranno Turchetta ed Alfagene.

Questo, dovrebbe essere il 4-3-3 di Liverani: Perucchini in porta; Lepore e Di Matteo sugli esterni e Cosenza e Marino centrali per quel che concerne la difesa; a centrocampo Armellino, Arrigoni e Mancosu, e davanti agiranno Tsonev, Torromino e Di Piazza.