Serie C Catanzaro-Catania 0-4: ripresa devastante degli etnei

Catanzaro-Catania 0-4

FINALE! IL CATANIA VINCE 4-0!!

45+5 Pisseri vola su conclusione di Infantino

45 +2 Gooollllll 4-0 del Catania con Porcino che mette dentro su contropiede avviato da Russotto

44 – ucolo per Mazzarani e Russotto per Barisic

40 OOOLLLLLLLLL RIPA FA 0-3 Cross di Barisic rinviato male da Gambaretti che permette a Ripa di chiudere i conti

37 – Rizzo per Lodi

34 – Nel Catania Porcino per Manneh e Ripa per Curiale

27 – Errore i Nordi su un calcio piazzato di Lodi e salvataggio sulla linea. Giallo a Saato per fallo su Barisic

26 – Nel Catanzaro Badje per Marin e Inantino per Corado

25 – Nordi devia una punizione di Lodi

24 – Combinazione fra Lodi e Curiale che porta Mazzarani alla conclusione alta

20 – Partita che diventa nervosa

10 – Dentro De Giorgi dentro Falcone

7 – GOOOLLLLLLL Raddoppio, Lodi riparte e mette un cross per Curiale che al volo col piattone radoppia

3 – GOOOLLLLLL Manneh se ne va palla per Curiale che calcia e c’è la respinta poi Barisic mette dentro

RIPRESA

45 – Fine primo tempo

43 – Tiro di Spighi dal limite eviato

41 – Nordi respinge male un cross di Barisic

40 – Conclusione alta di Lodi dal limite

39 – Aya rischia l’autorete su cross di Marin

36 – A Mazzarani non riesce la deviazione su cross di Barisic

28 – Prossimi all mezzora

25 – Crosss di Marchese su cui non arriva per poco Curiale

21 – Punizione di Marin, sul fondo

18 – Contestano i calabresi per un presunto tocco di Bogdan

14 – Curiale che perde tempo sul passaggio di Lodi

10 – Errore pericoloso di Bogdan

7 – Curiale prova a impegnare la difesa di casa

2 – Subito corner per il Catanzaro

PARTITI!

Partita ancor più importante dopo il pari del Lecce

Catanzaro-Catania, formazioni



CATANZARO (3-5-2) 1 Nordi; 13 Gambaretti, 17 Di Nunzio, 3 Sabato; 32 De Giorgi, 20 Spighi, 5 Maita, 11 Marin, 7 Zanini; 18 Letizia, 34 Corado.

CATANIA (4-3-3) 12 Pisseri; 15 Blondett, 4 Aya, 26 Bogdan, 15 Marchese; 10 Lodi, 27 Biagianti, 32 Mazzarani; 9 Barisic, 11 Curiale, 19 Manneh

Catanzaro-Catania, la presentazione del match

Buon pomeriggio amici di SuperNews. Siamo qui per seguire live con cronaca diretta e risultato in tempo reale Catanzaro-Catania, posticipo del 33^ turno del campionato di Serie C Girone C. E’ un match importante per entrambe le formazioni. Il Catanzaro do Pippo Pancaro – ex di turno – arriva dalla vittoria contro il Monopoli, dalla quale sono arrivati 3 punti preziosissimi in ottica salvezza, ed il tecnico dovrebbe confermare il cambio di modulo. Il Catania – allenato da Cristiano Lucarelli – sta invee tornando a sperare nella promozione diretta in Serie B. Dopo essere stati raggiunti dalla rete del difensore del Bisceglie Fabio Delvino, gli etnei hanno travolto la Paganese per 6-0. In sostanza, dopo aver sciupato il primo passo falso del Lecce di Liverani nell’infrasettimanale contro la Fidelis Andria, i rossazzurri – con la concomitante sconfitta dei salentini al “Pinto” di Caserta, hanno ridotto da 7 a 4 i punti di distacco dalla capolista, in coabitazione – però – con il Trapani di Alessandro Calori. Nel Catania si gioano una maglia Blondett e Tedeschi, Marchese e Porcino, Mazzarani e Rizzo oltre a Ripa e Curiale. Nel Catanzaro i dubbi di Pancaro sono fra Di Nunzio e Riggiio, fra Spighi e Van Ransbeck e fra Corado ed Infantino. Catanzaro-Catania in campo dalle 16:45.