LIVE Cosenza-Lecce, cronaca diretta e risultato in tempo reale

Cosenza-Lecce, le probabili formazioni del match

Buona serata amici di SuperNews. Siamo qui per seguire Cosenza-Lecce, uno dei due posticipi del Girone C di Serie C, live on cronaca diretta e risultato in tempo reale. Cosenza-Lecce – calcio d’inizio alle ore 20:00 – servirà al Lecce di Fabio Liverani per provare a rispondere al Catania di Cristiano Lucarelli, che ieri ha battuto la Reggina per 2-1 con la doppietta di Curiale. La squadra di Braglia potrebbe in qualche modo risentire della stanchezza accumulata mercoledì scorso nella semifinale di ritorno di Coppa Italia di Serie C contro la Viterbese. Ecco come dovrebbero schierarsi in campo le due squadre.

Il Cosenza dovrebbe schierarsi con il 3-4-3 con Saracco in porta, Idda, Pascali e Camigliano in difesa. A centrocampo dovrebbero agire Corsi, Bruccini, Calamai e D’Orazio mentre davanti ci saranno Mungo – che in coppa non ha giocato – Perez, che con la Viterbese ha segnato il gol della vittoria, ma non della qualificazione, e Tutino.

Il Lecce dovrebbe schierarsi col consueto 4-3-1-2 con Perucchini fra i pali, Lepore, Cosenza, Marino e Di Matteo in difesa. A centrocampo dovrebbero agire Mancosu, Arrigoni ed Armellino, mentre per quanto riguarda l’attacco, Tabanelli dovrebbe agire alle spalle di Caturano e Saraniti, con Di Piazza che scalpiterà in panchina.