LIVE Crotone-Roma, cronaca e risultato in tempo reale: le probabili formazioni

LIVE Crotone-Roma. Fischio d’inizio domenica ore 15 Stadio Ezio Scida, match valido per la 29^ giornata di Serie A. Si affrontano con ambizioni diverse e stati d’animo differenti i calabresi di Walter Zenga e i giallorossi di Eusebio Di Francesco. Padroni di casa a quota 24 punti in classifica e reduci dalla vittoria contro la Sampdoria con un poker che ha ridato animo e fiducia per la corsa salvezza. Roma che dopo il successo contro il Napoli e il Torino in campionato e il passaggio di turno in Champions si ritrova terza in classifica con 56 punti. Il sorteggio per i quarti di finale ha detto che i giallorossi dovranno presto pensare al Barcellona ma come lo stesso tecnico giallorosso ha affermato in conferenza stampa: “La partita di Champions passa anche per quella di Crotone“.

Zenga dovrà fare a meno di Budimir ancora infortunato ma si affiderà ai tre uomini che hanno abbattuto la Doria. Il tridente offensivo sarà composto da Ricci, Nalini e Trotta. Conferma a centrocampo per Stoian, Mandragora e Benali mentre in difesa davanti a Cordaz ci saranno Faraoni, Capuano, Ceccherini e Martella.

Scelte difficili anche per la Roma e per Di Francesco. Out per squalifica De Rossi e per infortunio Defrel e Perotti. Tridente offensivo affidato a Dzeko alle cui spalle agiranno Under e El Shaarawy. In mezzo al campo l’unico certo del posto è Radja Nainggolan. Pellegrini e Gonalons dovrebbero completare il reparto con Strootman inizialmente in panchina. Davanti al portierone brasiliano Alisson ci saranno Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. Juan Jesus potrebbe però avere le sue chance per sostituire Fazio al centro della difesa.

All’andata terminò 1-0 grazie al rigore di Diego Perotti. Allo Scida però sarà tutta un’altra musica. Arbitro del match sarà Banti con assistenti Di Vuolo e Tolfo. Al Var toccherà a Calvarese.

LIVE Crotone-Roma, le probabili formazioni

Crotone 4-3-3: Cordaz, Faraoni, Capuano, Ceccherini, Martella, Mandragora, Stoian, Benali, Ricci, Nalini, Trotta Allenatore: Walter Zenga

Roma 4-2-3-1: Alisson, Florenzi, Manolaz, Fazio, Kolarov, Pellegrini, Gonalons, Nainggolan, Under, El Shaarawy, Dzeko Allenatore: Eusebio Di Francesco