18.25 – Sarà lo spagnolo Jesus Gil Manzano a dirigere Dinamo-Kiev Lazio. Gli assistenti saranno Nevado Rodriguez e Barbero Sevilla, addizionali Del Cerro e De Burgos. In qualità di quarto uomo è stato designato il sig. Roberto del Palomar.

18.10 – FORMAZIONE UFFICIALE DINAMO KIEV (4-2-3-1): Boyko; Kedziora, Burda, Kadar, Pivaric; Shepeliev, Buyalskiy; Morozyuk, Junior Moraes, Tsygankov; Besedin.

18.10 – FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Patric, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Felipe Anderson; Immobile.

18.00 – Amici di SuperNews, buonasera da Lorenzo Carini e benvenuti alla diretta scritta di Dinamo Kiev-Lazio! A tra poco con le formazioni ufficiali del match.

Rialzare la testa: è questo l’obiettivo della Lazio, impegnata alle 19 all’NSK Olimpiyskyi di Kiev nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Per gli uomini di Simone Inzaghi, una gara da non fallire contro la Dinamo Kiev, abile a pareggiare per 2-2 allo Stadio Olimpico di Roma nella gara d’andata disputata la scorsa settimana: sotto per 0-1, i biancocelesti hanno rimontato con Ciro Immobile e Felipe Anderson per poi subire il definitivo 2-2 da Junior Moraes al minuto 79.

Dopo aver dominato il proprio girone ed aver superato senza alcun problema la Steaua Bucarest ai sedicesimi, ecco che la Lazio si trova ad affrontare le prime difficoltà in campo europeo. Il 2-2 dell’andata ha rallentato bruscamente i programmi del tecnico piacentino, che farà assoluto affidamento ai titolari per una gara che condizionerà, molto probabilmente, anche le settimane future nel caso in cui dovesse andar male.

La squadra della Capitale, per raggiungere i quarti di finale, ha bisogno di una vittoria oppure di un pareggio con almeno tre gol fatti: in caso di 2-2, invece, si andrebbe ai tempi supplementari e poi, eventualmente, ai calci di rigore.

Un’assenza per parte: nella Dinamo Kiev mancherà lo squalificato Garmash, espulso a Roma e rimpiazzato questa sera da Shepeliev, mentre la Lazio dovrà fare a meno di Sergej Milinkovic-Savic che, come annunciato da Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia, è alle prese con un affaticamento muscolare e verrà tenuto a riposo in vista della prossima gara di campionato contro il Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO KIEV-LAZIO

PROBABILE FORMAZIONE DINAMO KIEV (4-3-3): Boyko; Kedziora, Burda, Kadar, Pivarić; Buyalsky, Shepeliev, Shaparenko; Moroziuk, Moraes, Tsygankov.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Murgia, Lulic; Felipe Anderson, Immobile.