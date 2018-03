LIVE Dinamo Kiev-Lazio 0-0

Ritorno ottavi di finale UEFA Europa League 2017/18, NSK Olimpiyskyi (Kiev) – totale: 2-2

PRIMO TEMPO

19′ – Qualche problema fisico per Junior Moraes, colpito in ritardo da Luiz Felipe. L’attaccante brasiliano continua a zoppicare, sostituzione in vista?

18′ – Cartellino giallo per Luiz Felipe.

17′ – Tentativo di Luis Alberto da fuori area, tutto facile per Boyko.

16′ – Calcio di punizione battuto da Luis Alberto, deviazione di Kadar per il destro al volo di Ciro Immobile!! Altra chance da gol per l’attaccante campano, che questa volta non ha trovato la porta.

15′ – Ancora nessun gol tra Dinamo Kiev e Lazio dopo il primo quarto d’ora di gara. Nelle quattro partite in corso in questi istanti, si è segnato solo in Plzen-Sporting Lisbona: padroni di casa in vantaggio per 1-0.

13′ – La Dinamo Kiev prova a uscire dalla propria metà campo: gli ucraini hanno avuto modo di battere un calcio d’angolo, senza successo.

11′ – Passaggio corto di Immobile per Patric: il difensore spagnolo va al cross ma la difesa della Dinamo Kiev allontana la sfera.

9′ – Cross di Luis Alberto, girata aerea di Luiz Felipe che da distanza ravvicinata non inquadra lo specchio della porta.

8′ – Occasione Lazio! Ciro Immobile ad un passo dal gol del vantaggio: dribbling al portiere Boyko, poi un gran tiro rasoterra deviato miracolosamente in corner da Kadar!

7′ – Traversone rasoterra di Felipe Anderson per Immobile, Pivaric anticipa il numero 17 e mette fine a questa azione della Lazio. Proteste degli ospiti per un presunto tocco di mano in area di rigore, Gil Manzano lascia proseguire.

6′ – Con lo 0-0, sarebbe la Dinamo Kiev a qualificarsi per i quarti di finale. La Lazio ha bisogno di vincere, o pareggiare almeno 3-3, per superare il turno.

5′ – Felipe Anderson è davvero on-fire in questa fase: tiro del brasiliano dai 20 metri, palla fuori.

3′ – Felipe Anderson salta Shepeliev con un dribbling ma poi perde il controllo del pallone. Inizio soddisfacente da parte della squadra ospite.

2′ – Subito in avanti la Lazio con Felipe Anderson e Luis Alberto. La difesa della Dinamo Kiev concede davvero pochi spazi e non lascia scampo all’offensiva biancoceleste.

1′ – È INIZIATA DINAMO KIEV-LAZIO! Buon divertimento in compagnia di SuperNews.

18.57 – Squadre in campo!

18.25 – Sarà lo spagnolo Jesus Gil Manzano a dirigere Dinamo-Kiev Lazio. Gli assistenti saranno Nevado Rodriguez e Barbero Sevilla, addizionali Del Cerro e De Burgos. In qualità di quarto uomo è stato designato il sig. Roberto del Palomar.

18.10 – FORMAZIONE UFFICIALE DINAMO KIEV (4-2-3-1): Boyko; Kedziora, Burda, Kadar, Pivaric; Shepeliev, Buyalskiy; Morozyuk, Junior Moraes, Tsygankov; Besedin.

18.10 – FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Patric, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Felipe Anderson; Immobile.

18.00 – Amici di SuperNews, buonasera da Lorenzo Carini e benvenuti alla diretta scritta di Dinamo Kiev-Lazio! A tra poco con le formazioni ufficiali del match.

Rialzare la testa: è questo l’obiettivo della Lazio, impegnata alle 19 all’NSK Olimpiyskyi di Kiev nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Per gli uomini di Simone Inzaghi, una gara da non fallire contro la Dinamo Kiev, abile a pareggiare per 2-2 allo Stadio Olimpico di Roma nella gara d’andata disputata la scorsa settimana: sotto per 0-1, i biancocelesti hanno rimontato con Ciro Immobile e Felipe Anderson per poi subire il definitivo 2-2 da Junior Moraes al minuto 79.

Dopo aver dominato il proprio girone ed aver superato senza alcun problema la Steaua Bucarest ai sedicesimi, ecco che la Lazio si trova ad affrontare le prime difficoltà in campo europeo. Il 2-2 dell’andata ha rallentato bruscamente i programmi del tecnico piacentino, che farà assoluto affidamento ai titolari per una gara che condizionerà, molto probabilmente, anche le settimane future nel caso in cui dovesse andar male.

La squadra della Capitale, per raggiungere i quarti di finale, ha bisogno di una vittoria oppure di un pareggio con almeno tre gol fatti: in caso di 2-2, invece, si andrebbe ai tempi supplementari e poi, eventualmente, ai calci di rigore.

Un’assenza per parte: nella Dinamo Kiev mancherà lo squalificato Garmash, espulso a Roma e rimpiazzato questa sera da Shepeliev, mentre la Lazio dovrà fare a meno di Sergej Milinkovic-Savic che, come annunciato da Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia, è alle prese con un affaticamento muscolare e verrà tenuto a riposo in vista della prossima gara di campionato contro il Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO KIEV-LAZIO

PROBABILE FORMAZIONE DINAMO KIEV (4-3-3): Boyko; Kedziora, Burda, Kadar, Pivarić; Buyalsky, Shepeliev, Shaparenko; Moroziuk, Moraes, Tsygankov.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Murgia, Lulic; Felipe Anderson, Immobile.