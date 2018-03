-60 km – Tony Martin della Katusha si è portato in testa al gruppo e sta imponendo un ulteriore aumento di andatura.

-62 km – Il gruppo si sta frazionando in tanti gruppetti.

-63 km – Anche la Quick-Step si è unita alla BMc nel tentativo di fare selezione. Molti corridori appaiono in grossa difficoltà.

-65 km – La BMC si è posta in testa al gruppo e sta imponendo un’andatura decisamente elevata.

-66 km – Caduta per Wout Van Aert, che ha centrato una moto ferma a bordo strada per segnalare un restringimento della carreggiata. Il belga è comunque ripartito subito. Rowe è stato ripreso, il gruppo è tornato compatto.

Le peloton roule vite sur les premiers monts escaladés. Des cassures se forment et Rowe va être repris. #DDV pic.twitter.com/GHWGsCCuZg — Le Gruppetto (@LeGruppetto) March 28, 2018

-69 km – Nella discesa del Kluisberg, il gruppo si è rotto, e i corridori rimasti staccati hanno dovuto faticare parecchio per poter rientrare. La corsa comincia ad animarsi, nel frattempo Rowe mantiene solo 15” di vantaggio.

-70 km – Gruppo in lunga fila indiana, che sta piombando sul fuggitivo a velocità elevatissima.

-72 km – Reazione del gruppo, che ha ripreso Bonifazio e Pichot e si sta avvicinando a Rowe, che vede ridotto il suo margine a 30”.

-73 km – Rowe sta affrontando il secondo passaggio sul Klusiberg. 44” i secondi di vantaggio sui due inseguitori.

-74 km – Foratura anche per Luka Mezgec.

-75 km – Pichot e Bonifazio si stanno avvicinando a Rowe, che ha sui due 40” di vantaggio.

-77 km – I due inseguitori sono riusciti a guadagnare qualcosa sul gruppo, mentre si ritira Naesen, uno dei favoriti della corsa di oggi. Foratura per Valverde, che riparte con pochi secondi di ritardo dal resto del gruppo.

-80 km – Il gruppo non lascia spazio ai due contrattaccanti, che mantengono pochi secondi di vantaggio sul plotone.

-82 km – All’inseguimento di Rowe, si sono posti due uomini: il nostro Niccolò Bonifazio e il francese Arthur Pichot.

-84 km – Caduta per lo sloveno Pibernik, della Bahrain-Merida.

-86 km – Luke Rowe del Team Sky è scattato dal gruppo ed è solo al comando con 55′ sul gruppo.

14:35 – 90 km all’arrivo, gruppo in transito sul Knokteberg.

14:30 – Gruppo guidato dagli uomini Astana.

14:25 – Condizioni meteo proibitive oggi. Il gruppo è ancora compatto, ma piove copiosamente e fa molto freddo. Mancano poco meno di 100 km all’arrivo, il gruppo ha appena effettuato il primo passaggio sul Kluisberg.

14:20 – Amici di Supernews, benvenuti alla diretta scritta delle fasi conclusive della Dwaars Door Vlaanderen.

Si disputa oggi la Dwaars Door Vlaanderen (Attraverso le Fiandre il nome italiano), corsa valida per il circuito World Tour, che può essere considerata un’ultima prova generale per chi domenica prossima punta alla vittoria nel Giro delle Fiandre.

Partenza da Roeselare e arrivo a Waregem dopo 180,100 km di gara. Il percorso prevede 12 muri (di cui 2 sulle pietre) e 3 settori in pavè da affrontare, l’ultimo dei quali a 6,2 km dall’arrivo. I primi 80 km sono molto semplici e non presentano difficoltà particolari, con i corridori che transiteranno sul traguardo una prima volta dopo 40 km di gara. Le prime difficoltà arrivano al km 82, quando andrà affrontato il muro di Klusiberg, seguito pochi km dopo dal Knokteberg. Queste due asperità andranno riaffrontate una seconda volta nel corso della competizione. Un’altra combinazione difficile arriverà poi a partire dal km 122, quando nel giro di pochi km, i concorrenti dovranno affrontare il muro di Kortekeer, il settore in pavè di Mariaborrestraat e i muri di Steenbeekdries e Taaienberg, quest’ultimo sulle pietre con pendenze massime del 15,8%. Superato questo tratto impegnativo, dopo altri 10 km di gara, si affronterà l’ottavo muro di giornata, il Krusiberg, posto a una quarantina di km dalla conclusione. Si affronterà poi per una terza volta il Knokteberg, per entrare successivamente nella parte finale della gara, anch’essa piena di insidie. Si comincerà con il settore in pavè di Varentsraat, lungo 2 km, poi andranno affrontati in rapida successione altri due muri, il Vossenhol e l’Holstraat. A 9 km dal traguardo l’ultima salita, il muro di Nokereberg, lungo 5oo mt (tutti in pavè) a una pendenza media del 5,7%. Superati tutti i muri di giornata, l’ultima insidia prima del traguardo di Waregem è rappresentata dal settore in pavè di Herlegemstraat, dal quale si uscirà, come detto in precedenza, a 6,2 km dall’arrivo. Qualora nessuno fosse riuscito a prendere il largo in precedenza, potrebbe essere proprio questo l’ideale trampolino di lancio per chi intende arrivare da solo al traguardo di Waregem.

184 gli iscritti in rappresentanza di 24 formazioni: 17 World Tour (assente solo la Groupama-FDJ tra le squadre componenti la cosiddetta “Serie A” del ciclismo) e 7 Professional invitate (Veranda’s Willem-Crelan, Wanty-Groupe Gobert, Direct Energie, Cofidis, Aqua Blue Sport, Sport Vlaanderen-Baloise, Aqua Protect Veranclassic e Israel Cycling Academy). Parlando dei favoriti, non si può non cominciare dai corridori della Quick-Step Floors, squadra che presenta 4 possibili capitani: Yves Lampaert, vincitore dell’edizione 2017 della gara, Zdenek Stybar, Niki Terpstra e il nostro Elia Viviani, che potrà giocarsi le su chance allo sprint in caso la corsa si risolvesse in volata. Si attendono tra i protagonisti il campione olimpico Greg Van Avermaet (BMC) e Oliver Naesen (AG2R La Mondiale). Presenti anche uno dei corridori più in forma di questa prima parte di stagione, Tiesj Benoot della Lotto-Soudal, e Sep Vanmarcke della Education First, sempre pericoloso quando si parla di muri e pavè. Tra i partenti, infine, tre grandi nomi dei quali sarà interessante seguire la prestazione, non essendo esattamente degli specialisti di questo tipo di corse: Romain Bardet (AG2R La Mondiale) e il duo Movistar formato da Nairo Quintana e Alejandro Valverde. Mentre dai primi due non si attendono grandi cose nella corsa di oggi, lo spagnolo, reduce dalla vittoria nella Volta a Catalunya, potrebbe essere la variabile impazzita della gara, visto il suo eccezionale stato di forma.