LIVE Empoli-Venezia, cronaca diretta e risultato in tempo reale formazioni uficiali

Empoli-Venezia, formazioni ufficiali



Empoli (4-3-1-2): Gabriel; Di Lorenzo, Maietta, Luperto, Pasqual; Bennacer, Castagnetti, Krunic; Zajc; Donnarumma, Rodriguez.

Venezia (3-5-2): Audero; Bruscagni, Domizzi, Modolo; Frey, Falzerano, Stulac, Pinato, Garofalo; Litteli, Geijo.

Buon pomeriggio amici di SuperNews. Siamo qui per seguire live e, in diretta ed in tempo reale Empoli-Venezia, match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie B. I toscani di mister Andreazzoli comandano la classifica del torneo cadetto con 54 punti, mentre i lagunari di mister Pippo Inzaghi sono distanti otto punti in quinta posizione. Si può quindi sostenere che questa sia la gara – assieme a quella che vede il Frosinone opposto alla Salernitana – clou della giornata. C’è una grana per Andreazzoli, di fatti alla capolista mancherà lo squalificato bomber Caputo. Al suo posto giocherà Rodriguez a far coppia con Donnarumma. Il Venezia di Inzaghi – reduce da 2 successi consecutivi contro Ternana ed Ascoli – non potrà disporre del solo Andelkovic, per il resto 3-5-2 confermato. Confermato – per i padroni di casa – il classico 4-3-1-2 col recuperò di Ninkovic e Bennacer. Mancheranno fra gli azzurri anche Veselj ed il portiere Provedel. Arbitrerà al Castellani Empoli-Venezia -confronto che profuma di Serie A – il Signor Livio Marinelli. Calcio d’inizio ella sfida previsto per le ore 15:00.

