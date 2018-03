Empoli-Venezia 3-2 la decide il solito Donnarumma, Empoli in fuga

Empoli-Venezia 3-2

45 + 4 FINITA!!! Empoli 3 Venezia 2 col solito Donnarumma ed è fuga per i toscani

45+2 Fasi concitate finali

45 – 4′ di recupero

44 – Punizione di Stulac respinta

Dentro Litteri per Zigoni, fuori Donnarumma per Polvani

39 – Gran respinta di Gabriel su tiro di Fabiano da fuori

34 – Firenze rimpiazza Garofalo. Ammonito Zajc che era diffidato- E poi esce per Ninkovic

33 – Falzerano entra in area, mischia risolta da Rodriguez

Negli ospiti fuori Modolo dentro Fabiano e fuori Bennacer e dentro Brighi

28 – GOOOLLLLLLLLLLLLLLLL Donnarumma. errore difensivo, l’attaccante s’invola sbaglia il controllo ma entra lo stesso in area e a battere Audero

23 – Donnarumma mette in difficoltà Audero, Domizzi libera prima che Rodriguez faccia tap-in

21 – GOOOLLLLLLLLLLL Litteri pareggia su assist di testa di Modolo dopo un corner 2-2

19 – Sinistro di Maietta fuori

18 – Ammonito Maietta

16 – GOOOLLLLLLLLLLLLLLL Rodriguez tutto solo in area fredda Audero grande assist di Bennacer

15 – Geijo tenta la conclusione, velleitaria

12 – L’Empoli offende ancora sulla sinistra. Bennacer tenta un tiro pretenzioso.

10 – Pasticcio di Zajc

8 – Partita decisamente più equilibrata adesso

7 – Zajc si coordina e calcia alto di poco

Da una parte ci ha provato Donnarumma, dall’altra Litteri

3 – GOOOOLLLLLLL Gran gol di Falzerano che salta Castagnetti uno-due con Geijo e poi ciusura con tocco morbido 1-1

Ripresa, nessun cambio

FINE PRIMO TEMPO. IL VENEZIA E’ RIUSCITO A LIMITARE I DANNI MA ORA INZAGHI SI FARA’ SENTIRE

45 – Modolo scivola poi recupera su Rodriguez che poteva andare in campo aperto

43 – Krimjc avanza, velo di Donnarumma, Zajc libero in area fallisce a porta spalancata

40 – Audero respinge un tiro-cross di Pasqual

35 – Assist per Donnarumma, palla ribattuta in corner

33 – Palla respinta Garofalo dalla lunetta calcia potente ma inpreciso

31 – Sempre da sinistra, palla in mezzo che passa e Audero che salva con i piedi dopo aver bucato l’intervento

30 – Sinistro Krunjc deviato

28 – altro cross di Pasqual deviato

27 – Modolo tutto solo colpisce male di testa su un corner. Non da lui

26 – Modolo deve anticipare Bennacer in corner

21 – Domizzi salva ancora. Lagunari in netto affanno

19 – Audero devia una palla pericolosissima da corner, ma l’assistente non concede l’angolo dall’altra parte

17 – Pasqual da sinistra, va i testa Rodriguez e Audero blocca in 2 tempi

15 – Fallaccio di Modolo per fermare Zajc giallo. Poi, punizione non sfruttata

13 – Tiro di Garofalo, Gabriel para a terra

11 – Inzaghi ha scelto la via del pressing

Primo gol per il giovane di scuola Napoli

5 – GOOOLLLLLLLLLLLLLLL Grandissimo gol di Luperto liberissimo dai 25 metri!

4 – Falzerano mette in difficoltà Gabriel

3 – Cross di Pasqual Donnaruma non aggancia poi conclusione di Bennacer murata

1 – Manovra l’Empoli

PARTITI!

Empoli-Venezia, formazioni ufficiali

Empoli (4-3-1-2): Gabriel; Di Lorenzo, Maietta, Luperto, Pasqual; Bennacer, Castagnetti, Krunic; Zajc; Donnarumma, Rodriguez.

Venezia (3-5-2): Audero; Bruscagni, Domizzi, Modolo; Frey, Falzerano, Stulac, Pinato, Garofalo; Litteli, Geijo.

Empoli-Venezia, le probabili formazioni

Buon pomeriggio amici di SuperNews. Siamo qui per seguire live e, in diretta ed in tempo reale Empoli-Venezia, match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie B. I toscani di mister Andreazzoli comandano la classifica del torneo cadetto con 54 punti, mentre i lagunari di mister Pippo Inzaghi sono distanti otto punti in quinta posizione. Si può quindi sostenere che questa sia la gara – assieme a quella che vede il Frosinone opposto alla Salernitana – clou della giornata. C’è una grana per Andreazzoli, di fatti alla capolista mancherà lo squalificato bomber Caputo. Al suo posto giocherà Rodriguez a far coppia con Donnarumma. Il Venezia di Inzaghi – reduce da 2 successi consecutivi contro Ternana ed Ascoli – non potrà disporre del solo Andelkovic, per il resto 3-5-2 confermato. Confermato – per i padroni di casa – il classico 4-3-1-2 col recuperò di Ninkovic e Bennacer. Mancheranno fra gli azzurri anche Veselj ed il portiere Provedel. Arbitrerà al Castellani Empoli-Venezia -confronto che profuma di Serie A – il Signor Livio Marinelli. Calcio d’inizio ella sfida previsto per le ore 15:00.

EMPOLI (4-3-1-2): Gabriel; Di Lorenze, Maietta, Luperto, Pasqual; Bennacer, Castagnetti, Krunic; Zajc; Donnarumma, Rodriguez.

VENEZIA (3-5-2): Audero; Bruscagin, Domizzi, Modolo; Frey, Firenze, Stulac, Pinato;, Del Grosso; Litteri, Zigoni