Dopo un buon inizio partita, l’Olympiakos si è perso nel corso del secondo quarto. Quando Spanoulis è andato in panchina per rifiatare (dopo essere diventato il miglior assistman della storia dell’Eurolega con 1256), si è spenta la luce. Partita comunque con intensità da amichevole, ritmi sempre molto bassi e difese non proprio eccelse. Malaga ci sta mettendo qualcosa in più sotto il piano dell’intensità, sopratutto a rimbalzo, e questo sta facendo la differenza. I greci dovranno rientrare in campo con più cattiveria rispetto alla prima frazione di gioco, se vogliono riaprire la gara.

FINE SECONDO QUARTO – Si va a riposo con l’Olympiakos sotto di 14: 47-33.

-0:30 – McCallum da 2: 47-33.

-1:17 – Anche Malaga ha raggiunto il bonus falli, Salin dalla lunetta fa 2/2: 44-33.

-2:08 – Altri due punti di Augustine, Brooks subisce fallo e fa 1/2 dalla lunetta: +10 42-32. Si mette male per l’Olympiakos.

-2:47 – Brooks realizza 2 punti e Malaga tenta la fuga: 39-31. Olympiakos già in bonus.

-3:09 – L’Olympiakos non si ritrova più, Malaga allunga: 37-31 il risultato. Altro time out chiamato dalla panchina greca.

-6:52 – McCallum realizza da 2 punti e allunga per Malaga: 27-24. Coach Sfairopoulus è costretto a chiamare time-out.

-7:27 – Augustine porta in vantaggio Malaga: 25-24.

-8:03 – Ritmi sempre molto bassi e mani fredde, il punteggio è di 23-24.

-9:15 – 21-24 il risultato.

-10:00 – Iniziato il secondo quarto.

QUARTO 2

FINE PRIMO QUARTO – Suarez sulla sirena permette a Malaga di riavvicinarsi, dopo un nuovo tentativo di allungo dei rivali. Risultato: 19-22.

-0:56 – Poca intensità anche da parte dell’Olympiakos. Punteggio invariato.

-1:16 – Malaga si affida principalmente ai tentativi da 3 punti di Nedovic, ma c’è poco giro palla in attacco. Nuovo timeout in campo.

-2:31 – Gran penetrazione di Spanoulis, i greci allungano: 14-19.

-3:32 – Timeout in campo, risultato di 14-15. Ritmi bassi e le intensità delle difese non sembrano al massimo.

-4:55 – Assist di Spanpoulis e schiacciata di Milutniov: 11-13.

-5:45 – Tripla di Nedovic, gli spagnoli si riavvicinano: 9-11.

-6:48 – Roberts allunga per l’Olympiakos: 6-9.

-7:53 – Inizio partita un po confuso e con ritmi bassi: 6-5 il risultato.

-9:13 – Olympiakos subito avanti con una tripla di Spanoulis: 2-3.

-10:00 – Iniziata la sfida.

QUARTO 1

18:00 – Starting five Olympiakos: Spanouois, Roberts, Papapetrou, Tillie, Milutinov. Starting five Unicaja: Diaz, Nedovic, Waczynski, Brooks, Okouo

17:50 – Le squadre stanno ultimando il riscaldamento in campo.

17:45 – Amici di SuperNews, benvenuti alla diretta scritta di Unicaja Malaga-Olympiacos, sfida della 29. giornata della regular season di Eurolega. La palla a due è prevista per le 18, mancano quindi 15 minuti all’inizio della partita.

Va in scena questo pomeriggio un’interessante sfida valida per la penultima giornata della regular season di Eurolega. Al Palazzetto dello Sport Josè Maria Martin Carpena di Malaga, i padroni di casa dell’Unicaja attendono una delle corazzate di questa competizione, i greci dell’Olympiakos Pireo.

Nella giornata di ieri, le prime sfide di questo 29° turno hanno chiuso il quadro delle 8 squadre qualificate ai playoff: gli spagnoli del Baskonia, battendo 83-72 gli israeliani del Maccabi Tel Aviv, hanno strappato l’ultimo pass valido per raggiungere la fase successiva, andando a unirsi alle formazioni già qualificate da tempo (CSKA Mosca, Fenerbahce, Real Madrid, Panathinaikos, Khimki Mosca, Zalgiris Kaunas e proprio l’Olympiakos).

Pur se i giochi qualificazione ormai sono fatti, non mancano comunque gli stimoli per l’Olympiakos per fare risultato in terra iberica oggi. La formazione ateniese occupa attualmente il terzo posto in classifica, con un record di 19-9, e deve comunque cercare di rimanere nei primi quattro posti della graduatoria per garantirsi il fattore campo nelle sfide dei playoff, da disputarsi al meglio delle 5 partite. Tra le qualificate, infatti, solamente il CSKA è sicuro matematicamente della sua posizione, la prima. Al secondo posto troviamo il Fenerbahce, vittorioso ieri a Mosca sul campo del Khimki per 73-64, che potrebbe essere ancora insidiato dall’Olympiakos in caso di vittoria oggi a Malaga. Grande incertezza dal 4° all’8° posto, con Real Madrid, Panathinaikos, Baskonia, Khimki e Zalgiris che si daranno battaglia per assicurarsi l’ultima posizione utile per godere del fattore campo, che darebbe un piccolo vantaggio di partenza nella griglia dei playoff.

Per la squadra greca, la gara di oggi non sarà comunque semplice. L’Unicaja è reduce da una campagna europea deludente, che la vede solo al 13° posto, con un record di 11-17. Già fuori da tempo dalla corsa ai playoff, gli spagnoli sono comunque all’ultima esibizione casalinga in Eurolega della stagione, e saranno quindi determinati a congedarsi dal loro pubblico con un successo di prestigio.