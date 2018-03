LIVE Fano-Sambenedettese, cronaca diretta e risultato in tempo reale

Fano-Sambenedettese, probabili formazioni

Buon pomeriggio amici di SuperNews. Siamo qui per seguire in diretta live Fano-Sambenedettese, derby marchigiano valido per la 30^ giornata del Girone B di Serie C. Entrambe le squadre arrivano da un turno di riposo, la Sambenedettese da calendario, mentre il Fano nell’ultimo turno avrebbe dovuto affrontare il Modena, che – come sapete – è stato escluso dal campionato. La squadra granata per altro ha saltato – a causa del maltempo che ha colpito l’Italia – anche l’impegno del 3 marzo contro il Teramo.

Apparentemente, Fano-Sambenedettese prevede un esito scontato, dato che i rivieraschi occupano il secondo posto in classifica ed i fanesi l’ultimo; ma se la compagine di Capuano ha ripreso a marciare con le vittorie contro Santarcangelo e Renate, la compagine di Oscar Brevi arriva rinfrancata dalla vittoria ottenuta proprio sul campo delle pantere. All’andata -al “Riviera delle Palme” di San Benedetto – il match si chiuse sullo 0-0. Sulle panchine c’erano due tecnici diversi: Agatino Cuttone per il Fano, e Franceso Moriero per la Samb.

Mentre il Fano dovrebbe confermare l’11 vittorioso sul Renate con ballottaggi fra Lanini e Pellegrini e fra Danza e Mawuli, Capuano deve rinunciare a Rapisarda con Bacinovic non al meglio, e probabilmente punterà su un 3-4-1-2.

Fano (3-5-2): Thiam; Sosa, Gattari, Magli; Lanini, Lazzari, Schiavini, Danza, Fauratio; Fioretti, Germinale.

Sambenedettese (3-4-2-1): Perina; Patti, Miceli, Conson; Tomi, Marchi, Gelonese, Conson; Esposito, Bellomo; Miracoli.