105′- Si riparte.

Gavioli al posto di Brignoli nell’Inter.

SECONDO TEMPO

105′- Espulsione di Pinto per fallo su Balkheir. Doppia ammonizione.

104′- Tiro di Ranieri a pallonetto da fuori area, ma la palla termina di poco alta sopra la traversa.

103′- Vergani fermato in fuorigioco.

102′- Corrado manca lo stop e la Fiorentina ci prova ancora una volta ad andare avanti.

99′- Sala spazza dall’area di rigore un palla pericolosa viola.

97′- Ammonito D’Amico per irregolarità.

96′- GOOOLLLLL!!!!! 1-2 Inter con Vergani che approfitta della parata a limite di Ghidotti e calcia a rete senza problemi.

95′- Punizione di Rover con Ghidotti fa sua la sfera.

93′- Corrado solo davanti a Ghidotti con la palla che termina fuori.

92′- Cross di Corrado murato dai difensori della Fiorentina.

90′- Iniziati i supplementari.

Al posto di Ceccacci entra Vicentin. Gyorgios al posto di Lakti nella Fiorentina.



SUPPLEMENTARI

90’+3′- Spinta di Gori in attacco ma l’arbitro fischia e si va ai supplementari.

90’+1′- Traversone basso di Rover che viene spazzato fuori dall’area di rigore dalla difesa viola.

90′- Ci saranno tre minuti di recupero.

89′- Corrado mette in mezzo ma gli attaccanti nerazzurri si fanno anticipare dalla retroguardia viola.

87′- Entra Longo al posto di Sottil.

86′- Tiro di Sala da contropiede e fuori area ma Ghidotti si salva in angolo.

83′- Problemi per Sottil che sembra infortunato fuori dal campo.

81′- Tiro di Valencic che termina fuori.

78′- GOOOLLLLL!!!!! Inter 1-1 con Benkeir che approfitta dello spunto di Valencic per buttare dentro la palla e passarla a Belkheir che pareggia 1-1.

75′- Tiro di Valencic che termina fuori.

72′- Tiro di Rizzo che non va a buon fine.

67′- Valencic tira e la palla sbatte sulla barriera.

64′- Sullo spunto di un corner la palla arriva a Rizzo che viene deviata nuovamente in corner.

64′- D’Amico fermato in corner.

62′- Pinto sulla fascia crossa ma nessuno in area riesce a prendere la palla.

60′- Filtrante di Rizzo che non riesce a mettere a rete D’Amico.

57′- Ghidotti fa sua la palla tra le sue braccia anticipando Rizzo.

55′- Cross di Vialetti deviato in angolo.

53′- D’Amico contro Diakate sulla fascia. L’africano lo ferma.

51′- Merola riceve da Valetti ma Diakate lo stende e lui guadagna un calcio di punizione.

48′- Da corner Merola non riesce a gettare la palla in rete di testa. La sfera termina di poco a lato.

47′- Tiro di Pompetti ben parato da Ghidotti.

45′- GOOOLLLL!!!!! Fiorentina 1-0 con Sottil che ha fatto una rapida discesa facendosi trovare in area di rigore e siglare la rete del vantaggio.

45′- Si riparte.

SECONDO TEMPO

45′- La prima frazione termina con il triplice fischio dell’arbitro.

44′- La difesa della Fiorentina allontana il pericolo e riparta con l’azione ma l’arbitro sta per fischiare perchè non darà minuti di recupero.

42′- Colpo di testa di Adorante che termina di pochissimo fuori.

40′- Colpo di testa di Merola che termina di poco fuori.

39′- Punizione battuta da Pompetti che viene deviata in corner.

37′- Punizione a limite dell’Inter per atterramento di Sala.

35′- Valencic fermato dalla difesa della Fiorentina.

32′- Rizzo passa attraverso un filtrante a Gori che sbaglia e calcia fuori.

27′- Punizione di Pompetti che di poco termina fuori.

25′- Ranieri non riesce ad arrivare sulla palla che si perde sul fondo.

23′- Colpo di testa di Adorante che va di poco a lato.

21′- Punizione di Ceccacci ma la palla termina fuori.

18′- Sottil si toglie alcuni giocatori davanti poi passa a Maganjic ma non tira subito e la difesa nerazzurra lo ferma.

17′- Diakiate colpo di testa da punizione di Sottil. La palla termina fuori.

15′- Nolan prende con un braccio facendo muro al tiro di Maganjic.

14′- Schirò ferma Valencic a limite dell’area di rigore.

11′- Schirò per Merola che tira ma la palla termina di poco fuori.

7′- Tiro di Valencic che termina di poco fuori.

5′- Sottil viene fermato dalla retroguaardia viola.

2′- Profondità di Ceccacci con Nolan che ci crede e va verso il pallone, ma poi viene fermato.

1′- Iniziata la finale.

Minuto di silenzio per Pierluigi Casiraghi, grande osservatore dell’Inter.

Si comincia con l’inno nazionale.

14:50- FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA (4-3-3): Ghidotti, Pinto, Ranieri, Mosti, Valencic, Sottil, Lakti, Gori, Maganjic, Ceccacci, Diakhate. All. Bigica

14:45- FORMAZIONE UFFICIALE INTER (3-5-2): Pissardo; Zappa, Nolan, Rizzo; Valietti, Brignoli, Pompetti, Schirò, Sala; Merola, Adorante. All. Vecchi

14:40- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Fiorentina-Inter, finale della 70esima edizione del Torneo di Viareggio. Tra poco conosceremo le scelte dei due allenatori Bigica e Vecchi.

11:15. PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA (4-3-3): Ghidotti-Mosti-Ceccacci-Pinto-Ranieri-Lakti-Valencic-Diakhaté-Maganijic-Gori-Sottil. All. Bigica

11:00- PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2): Pissardo-Zappa-Nolan-Rizzo-Valietti-Gavioli-Schirò-Danso-Sala-Rover-Adorante. All. Vecchi

Ultimo atto della manifestazione di Viareggio se la disputeranno Fiorentina e Inter. L’incontro si giocherà al Torquato Bresciani di Viareggio e sarà la rivincita della finale del campionato Primavera dello scorso anno. La Fiorentina ha avuto la meglio della Juventus per 4-1; l’Inter si è imposta sul campo della Spezia per 2-0 contro il Parma, autentica rivelazione del Torneo visto che gli emiliani prendono parte al campionato Primavera 2. Fiorentina e Inter si sono già affrontate nella finalissima di due edizioni della Coppa Carnevale e in entrambi i casi il successo è andato alla formazione nerazzurra: nel 1982, 2-1 con doppietta di Petroni (prima il pareggio di Nuti), con in campo anche Sandro Mazzola e Roberta Boninsegna: nel 2011, a Livorno terminata 2-0 con doppietta di Dell’Agnello.

Per quanto riguarda le formazioni l’Inter scenderà in campo con il 3-5-2 con Pissardo in porta che avrà davanti a sé Zappa, Nolan e Rizzo. La diga di centrocampo sarà composta da Valietti-Gavioli e Schirò. In attacco confermati Rover e Adorante con Sala a supporto. La Fiorentina, invece, risponde con il 4-3-3, con Ghidotti in porta, Mosti-Ceccacci e Pinto in difesa con Maganijic a supporto di Gori e Sottil. Bigica vuole a ogni costo la Coppa. trofeo prestigiosissimo per le Primavera di ogni squadra di calcio.