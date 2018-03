LIVE finale di Viareggio Fiorentina-Inter risultato in tempo reale: le probabili formazioni

11:15. PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA (4-3-3): Ghidotti-Mosti-Ceccacci-Pinto-Ranieri-Lakti-Valencic-Diakhaté-Maganijic-Gori-Sottil. All. Bigica

11:00- PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2): Pissardo-Zappa-Nolan-Rizzo-Valietti-Gavioli-Schirò-Danso-Sala-Rover-Adorante. All. Vecchi

Ultimo atto della manifestazione di Viareggio se la disputeranno Fiorentina e Inter. L’incontro si giocherà al Torquato Bresciani di Viareggio e sarà la rivincita della finale del campionato Primavera dello scorso anno. La Fiorentina ha avuto la meglio della Juventus per 4-1; l’Inter si è imposta sul campo della Spezia per 2-0 contro il Parma, autentica rivelazione del Torneo visto che gli emiliani prendono parte al campionato Primavera 2. Fiorentina e Inter si sono già affrontate nella finalissima di due edizioni della Coppa Carnevale e in entrambi i casi il successo è andato alla formazione nerazzurra: nel 1982, 2-1 con doppietta di Petroni (prima il pareggio di Nuti), con in campo anche Sandro Mazzola e Roberta Boninsegna: nel 2011, a Livorno terminata 2-0 con doppietta di Dell’Agnello.

Per quanto riguarda le formazioni l’Inter scenderà in campo con il 3-5-2 con Pissardo in porta che avrà davanti a sé Zappa, Nolan e Rizzo. La diga di centrocampo sarà composta da Valietti-Gavioli e Schirò. In attacco confermati Rover e Adorante con Sala a supporto. La Fiorentina, invece, risponde con il 4-3-3, con Ghidotti in porta, Mosti-Ceccacci e Pinto in difesa con Maganijic a supporto di Gori e Sottil. Bigica vuole a ogni costo la Coppa. trofeo prestigiosissimo per le Primavera di ogni squadra di calcio.