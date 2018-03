LIVE Fiorentina-Crotone, cronaca e risultato in tempo reale: inizia il secondo tempo

9′ Dabo avanza palla al piede e guadagna un angolo

7′ Cambio: Dabo al posto di Cristoforo

6′ Ottimo intervento in chiusura di Pezzella su Faraoni

4′ Tiro di Saponara murato dentro l’area da Martella

3′ Ammonito Capuano per intervento falloso su Eysseric

Inizia il secondo tempo, nessun cambio nelle due squadre

Spettatori paganti: 5475. Abbonati: 17.235.

Primi venti minuti della Fiorentina che poi lascia troppo spazio al Crotone che guadagna campo ma non impegna Sportiello. Tre ammoniti per parte

Fine del primo tempo

1 minuto di recupero

44′ Bella azione sulla destra di Chiesa, palla centro per Simeone anticipato dal diretto avversario

43′ Ammonito Veretout per intervento su Ricci

40′ Tiro dalla distanza di Martella centrale, para Sportiello

37′ Buona azione di Saponara che avanza, scambia con Chiesa e conclude: Cordaz blocca a terra

35′ Saponara sfrutta male una ripartenza allargando troppo il pallone per Chiesa sulla destra

34′ La Fiorentina è arretrata troppo concedendo campo al Crotone che si sta affacciando nella metà campo viola

32′ Ammonito Pezzella per intervento falloso su Stoian

30′ Ammonito Cristoforo per intervento falloso su Stoian

29′ Angolo di Barberis troppo lungo, termina quasi in rimessa laterale

27′ Angolo di Ricci, Pezzella di testa rinvia

25′ Lancio di Eysseric troppo lungo per Simeone

23′ Occasione per il Crotone: Benali dentro l’area conclude con un tiro a girare di Benali (servito da Stoian) di poco a lato

22′ Retropassaggio azzardato di Vitor Hugo, Sportiello rinvia

21′ Angolo di Eysseric, guadagnato dallo stesso francese: Cordaz esce a vuoto ma nessuno ne approfitta

19′ Ammonito Stoian per proteste

18′ Ammonito Mandragora per intervento a piedi uniti su Saponara

16′ Ammonito Ricci per intervento falloso su Eysseric

13′ Simeone reclama per un tocco di braccio in area di un difensore avversario

11′ Cross dalla destra di Faraoni parato a terra da Sportiello

9′ Occasione per la Fiorentina: Olivera sulla sinistra servito da Simeone conclude centralmente per la facile presa di Cordaz

6′ Cross basso di Olivera non raccolto dai compagni

3′ GOL! Simeone di piatto destro da pochi passi ribadisce in rete dopo che Cordaz aveva respinto il tiro da fuori area di Cristoforo

Iniziata!

“Adesso sei tu che sei uscito a rivedere la stelle… Ciao Mondo” “Ciao Mister” – gli striscioni nella Fiesole che intona “Emiliano uno di noi!”

Minuto di raccoglimento in memoria di Emiliano Mondonico.

Coro “Davide Astori”: applausi da tutto il pubblico compreso quello nello spicchio della Curva Ferrovia al seguito del Crotone.

Le squadre entrano in campo

Risuona l’Inno della Fiorentina

Nella Fiorentina assenti gli squalificati Biraghi e Benassi e gli infortunati Badelj e Thereau. Nel Crotone mancano gli infortunati Budimir e Nalini.

Le formazioni ufficiali.

Fiorentina: Sportiello, Vitor Hugo, Laurini, Pezzella (cap), Olivera, Veretout, Cristoforo, Chiesa, Eysseric, Saponara, Simeone. A disposizione: Dragowski, Cerofolini, Milenkovic, Bruno Gaspar, Falcinelli, Dabo, Zekhnini, Lo Faso, Gil Dias. All. Stefano Pioli.

Crotone: Cordaz (cap), Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella, Barberis, Mandragora, Benali, Ricci, Trotta, Stoian. A disposizione: Festa, Viscovo, Sampirsi, Ajeti, Pavlovic, Rohden, Izco, Zanellato, Crociata, Simy, Tumminello. All. Walter Zenga.

Arbitro: Valeri di Roma.

Cari amici di Supernews, il vostro Paolo Mugnai è pronto a raccontarvi dallo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze Fiorentina – Crotone, gara valida per la trentesima giornata del Campionato di Serie A. Come sugli altri campi, prima dell’inizio sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell’ex allenatore della Fiorentina Emiliano Mondonico.

Classifica: Juventus 75, Napoli 73, Roma 60, Inter 55, Lazio 54, Milan 50, Atalanta 44, Sampdoria 44, Fiorentina 41, Torino 36, Bologna 35, Udinese 33, Genoa 30, Cagliari 29, Sassuolo 27, Chievo 25, Spal 25, Crotone 24, Verona 22, Benevento 10.

Le partite in programma: Bologna – Roma 1 – 1 (giocata alle 12.30); Atalanta – Udinese (alle ore 15); Cagliari – Torino (alle ore 15); Fiorentina – Crotone (alle ore 15); Genoa – Spal (alle ore 15); Inter – Verona (alle ore 15); Lazio – Benevento (alle ore 15); Chievo – Sampdoria (alle ore 18); Sassuolo – Napoli (alle ore 18); Juventus – Milan (alle ore 20.45).