LIVE Foggia-Cesena: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Foggia-Cesena: le probabili formazioni dell’anticipo della 31^ giornata di Serie B

Buonasera amici di SuperNews, e benvenuti alla diretta dell’anticipo della 31^ giornata del campionato di Serie B Foggia-Cesena. In classifica, la squadra di Stroppa ha 37 punti, mentre quella di Castori ne ha al momento 33 e si trova a contatto con la zona play-out essendo a pari punti con il Brescia. Dopo un girone di ritorno strepitoso, il Foggia ha perso – senza meritarlo – a Perugia, ed ha perso l’opportunità di avvicinarsi alla zona play-off. Il Cesena nello scorso turno ha pareggiato a reti inviolate in un tutt’altro che esaltante match casalingo contro il Carpi.

Allo “Zaccheria”, questa sera Stroppa dovrà rinunciare a Gerbo – squalificato – rimpiazzandolo con Greco Davanti sono previsti Mazzeo e Nicastro. Sulla sponda bianconera, Castori dovrà fare a meno i Esposito e Jallow, anch’essi appiedati dal giudice sportivo. Il primo sarà sostituito in campo da Suagher, mentre in attacco si contendono una maglia da titolare Moncini e Cacia. Foggia-Cesena prenderà il via alle ore 20:30 e sarà diretta dal Sig. Marini di Roma coadiuvato dagli assistenti Soricaro e Capaldo.

Foggia (3-5-2): Guarna; Tonucci, Camporese, Loiacono; Zambelli, Agnelli, Greco, Deli, Kragl; Mazzeo, Nicastro.



Cesena (4-4-1-1): Fulignati; Donkor, Suagher, Scognamiglio, Perticone; Kupisz, Di Noia, Schiavone, Dalmonte; Laribi, Cacia.