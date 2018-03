LIVE Germania-Brasile, risultato in tempo reale: le probabili formazioni

19:00- PROBABILI FORMAZIONE GERMANIA (4-2-3-1): Trapp-Kimmich-Boateng-Sule-Plattenhart-Kroos-Gundogan-Draxler-Goretzka-Sanè-Wagner. All. Low

18:50- PROBABILE FORMAZIONE BRASILE (4-3-2-1): Alisson-Dani Alves-Miranda-Silva-Marcello-Fernandinho-Casemiro-Paulinho-Coutinho-Willian-Gabriel Jesus. All. Tite







Germania-Brasile amichevole di lusso all’Olympiastadion di Berlino. I tedeschi ripartono dopo il pareggio di 1-1 contro la Spagna in rimonta, mentre il Brasile la vittoria schiacciante di Russia per 3-0. Germania-Brasile, però, è anche la rivincita dei Mondiali 2014, durante i quali in semifinale i tedeschi batterono i verdeoro 7-1, infliggendoli una nuova umiliante sconfitta. Da quel Mondiale il Brasile però si è rialzato e ora sembra essere ritornato ad essere forte come una volta. Entrambe giocheranno con il 4-3-2-1 e per il Brasile c’è solo una cosa da fare vendicare il 7-1 di quella semifinale. La Seleçao dovrà fare a meno come nel 2014 di Neymar, ma ci saranno ancora sei superstiti di quel 7-1: Dani Alves (in panchina a Belo Horizonte), Marcelo, Fernandinho, Paulinho e Willian, mentre Thiago Silva che dovrebbe giocare l’amichevole in terra tedesca, era assente nel 2014 per squalifica.

Nella Germania invece ci saranno i soli Toni Kroos e Jerome Boateng, considerate le assenze di Khedira per infortunio e di Ozil e Müller, lasciati a casa da Löw. Al posto di Khedira giocherà Gundogan, insieme al centrocmapo formato da Drexler e Goretzka. In porta ancora senza Neuer c’è Trapp che avrà davanti Kimmich-Boateng-Sule e Plattenhart. In attacco Löw, invece, ha scelto il duo Sanè-Wagner.