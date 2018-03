20.15- FORMAZIONE UFFICIALE INGHILTERRA (3-4-3): Butland, Gomez, Stones, Walker, Trippier, Oxlade-Chamberlain,Henderson , Rose, Sterling, Lingard, Rashford.

20.15- FORMAZIONE UFFICIALE ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Zappacosta, Bonucci, Rugani, De Sciglio, Parolo, Jorginho, Pellegrini, Candreva, Immobile, Insigne.

18.30- PROBABILE FORMAZIONE INGHILTERRA (3-4-2-1): Butland, Mawson, Stones, Maguire, Walker, Oxlade-Chamberlain, Cook, Young, Sterling, Alli, Vardy.

18.30- PROBABILE FORMAZIONE ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Rugani, Darmian, Parolo, Jorginho, Pellegrini, Candreva, Immobile, Insigne.

Oggi va in scena la seconda e ultima amichevole delle nazionali. Scenderanno in campo l’Inghilterra contro l’Italia di Gigi Di Biagio che vuole conquistare una vittoria per provare a rimanere ct degli azzurri.

Inghilterra prove mondiali, Italia per la rinascita. Va in scena la seconda amichevole per la Nazionale allenata da Gigi di Biagio: dopo la sconfitta rimediata a Manchester contro l’Argentina, oggi gli azzurri sfideranno l’Inghilterra per provare a portare a casa una vittoria che darebbe un pò di morale all’ambiente. Dopo qualche dubbio iniziale, Di Biagio ha deciso chi manderà in campo a cominciare dalla porta che sarà affidata a Gianluigi Donnarrumma che prenderà il posto di Buffon per questa amichevole: in difesa ci sarà Darmian e saranno confermati Bonucci, Rugani e Florenzi che sono scesi in campo contro l’Argentina. In avanti, questa volta, ci sarà Antonio Candreva che sosterrà Insigne e Immobile che partirà titolare dopo una prova opaca contro l’Argentina. L’Inghilterra farà delle prove di formazione in vista dei mondiali e davanti si affinderà ad un trio atomico formato da Sterling, Alli e Vardy che guideranno l’attacco inglese.