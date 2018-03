Inter-Napoli 0-0: pareggio senza emozioni tra le due squadre. Nerazzurri fermati dal palo di Skriniar ( VIDEO GOL)

Finisce con un pareggio senza reti il big match della 28esima giornata tra Inter e Napoli: una bella partita tra le due squadre che offrono grande spettacolo senza realizzare alcuna rete. Il primo tempo, però, è stato molto deludente: nessuna occasione da rete e partita bloccata tatticamente dal gioco dei due allenatori. Nel secondo tempo si scatena l’Inter che va subito vicino al vantaggio con un bel colpo di testa di Skriniar con la palla che termina sul palo. Il Napoli risponde e crea molte palle gol ma senza impensierire molto Handanovic. La più grande occasione per i partenopei è di Insigne che, da solo davanti ad Handanovic, prova un pallonetto con la palla che termina alta sopra la traversa. Un punto ottimo per i nerazzurri che rimangono aggrappati alla zona Champions non per il Napoli che perde la testa della classifica superata dalla Juventus vittoriosa nel pomeriggio contro l’Udinese.

90+3′- FINISCE QUI!! Pareggio senza reti tra Inter e Napoli che prendono un punto a testa. Nerazzurri fermati dal palo di Skriniar

90′- L’arbitro concede 3 minuti di recupero

88′- Ultimo cambio per Sarri: esce Allan ed entra Rog

86′- Cambio per Sarri: esce Mertens entra Milik

86′- Ultimo cambio per l’Inter: esce Perisic entra Karamoah

85′- Ammonizione per Raul Albiol per aver interotto un azione pericolosa per l’Inter con un tocco di mano

83′- Eder tenta di mettere la palla al centro ma ottima retroguardia dei partenopei

80′- OCCASIONE NAPOLI!!! Allan trova Callejon che mette un cross perfetto al centro ma manca la deviazione vincente Mertens

79′- OCCASIONE NAPOLI!! Mertens controlla e serve Insigne al limite dell’area che calcia di prima intenzione ma la palla termina alta sopra la traversa

78′- Secondo cambio per l’Inter: esce Candreva ed entra Borja Valero

78′- Ottimo uno due tra Icardi e Eder che prova la conclusione: facile per Reina

76′- Allan prova a cercare Callejon in area ma grande intervento di Miranda

74′- Sbaglia l’intervento Miranda, Mertens prova il pallonetto palla alta sopra la traversa

73′- Jorginho prova a cercare la deviazione vincente ma ancora una buona guardia dei nerazzurri

70′- Primo cambio per Sarri: esce Hamsik entra Zielinski

67‘- OCCASIONE NAPOLI!!! Insigne, da solo davanti ad Handanovic, prova il pallonetto con la palla che termina alta sopra la traversa

66′- Grande giocata di Mertens che con una magia trova Callejon che non colpisce e facilita l’intervento di Handanovic!

65′- Insigne prova a cercare Hamsik ma ancora Skriniar che chiude in modo perfetto

63′- Primo cambio per Spalletti: entra Eder ed esce Rafinha

61′- Ammonito Insigne per gioco scorretto su Skriniar

60′- E’ tutta un’altra partita con le due squadre che stanno creando molte più occasioni da gol

57′- Candreva prova a lanciare Icardi ma palla è troppo lunga per il numero 9 nerazzurro

54′- Insigne prova su calcio di punizione ma la palla non oltrepassa la barriera

52′- OCCASIONE NAPOLI!! Hamsik serve bene Insigne che si gira e calcia ad effetto con la palla che sfiora il palo!

48′- PALO DELL’INTER!! Cancelo mette una grande palla in mezzo, Skriniar colpisce benissimo con la palla che sbatte sul palo!

46′- L’arbitro fischia l’inizio del secondo tempo! Risultato fermo sullo 0 a 0

45+1′- Finisce il primo tempo senza grandi occasioni! Inter 0 Napoli 0

45′- L’arbitro concede un minuto di recupero

44′- Callejon prova a servire Mertens dentro ma fa buona guardia la difesa nerazzurra

41′- Mertens prova a cercare Insigne al centro ma chiusura perfetta di Skriniar

38′- Ammonito Gagliardini per gioco scorretto su Insigne

37′- Candreva riceve da Rafinha e prova la conclusione: palla che termina al lato ma non di molto

34′- Mario Rui prova a servire Insigne ma ottima copertura di Skriniar

30′- Alla mezz’ora di gioco ancora nessuna occasione creata, risultato bloccato sullo 0-0

27′- Perisic ha spazio e serve Rafinha che prova a mettere al centro ma sbaglia il passaggio, spazza la difesa del Napoli

25′- Hamsik prova a calciare da fuori ma la palla termina alta sopra la traversa

23′- Allan prova a far correre Callejon ma il lancio è impreciso, palla prsa dal Napoli

20′- Molto bene il Napoli in fase di possesso palla, male l’Inter che sbaglia troppi palloni in fase di impostazione

17′- Ammonito Allan per gioco scorretto su Icardi

15′- Callejon serve molto bene Hamsik che va alla conclusione: debole facile per Handanovic

13′- Risponde l’Inter con un cambio gioco perfetto di Brozovic per Candreva che sbaglia il cross sprecando un’occasione d’oro

11′- Grande lancio per Insigne che controlla molto bene e prova servire Mertens che viene anticipato da Miranda

9′- L’Inter prova a sorprendere il Napoli con lanci lunghi, il Napoli attende per poi ripartire e dar fastidio ai nerazzurri

6′- Gioco fermo per infortunio di Candreva dopo uno scontro con Mario Rui

3′- Subito aggressive entrambe le squadre che non vogliono lasciare altri punti per strada

1′- L’arbitro fischia l’inizio del match! E’ cominciata Inter-Napoli

Ora il minuto di silenzio per il ricordo di Davide Astori scomparso tragicamente durante il suo soggiorno a Udine.



20.00- FORMAZIONE UFFICIALE INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Brozovic, Gagliardini; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.

20.00- FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

Un big match di fuoco. Si conclude così la 28esima giornata di campionato con un grandissimo big match: al Meazza di Milano si sfideranno Inter e Napoli per uno spettacolo da non perdere. I nerazzurri vogliono tornare in Champions League e oggi devono cercare la vittoria per superare la Lazio di Inzaghi fermata a Cagliari sul 2-2. Spalletti si affiderà al ritorno di Mauro Icardi supportato da Perisic, Candreva e Brozovic per superare la difesa partenopea: a centrocampo spazio a Vecino e Gagliardini con Borja Valero che dovrebbe partire dalla panchina. Sarri, dopo la brutta sconfitta interna contro la Roma, vuole tornare alla vittoria per conservare il primato in classifica: spazio al tridente titolare con Callejon, Insigne e Mertens che saranno supportati da Hamsik, Allan e Jorghinho. Si gioca a carte scoperte stasera: ognuno ha un obiettivo ben preciso ed entrambe le squadre non hanno la minima voglia di lasciare altri punti per strada.