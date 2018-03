LIVE Inter-Verona, risultato in tempo reale: Icardi firma il 3-0

CLICCATE QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA



55′- il Verona prova a costruire gioco ma i nerazzurri non danno la sensazione di essere in difficoltà, anzi

53′- fallo di Brozovic su Calvano nella metà campo gialloblù

51′- corner per il Verona. Sugli sviluppi, dopo un batti e ribatti, pericoloso il destro di Aarons, terminato di poco a lato

49′- GOOOOOL!! Ancora Inter, ancora con Mauro Icardi. Tutto è nato con una palla rubata sulla fascia sinistra da Perisic che, giunto sul fondo, ha messo un cross basso nel mezzo dell’area prontamente raccolto da Icardi che sigla l’ennesima doppietta

48′- occasione per l’Inter con Perisic, servito da Candreava, ha provato a calciare in porta a botta sicura, ma la difesa ha respinto il tiro

46′- il Verona sembrerebbe aver iniziato con il piede giusto

45′- Iniziato il secondo tempo tra Inter e Verona sul parziale di 2-0 a favore dei nerazzurri

16:05- squadre nel tunnel, pronte a ritornare in campo per il secondo tempo

Un primo tempo senza storia: l’Inter di Spalletti ha dominato sin dal primo minuto quando Icardi ha sbloccato il match sfruttando una disattenzione della difesa del Verona. Dopo 12 minuti è stato Perisic a trovare il raddoppio dopo un’ottima palla in profondità servitagli da Brozovic. L’Hellas si è affacciata in avanti solo due, in entrambe le occasioni su calcio di punizione, ma non è mai riuscita a rendersi veramente pericolosa. A tra poco con il secondo tempo LIVE Inter-Verona

47′- finisce il primo tempo: Inter-Verona 2-0

46′- calcio d’angolo per il Verona. Caracciolo nonostante abbia anticipato Miranda non è riuscito di testa ad inquadrare la porta

46′- fallo di Gagliardini nella trequarti del Verona

45′- saranno due i minuti di recupero

44′- tiro dalla distanza di Buchel (Verona), la sfera è terminata sul fondo

43′- interessante cross nel mezzo di Romulo (Verona), ma Handanovic, attento, blocca la palla con serenità

42′- l’Hellas ha provato ad affacciarsi nella metà campo dell’Inter, ma non riesce a rendersi pericolosa, i nerazzurri difendono con ordine

40′- colpo alla gola di Souprayen su Candreva non sanzionato dall’arbitro

39′- potenziale occasione per l’Inter con Rafinha che, servito in profondità, non è riuscito a servire Icardi che, solo davanti al portiere, già pregustava la doppietta

38′- calcio d’angolo per il Verona dopo una bella azione sulla sinistra condotta da Aarons e Fares. Sugli sviluppi la difesa dell’Inter ha sventato il pericolo

36′- fallo di Souprayen su Candreva nella metà campo nerazzurra

36′- punizione per il Verona nella sua metà campo per il fuorigioco di Perisic

34′- brutto fallo da dietro di Fares su Rafinha. Giallo per il centrocampista del Verona, graziato da Rocchi

32′- occasione per l’Inter con Gagliardini, il quale su cross dalla sinistra di Perisic ha provato a superare Nicolas di testa, ma la palla è terminata di poco alta sopra la traversa

30′- Candreva ha provato a calciare dalla distanza con il sinistro, ma la palla è terminata di molto a lato della porta difesa da Nicolas

29′- Candreva ha provato a servire in profondità Icardi, ma l’argentino è finito in fuorigioco

28′- il Verona non riesce a tenere la palla, il pressing dell’Inter è perfetto

26′- provvidenziale uscita di Nicolas che ha anticipato Icardi, ormai lanciato a rete dopo aver dribblato un difensore gialloblù

24′- corner per l’Inter. Cancelo ha provato a calciare direttamente in porta, ma attento Nicolas ha bloccato la sfera

23′- sugli sviluppi del calcio di punizione Calvano non è riuscito a calciare verso la porta nerazzurra, sfortunato il Verona

22′- fallo di Skriniar su Petkovic sempre nella trequarti dell’Inter

20′- ancora nerazzurri in avanti con Perisic, il croato ha messo nel mezzo una palla insidiosa prontamente bloccata da Nicolas

18′- sugli sviluppi della punizione occasione per Petkovic che a due passi da Handanovic non è riuscito a calciare perchè fermato dalla difesa

17′- calcio di punizione per il Verona nella trequarti dell’inter. Di D’Ambrosio il fallo su Aarons

15′- ancora nerazzurri in possesso palla. Il Verona non riesce a reagire

13′- GOOOOL! L’Inter raddoppia con Perisic che, servito da Brozovic in profondità, ha spiazzato Nicolas con un destro precisissimo. La palla ha prima impattato sul palo e poi si è insaccata in rete

12′- occasione per l’Inter. Grande azione sulla sinistra di Rafinha che entrato in area ha scaricato la palla verso Gagliardini che con il sinistro non è riuscito ad inquadrare la porta

11′- fallo ai danni di Candreva a centrocampo

10′- problemi con il Var per Rocchi

9′- fermato per fuorigioco D’Ambrosio, ma la posizione era regolare

8′- corner per i nerazzurri dopo un bel tiro dalla distanza di Candreva deviato dal portiere

8′- Verona in difficoltà sul pressing dell’Inter

6′- scontro tra Icardi e Nicolas, il quale è uscito dai pali per anticipare l’argentino servito in profondità

5′- riprende il gioco

5′- ammonito Buchel per il fallo su Rafinha

4′- Inter in possesso palla. Intervento duro di Buchel su Rafinha, ancora a terra. La palla viene messa fuori da Skriniar

1′- GOOOOOOL!!! Inter subito in vantaggio con Maurito Icardi. Tutto è nato da una rimessa laterale battuta velocemente da centrocampo con la quale è stato servito l’argentino che, solo davanti a Nicolas, ha calciato al volo spiazzando l’estremo difensore gialloblù

1′- Si comincia! Rocchi fischia il calcio d’inizio di Inter-Verona

15:02- squadre al centro del campo per osservare 1′ di silenzio in ricordo di Fabrizio Frizzi ed Emiliano Mondonico

14:59- Squadre in campo!

14:57- squadre nel tunnel pronte a fare il loro ingresso in campo

14:51- Ci siamo, manca davvero poco al calcio d’inizio di Inter-Verona

14:30- Sarà Rocchi di Firenze ad arbitrare il match. Gli assistenti: Lo Cicero e Liberti. Quarto uomo: Aureliamo. Al Var agirà Guida con l’aiuto di Fourneau

14:03- Formazione ufficiale Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’ambrosio; Brozovic, Gagliardini; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.

14:03- Formazione ufficiale Verona (4-4-2): Nicolas; Ferrari, Vukovic, Caracciolo, Souprayen; Romulo, Calvano, Buchel, Fares; Aarons, Petkovic.

14:03- Benvenuti amici di SuperNews alla diretta scritta di Inter-Verona. Ecco a voi le formazioni ufficiali

Tutto pronto a San Siro per il match tra Inter e Verona. Alle 15:00 scenderanno in campo due formazioni in cerca di punti pesanti per obiettivi decisamente diversi: i nerazzurri per un posto in Champions, mentre i gialloblù per continuare a sperare in una complicata salvezza. L’Inter domenica scorsa ha letteralmente asfaltato la Sampdoria di Giampaolo, imponendosi per 5-0 al Ferraris grazie, soprattutto, ad uno splendido Icardi, autore di ben quattro gol. Lo stesso risultato è stato registrato al Bentegodi, ma a vincere non è stato il Verona bensì l’Atalanta di Gasperini che, grazie ad una tripletta di Ilicic e ai gol di Cristante e Gomez, ha dominato il match sin dal 2′ di gioco. La squadra di Spalletti, dunque, dopo il lungo periodo di difficoltà vissuto tra dicembre e febbraio, nelle ultime tre partite ha raccolto 7 punti, frutto di 2 vittorie e 1 pareggio. La squadra di Pecchia invece, dopo i due successi consecutivi ottenuti contro Torino e Chievo, ha subito, prima della sosta per le Nazionali, questa inaspettata battuta d’arresto che dovrà cercare di dimenticare al più presto.

Inter-Verona è un match storicamente favorevole ai nerazzurri, i quali negli ultimi 15 incontri, hanno avuto la meglio in 12 occasioni pareggiando le restanti 3. A San Siro, invece, nei 31 precedenti l’Inter non ha mai perso contro il Verona, vincendone 20 e pareggiandone 11. Per trovare un successo dei gialloblù dobbiamo tornare al 1992, quando sulla panchina degli scaligeri sedeva Liedhom, e il Verona si impose al Bentegodi per 1-0 con gol di Ezio Rossi.



Probabili formazioni Inter-Verona

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. All. Spalletti

Panchina: Padelli, Berni, Santon, Dalbert, Lopez, Borja, Karamoh, Vecino, Eder, Pinamonti

Indisponibili: Ranocchia

Verona (4-4-2): Nicola; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Bouchel, Valoti, Verde; Matos, Petkovic. All. Pecchia

Panchina: Silvestre, Bordon, Souprayen, Bianchetti, Felicioli, Aaron, Zuculini, Calvano, Fossati, Lee, Cerci

Indisponibili: Zaccagni, Kean, Horteaux

Arbitro: Rocchi della sezione di Firenze. Gli assistenti saranno: Lo Cicero e Liberti. Quarto uomo: Aureliamo. Al Var agirà Guida , affincato da Fourneau

A tra poco per il LIVE Inter-Verona