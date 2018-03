LIVE Juan Martin Del Potro – Filip Krajinovic, Atp Miami 2018: risultato in tempo reale

(5) JUAN MARTIN DEL POTRO – (22) FILIP KRAJINOVIC, terzo incontro sullo Stadium a partire dalle 17.00 italiane (dopo il match Wta Stephens-Kerber)

Quarto turno Masters 1000 Miami (cemento)

20.25 – Giocatori in campo per il riscaldamento

20.14 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. Stephens batte Kerber 6-1 6-2, a breve in campo Juan Martin Del Potro e Filip Krajinovic

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport.

Juan Martin Del Potro è alla conquista del double (dopo Indian Wells) e del best ranking

L’argentino, dopo aver battuto nei primi due turni (dopo un bye) l’olandese Robin Haase e il giapponese Kei Nishikori, cerca l’accesso ai quarti di finali del torneo di Miami e la quattordicesima vittoria consecutiva e il suo avversario sarà il serbo Filip Krajinovic, contro il quale giocherà per la prima volta in carriera. Juan Martin Del Potro ha avuto un gran inizio di stagione, ottenendo sin qui due titoli consecutivi (Acapulco ed Indian Wells), dopo esser arrivato anche in finale ad Auckland perdendo contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, mentre all’Australian Open è stato sconfitto al terzo turno dal ceco Tomas Berdych. Il nativo di Sombor, invece, è esploso nel finale del 2017 raggiungendo l’ultimo atto del Masters 1000 di Parigi-Bercy e in questo inizio di 2018, nonostante abbia saltato lo Slam australiano, ha mostrato una buona continuità raggiungendo i quarti di finale a Marsiglia e la semifinale a Dubai; in California si è fermato al terzo turno perdendo contro lo svizzero Roger Federer, mentre in Florida ha sconfitto nei primi due incontri il qualificato britannico Liam Broady e il francese Benoit Paire.