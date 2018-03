LIVE Juan Martin Del Potro – John Isner, semifinale Atp Miami: risultato in tempo reale

(5) JUAN MARTIN DEL POTRO – (14) JOHN ISNER, ore 19.00 italiane

Semifinale Masters 1000 Miami (cemento)

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport.

Juan Martin Del Potro-John Isner, i precedenti

Parigi-Bercy 2017 – Cemento indoor – QF – ISNER b. Del Potro 6-4 6-7(5) 6-4

Montreal 2017 – Cemento – R64 – DEL POTRO b. Isner 7-5 7-5

Stoccolma 2016 – Cemento indoor – R32 – DEL POTRO b. Isner 6-4 7-6(6)

Queen’s 2016 – Erba – R32 – ISNER b. Del Potro 7-6(2) 6-4

Cincinnati 2013 – Cemento – SF – ISNER b. Del Potro 6-7(5) 7-6(9) 6-3

Washington 2013 – Cemento – Finale – DEL POTRO b. Isner 3-6 6-1 6-2

Memphis 2011 – Cemento indoor – R32 – DEL POTRO b. Nishikori 6-4 6-3

Indian Wells 2009 – Cemento – R16 – DEL POTRO b. Isner 7-6(4) 7-6(3)

Washington 2008 – Cemento – QF – DEL POTRO b. Isner 6-4 6-4

Juan Martin Del Potro alla ricerca della quarta finale in stagione, la prima in Florida

L’argentino ha raggiunto il penultimo atto del Masters 1000 di Miami, dopo aver sconfitto nell’ordine l’olandese Robin Haase, il giapponese Kei Nishikori, il serbo Filip Krajinovic e il canadese Milos Raonic; tra la Torre di Tandil e la prima finale in Florida c’è lo statunitense John Isner, contro il quale è in vantaggio nei precedenti per 6-3. Il nativo di Greensboro, al contrario di Juan Martin Del Potro, non ha iniziato per niente bene la stagione: secondo turno ad Auckland, New York, Delray Beach e primo turno all’Australian Open, Acapulco ed Indian Wells prima che riuscisse ad invertire la marcia qui a Miami, sconfiggendo nell’ordine il ceco Jiri Vesely, il russo Mikhail Youzhny, il croato Marin Cilic ed il coreano Hyeon Chung. Il favorito sarebbe l’argentino ma lo statunitense ha mostrato un’ottima resa in questi ultimi incontri.