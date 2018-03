LIVE Juventus-Milan, risultato e cronaca in tempo reale: le probabili formazioni

LIVE JUVENTUS-MILAN, SEGUI SU SUPERNEWS IL RISULATO IN TEMPO REALE E LA CRONACA DEL MATCH- Il posticipo della 30.a giornata del campionato di Serie A, turno che si è giocato di sabato per la concomitanza della domenica di Pasqua, vede di fronte all”Allianz Stadium’ Juventus e Milan. E’ una partita molto importante per tutte e due le squadre, che non vogliono perdere punti per il rispettivo obiettivo stagionale. I bianconeri vogliono tornare e vincere dopo la battuta a vuoto contro la Spal, visto che il Napoli si è riportato dietro di soli due punti e oggi pomeriggio ha l’opportunità di scavalcarli. La squadra di Gattuso è in netta ripresa e tenta la rimonta per piazzarsi al quarto posto. Entrambe le formazioni dovranno inevitabilmente dosare le forze, visto che la settimana prossima ci sono due impegni fondamentali: l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid e il recupero del derby contro l’Inter. La gara di Torino si preannuncia molto accesa e combattuta, perciò non perdetevi il Live di Juventus-Milan di SuperNews, con il risultato aggiornato in tempo reale e la cronaca testuale in diretta.

Live Juventus-Milan, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-2-1): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini; Asamoah; Matuidi, Pjanic, Khedira; Douglas Costa, Dybala, Higuain.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Andrè Silva, Calhanoglu.

