57′- Tiro di Immobile che calcia alto sopra la traversa.

55′- Luis Alberto calcia su punizione e mette la palla di poco fuori.

53′- GOOOLLLL!!!! 1-2 Benevento con Guihelme che mette la palla in rete dopo l’assist di Lombardi.

51′- Caicedo vicino al gol che va di poco a lato.

48′- Letizia infortunato. Esce dal campo.

46′- Cambio nella Lazio dove esce Bastos ed entra Caicedo.

45′- Iniziato il secondo tempo.

SECONDO TEMPO

45’+2′- Terminata la prima frazione.

45′- Immobile dribbla la difesa e poi tira fuori.

44′- Ci saranno due minuti di recupero.

42′- Patric mezza rovesciata che termina di pochissimo sul fondo.

42′- Cross di Patric con Immobile che manda la palla di poco alta.

40′- Tiro di Felipe Anderson che sibile il palo destro.

38′- Accellerata di Felipe Anderson che sbatte contro il muro.

35′- Lucas Leiva vicinissimo al gol ma la difesa beneventana lo ferma in area di rigore.

33′- Gol annullato a Immobile dopo il passaggio di Patric. Si rimane 1-1.

30′- Immobile aggangia un pallone in area, tira ma Brignoli che salva il risultato con una bella parata.

28′- Fallo di Lucas Leiva che non riceve il giallo però.

25′- Marusic fermato in fuorigioco.

22′- GOOOLLLLL!!! 1-1 Benevento di Cataldi su punizione. Gol dell’ex.

21′- Angolo battuto ma Immobile prende con la mano poco fuori dall’area e il Benevento può sfruttare un calcio di punizione dal limite.

20′- Tiro di Djuricic con Strakosha che devia in angolo.

18′- GOOOOLLLLL!!! 1-0 Lazio con Immobile che riceve il filtrante da Felipe Anderson e a bucare la difesa del Benevento.

16′- Guilehme prende palla dalla trequarti e crossa ma non trova nessuno in area di rigore.

14′- Brignoli ferma con la mano il tentativo di tocco di Lucas Leiva e salva il risultato.

12′- Patric fermato in fuorigioco.

9′- Punizione battuta da Luis Alberto che non va a buon fine.

8′- Esce Iemmelo ed entra Brignoli.

7′- Puggioni ferma Immobile con le mani da fuori area e viene espulso.

5′- Punizione per la Lazio che viene atterrato con Parolo che viene atterrato da Sandro.

2′- Lombardi vicinissimo al gol sopo il passaggio di Guilhelme ma il centrocampista non è riuscito a poggiare il porta la palla.

1′- Iniziato il match

Minuto di silenzio per Mondonico.

14:23- FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Luiz Felipe; Marusic, Parolo, Leiva, Patric; F. Anderson, Luis Alberto; Immobile. All. Inzaghii

14:21-FORMAZIONE UFFICIALE BENEVENTO (4-2-3-1): Puggioni; Letizia, Djimsiti, Tosca, Costa; Cataldi, Sandro; Lombardi, Guilherme, Djuricic; Iemmello. All. De Zerbi

14:20- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Benevento. Tra poco conosceremo le scelte dei due allenatori Inzaghi e De Zerbi.

13:40- PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-1-1): Strakosha-Bastos-De Vrji-Luis Felipe-Marusic-Parolo-Lucas Leiva-Luis Alberto-Patric-Felipe Anderson-Immobile. All.Inzaghi

13:30- PROBABILE FORMAZIONE BENEVENTO (4-2-3-1): Puggioni-Venuti-Djimsiti-Tosca-Letizia-Cataldi-Sandro-Brignola-Guilhelme-Djuricic-Coda. All. De Zerbi

La Lazio attende il Benevento per guadagnare tre punti sicuri per la zona Champions. Approfittando di un probabile stop della Roma sia i biancocelesti e l’Inter che giocano con ultima e penultima sperano di avvicinarsi ai giallorossi. Squalificato Wallace Simone Inzaghi sostituisce il centale con Luis Felipe spostando Patric in avanti. All’andata terminò con una vittoria della Lazio straripante per 5-1 dove segnò anche Nani. Un altro indisponibile di lusso sarà Milinkovic Savic, non a pieno regime dopo le recenti noie muscolari. Immobile, a caccia del venticinquesimo centro stagionale, il riferimento centrale.

Lucas Leiva, quindi, giocherà più da regista d’attacco dietro al tridente Felipe Anderson-Immobile-Luis Alberto. Il Benevento, invece, non ha molto da giocare e aspetta solo la matematica per retrocedere. Intanto la squadra vuole lasciare la massima serie con più soddisfazioni possibili come successe per le tre vittorie in casa e per il gol di Ciciretti a Torino e il pareggio in extremis sul Milan. Conferma per Toaca in difesa, centrocampo sempre con Cataldi-Sandro e Brignola, mentre Djuricic prende il posto di Sagna in attacco con Guilhelme e il già confermatissimo Coda.