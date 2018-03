LIVE Lazio-Bologna, cronaca e risultato in tempo reale: le probabili formazioni

Alle 20:45 all’Olimpico andrà in scena il posticipo Lazio-Bologna. Sarà un match importante per i biancocelesti che, freschi della qualificazione ai quarti di finale di Europa League -dove affrontranno il Salisburgo- conquistata ai danni degli ucraini della Dinamo Kiev, questa sera dovranno necessariamente cercare di portare a casa i tre punti se vorranno continuare a sperare di conquistare un posto utile per la partecipazione alla prossima Champions League. Nelle ultime sette partite di campionato la Lazio è apparsa poco in forma, conquistando solo 7 punti frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e ben 4 sconfitte. Non meglio ha fato il Bologna, anzi, la squadra di Donadoni negli ultimi dieci match in Serie A ha conquistato solo 9 punti, risultato di 3 vittorie e ben 7 sconfitte. I 127 precedenti mostrano un certo equilibrio tra le due formazioni: la Lazio ha ottenuto fino ad oggi 49 successi, al contrario il Bologna ne ha fatti registrare 44, mentre 34 sono match terminati in parità. L’ultima vlta che i rossoblù hanno espugnato l’Olimpico risale al 2012, quando i felsinei si imposero per 1-3 grazie alle reti di Portanova, Diamanti, Khrin.

Probabili formazioni Lazio-Bologna

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lukaku; Felipe Anderson; Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

Panchina: Vargic, Caceres, Luiz Felipe, Bastos, Patric, Basta, Murgia, Di Gennaro, Nani, Caicedo, Milinkovic-Savic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lulic.

BOLOGNA (3-5-1-1): Mirante; De Maio, Gonzalez, Helander; Di Francesco, Dzemaili, Pulgar, Donsah, Masina; Verdi; Destro. Allenatore: Roberto Donadoni

Panchina: Santurro, Romagnoli, Torosidis, Keita, Mbaye, Krafth, Nagy, Falletti, Krejci, Crisetig, Avenatti, Palacio.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Orsolini, Da Costa, Poli.

Arbitro: Damato di Barletta. Assistenti: Peretti e De Meo. Quarto uomo: Piccinini. Al Var agirà Maresca aiutato da Vivenzi

A tra poco con il LIVE Lazio-Bologna