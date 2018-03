LIVE Lazio-Bologna, risultato in tempo reale: terminato il primo tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Primo tempo equilibrato tra Lazio e Bologna. I felsinei hanno trovato subito il vantaggio grazie al gol di Verdi che ha sfruttato una respinta non perfetta di Strakosha su tiro violento di Dzemaili. La Lazio ha risposto al 16′ con Lucas Leiva, imbeccato in area di rigore da un’ottimo passaggio di Luis Alberto. A tra poco per il secondo tempo Live Lazio-Bologna

45′- non c’è recupero, Damato fischia la fine del primo tempo: Lazio-Bologna 1-1

45′- Helander ha provato a servire in profondità Masina, ma la palla finisce in fallo laterale

43′- Donsah aveva visto lo scatto di Verdi in profondità, ma provvidenziale è stata la chiusura di Wallace

41′- Luis Alberto ha servito un’altra palla in verticale a Parolo. Il tiro del centrocampista è stato ancora una volta intercettato dalla difesa dei felsinei

39′- occasione potenziale per la Lazio. Luis Albero ha servito un’ottima palla ad Immobile che non è riuscito ad agganciare. L’attaccante biancoceleste si sarebbe trovato a tu per tu con Mirante

38′- Luiz Felipe ha provato a lanciare in profondità Parolo, ma la palla è sfilata sul fondo

37′- corner per la Lazio, Luis Alberto sulla palla. Nulla di fatto

36′- ancora ritmi lenti. La Lazio prova a costruire, ma non riesce a trovare lo spazio per far male al Bologna

35′- la palla calciata da Luis Alberto è terminata alta sopra la traversa

34′- fallo di Helander. Punizione per la Lazio sulla trequarti da una posizione centrale. Luis Alberto sul pallone

33′- ottima chiusura di Marusic su Verdi, che era pronto ad entrare in area

30′- pericoloso il Bologna con Palacio. L’argentino dopo un batti e ribatti ha provato a calciare in porta, ma Luiz Felipe in caduta ha bloccato. Il Bologna chiede un fallo per un presunto tocco con un braccio, ma dopo il check del Var l’arbitro ha deciso che non c’è nulla

29′- Parolo ha lasciato partire un cross dalla destra, ma la palla è stata prolungata da Donsah

28′- la Lazio manovra in attesa di trovare il varco giusto

26′- giallo per Wallace dopo il fallo su Palacio

25′- ancora pericolosa la Lazio con la palla servita in area da Anderson a Parolo, che dopo un ottimo aggancio ha provato a calciare, ma il difensore dei felsinei l’ha bloccato

24′- tiro insidioso dal limite dell’area di Verdi, la palla è terminata abbondantemente sul fondo

23′- ottima chiusura di Torosidis su Anderson. Il brasiliano ha provato a saltarlo con una serie di finte, ma il greco attento lo ha fermato

21′- cross insidioso dalla destra di Parolo, la palla ha attraversato tutta l’area senza che nessun compagno la deviasse

20′- occasione in contropiede per il Bologna. Verdi ha servito Palacio in area di rigore, ma Luiz Felipe è riuscito prontamente a bloccarlo

19′- fallo di Marusic su Palacio nella metà campo

16′- GOOOOOOL!! La Lazio pareggia il match grazie alla rete di Lucas Leiva a tu per tu con Mirante. Ottimo l’assist di Luis Alberto

15′- ha provato il Bologna con un contropiede condotto da Dzemaili e Palcio, ma la difesa della Lazio attenta ha bloccato l’azione

14′- fallo di Wallace su Verdi a centrocampo

12′- corner per la Lazio. Cross insidioso che attrversa tutta l’area di rigore

11′- ancora la Lazio con un altro tiro dalla distanza questa volta di Luis Alberto

11′- occasione per la Lazio ancora con Parolo. Il centrocampista biancoceleste ha provato con un altro tiro dalla distanza terminato di poco a lato alla sinistra di Mirante

10′- ha provato Parolo con un tiro dal limite dell’area terminato però abbondantemente sul fondo

9′- la squadra di Donadoni palleggia con disinvoltura a centrocampo

7′- lancio in profondità per Immobile intercettato dalla difesa del Bologna

5′- la Lazio prova a riorganizzarsi e a costruire qualcosa di pericoloso, ma i ritmi sono piuttosto compassati sinora

3′- GOOOOOL!!! Il Bologna si porta in vantaggio grazie alla rete di Verdi. Il giocatore ha raccolto la respinta di Strakosha che aveva deviato un violento tiro dalla distanza di Dzemaili

2′- fallo di Verdi. Punizione per la Lazio dalla trequarti. Nulla di fatto ha respinto per il Bologna Palacio

1′- l’arbitro fischia l’inizio di Lazio-Bologna. Sarà del Bologna il primo controllo

20:44 squadre in campo!

20:42- squadre nel tunnel pronte ad entrare in campo

20:39- Sarà Damato di Barletta l’arbitro del match. Peretti e De Meo gli assistenti. Quarto uomo: Piccinini. Al Var agirà Maresca aiutato da Vivenzi

19:51- Formazione ufficiale Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Wallace; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson; Nani, Immobile. All: Inzaghi

19:51- Formazione ufficiale Bologna (3-5-2): Mirante; De Maio, González, Helander; Torosidis, Džemaili, Pulgar, Donsah, Masina; Verdi, Palacio. All. Donadoni

19:50- Benvenuti amici di SuperNews alla diretta scritta di Lazio-Bologna. Ecco a voi le formazioni ufficiali delle due squadre

Alle 20:45 all’Olimpico andrà in scena il posticipo Lazio-Bologna. Sarà un match importante per i biancocelesti che, freschi della qualificazione ai quarti di finale di Europa League -dove affrontranno il Salisburgo- conquistata ai danni degli ucraini della Dinamo Kiev, questa sera dovranno necessariamente cercare di portare a casa i tre punti se vorranno continuare a sperare di conquistare un posto utile per la partecipazione alla prossima Champions League. Nelle ultime sette partite di campionato la Lazio è apparsa poco in forma, conquistando solo 7 punti frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e ben 4 sconfitte. Non meglio ha fato il Bologna, anzi, la squadra di Donadoni negli ultimi dieci match in Serie A ha conquistato solo 9 punti, risultato di 3 vittorie e ben 7 sconfitte. I 127 precedenti mostrano un certo equilibrio tra le due formazioni: la Lazio ha ottenuto fino ad oggi 49 successi, al contrario il Bologna ne ha fatti registrare 44, mentre 34 sono match terminati in parità. L’ultima vlta che i rossoblù hanno espugnato l’Olimpico risale al 2012, quando i felsinei si imposero per 1-3 grazie alle reti di Portanova, Diamanti, Khrin.



Probabili formazioni Lazio-Bologna

Inzaghi dovrà rinunciare agli indisponibili Lulic, Radu e Patri. In difesa dunque il tecnico dei biancocelesti schiererà Luiz Felipe, De Vrij e uno tra Caceres e Bastos. A centrocampo agiranno Leiva, Parolo e Luis Alberto al centro, Lukaku e Marusic sulle fasce. In attacco ci saranno Anderson e Immobile, unica punta.

Donadoni invece dovrà fare a meno di Poli, Orsolini e Da Costa. In difesa saranno schierati De Maio, Gonzalez e Helander. A centrocampo Donsah dovrebbe avere la meglio su Nagy; insieme a lui saranno impiegati Di Francesco e Masina sulle fasce, Dzemaili e Pulgar al centro. In attacco avremo Verdi dietro l’unica punta, Destro in ballottaggio con Palacio.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Caceres; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lukaku; Felipe Anderson; Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

Panchina: Vargic, Wallace, Bastos, Basta, Murgia, Di Gennaro, Nani, Caicedo, Milinkovic-Savic, Crecco, Jordao

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lulic, Patric, Radu

BOLOGNA (3-5-1-1): Mirante; De Maio, Gonzalez, Helander; Di Francesco, Dzemaili, Pulgar, Donsah, Masina; Verdi; Destro. Allenatore: Roberto Donadoni

Panchina: Santurro, Romagnoli, Torosidis, Keita, Mbaye, Krafth, Nagy, Falletti, Krejci, Crisetig, Avenatti, Palacio.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Orsolini, Da Costa, Poli.

Arbitro: Damato di Barletta. Assistenti: Peretti e De Meo. Quarto uomo: Piccinini. Al Var agirà Maresca aiutato da Vivenzi

A tra poco con il LIVE Lazio-Bologna