LIVE Lazio-Dinamo Kiev, cronaca e risultato in tempo reale: probabili formazioni

L’Europa League per cancellare le ultime prestazioni al di sotto delle aspettative. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, ai calci di rigore, per mano del Milan (impegnato alle 19 a San Siro contro l’Arsenal) e la sconfitta in campionato contro la Juventus, la compagine guidata da Simone Inzaghi torna a concentrarsi in campo europeo.

All’Olimpico di Roma, con calcio d’inizio alle 21.05, i biancocelesti affrontano gli ucraini della Dinamo Kiev nel match d’andata degli ottavi di finale.

Un sorteggio tutt’altro che impossibile per la formazione della Capitale, chiamata a sigillare il passaggio del turno già questa sera davanti al proprio pubblico, che risponderà in minima parte al richiamo della dirigenza (previsti appena 10.000 spettatori, nonostante i prezzi agevolati per donne e bambini in alcuni settori dello stadio).

Come già abbiamo potuto vedere negli incontri della fase a gironi e nella doppia sfida dei sedicesimi di finale contro i rumeni della Steaua Bucarest, la Lazio “formato europeo” è ben diversa da quella che abitualmente scende in campo in Serie A. Proprio per preservare i migliori giocatori in vista del campionato (domenica pomeriggio, alle 15, la squadra sarà di scena a Cagliari), Simone Inzaghi farà turnover: potrebbe riposare, fra gli altri, anche Ciro Immobile che però è al momento ancora favorito su Caicedo per una maglia da titolare. Chance dal 1′ per Felipe Anderson e Alessandro Murgia.

La Dinamo Kiev, attualmente seconda nel campionato ucraino a -6 dallo Shakhtar Donetsk, si presenta a questo appuntamento dopo aver battuto di misura lo Zorya per 3-2 all’ultima giornata. Anche Aleksandr Khatskevich, così come Inzaghi, cambierà alcuni interpreti rispetto all’ultimo impegno: al centro della difesa è previsto il ritorno di Kadar mentre l’unica punta sarà Junior Moraes, supportato dal tridente formato da Gonzalez, Garmash e Tsygankov.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-DINAMO KIEV

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Wallace; Basta, Murgia, Leiva, Luis Alberto, Lukaku; Felipe Anderson; Immobile.

PROBABILE FORMAZIONE DINAMO KIEV (4-2-3-1): Boyko; Kedziora, Khacheridi, Kadar, Morozyuk; Buyalskiy, Shepeliev; Gonzalez, Garmash, Tsygankov; Junior Moraes.