Lecce-Fidelis Andria 2-2: pazzesco, il Lecce si fa rimontare e spreca un’occasione

Lecce-Fidelis Andria 2-2

SECONDO TEMPO

E’ FINITA! 2-2 Fischi per la squadra di casa. Continua il tabù per i giallorossi.

45 + 3 Ma Perucchini commette un’uscita folle deve salvare Cosenza

45+2 Mancosu entra in area, messo giù e rigore non dato, poi Di Piazza calcia. Murato.

45 – 4 di recupero

43 – 3-4-3 per il Lecce ultimi 2 dei 5 cambi consentiti Fuori Legitimo e Ciancio per Lepore e Persano

42 – Ammonito Costa Ferreira per proteste.

39 – Ammonito Cosenza per un intervento killer

35 – Fuori Di Cosmo dentro Scalera

33 – Ammonito Tsonev

30 – Fuori Longo dentro Lo Bosco. Neri tesi, e intanto Maurantonio prende un giallo per perdita di tempo

28 – Botta di Mancosu, blocca Maurantonio.

24 – Fuori Tabanelli dentro Costa Ferreira. In pratica il Lecce ha meno inserimenti ma più tecnica

21 – Ammonito Tiritiello

20 – Ora la Fidelis pensa a difendersi

18 – Di Piazza calcia a è fuorigioco

1 5 – Fuori Taurino dentro Cappiello

11 – Intanto fuori Selasi dentro Tsonev e fuori Torromino dentro Caturano

7 – GOOOLLLLLLLLLLLLLL Taurino pareggia tap-in su cross di Di Cosmo

4 – Il Lecce prova ad attaccare

3 – Nella Fidelis fuori Lattanzio dentro Croce

PRIMO TEMPO

45 FINE PRIMO TEMPO 2-1

43 – Botta di Torromino, ancora Maurantonio a respingere centralmente ma ancora nessun lecese a ribadire

41 – Palla che attraersa l’area del Lecce, e poi spazzata

39 – Conclusione di Torromino respinta centralmente da Maurantonio ma nessuno si è gettato sulla sfera.

38 – Dopo alcuni minuti di gestione, il Lecce si rifa vedere con un corner

32 – GOOOLLLLLLLLLLLL Arriva il gol di Tiritiello di testa a battere Perucchini

29 – GOOOLLLLLLL E arriva il raddoppio di Mancosu

27 – Cosenza prova da fuori un eurogol ma la palla è lontana dalla porta. Comunque applausi.

24 – La difesa federiciana salva impedendo a Tabanelli di trovarsi davanti a Maurantonio

20 – GOOOLLLLLLLLL Di Piazza Cross per Selasi, torre per Di Piazza al volo a battere Maurantonio

17 – Al momento arbitraggio all’inglese

15 – Di Piazza tenta un pallonetto che sorvola la traversa

8 – Tabanelli prova a rendersi pericoloso, chiuso in corner

4 – Di Piazza di testa, palla fuori

2 – Sorpresa nel Lecce, non c’è Armllino – diffidato – ma Selasi

Lecce-Fidelis Andria, formazioni ufficiali

LECCE (4-3-1-2):Perucchini; Ciancio, Cosenza, Marino, Legittimo; Mancosu, Arrigoni, Selasi; Tabanelli; Di Piazza, Torromino. All. Liverani

FIDELIS ANDRIA (3-5-2):Maurantonio; Celli, Abruzzese, Tiritiello; Di Cosmo, Piccinni, Quinto, Longo, Lancini; Taurino, Lattanzio. All Papagn

Lecce-Fidelis Andria, la presentazione del match

Buona serata amici di Super News. Siamo qui per seguire live ed in diretta Lecce-Fidelis Andria, posticipo della 32^ giornata del Girone C di Serie C. E’ una partita la cui importanza potrebbe rivelarsi capitale, perché – come sapete – ieri sera il Catania di Cristiano Lucarelli è stato raggiunto in extremis dal Bisceglie. Dunque, per i giallorossi vincere può veramente voler dire scavare un solco importante rispetto alle inseguitrici, gli etnei – appunto – ed il Trapani di Alessandro Calori. Lecce-Fidelis Andria può significare avvicinarsi all’obbiettivo che si chiama Serie B. Sulla carta è un match che riserva pochi dubbi, ma si tratta pur sempre di un derby, che può essere determinante anche per la Fidelis Andria, la quale arriva dal successo per 2-1 sul Catanzaro e che in virtù della sempre più sostanziosa distanza dell’Akragas fanalino di coda, non può considerare un miraggio la salvezza diretta viste le sconfitte in questo turno di Racing Fondi e Paganese. Proprio la squadra di Pagani, con i suoi 28 punti, al momento sarebbe da considerare salva seppur quartultima. Non irraggiungibili – per i federiciani – neppure i 29 punti della Regina ed i 32 del Catanzaro. Per questo, non potete perdere la nostra diretta della gara.