LIVE Lecce-Siracusa: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Lecce-Siracusa, la presentazione del match

Buon pomeriggio amici lettori di SuperNews. Siamo qui per seguire il match Lecce-Siracusa, incontro valido per la 33^ giornata del Girone C del campionato di Serie C. La sfida odierna è ondamentale soprattutto per quel che concerne la corsa alla promozione diretta in Serie B, dato che i salentini di Fabio Liverani nell’ultimo turno sono usciti sconfitti dal “Pinto” di Caserta con rete – per altro – di Turchetta, giocatore di proprietà del club giallorosso. In virtù di tale risultato, la capolista del raggruppamento meridionale della terza serie ha visto ridursi il vantaggio sulle inseguitrici – Catania e Trapani – da 7 a 4 punti- E non dimentichiamo che prima del KO contro i falchetti, nell’infrasettimanale il Lecce era stato riagguantato dalla Fidelis Andria al “Via del Mare”. Dall’altra parte ci sarà un Siracusa – allenato dall’esordiente Bianco – che sta ben figurando, e che arriva dal pareggio al “De Simone” contro la Reggina di lunedì scorso.

Lecce-Siracusa, i probabili 22

I siciliani dovrebbero schierare il 3-4-2-1 con Tomei in porta; Daffara, Turati ed Altobelli in difesa; Parisi, Toscano, Spinelli e Liotti a centrocampo, mentre De Silvestro e Catania dovrebbero assistere Scardina. Nel 4-3-1-2 salentino dovrebbero esserci Perucchini fra i pali; Lepore, Cosenza, Marino e Ciancio in difesa; Armellino, Arrigoni e Mancosu a centrocampo, mentre Saraniti e Di Piazza dovrebbero essere assistiti da Tsonev.