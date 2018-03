LIVE Lecce-Siracusa: cronaca diretta e risultato in tempo reale Ripresa

Lecce-Siracusa 1-1

40 – Saraniti, debole di testa

39 – Lecce tuto in avanti

35 – Nervosismo. Espulso il S del Lecce Meluso

Intanto il Trapani è in vantaggio

31 – Angolo su cui Tomei si accartoccia e para

30 – Pazzesco, Tabanelli di fa murare sulla linea e poi Saraniti è sfortunato

28 – Cross di Di Matteo deviato

27 – Fuori pure Marino per Dubickas. Schieramento ofensivo

21 – Di Matteo e Tabanelli per Lepore e Costa Ferreira

18 – Fuori Di Piazza dentro Caturano

17 – Daffara impegna Perucchini.

17 – Bernaro per Catania e

15 – Grillo per De Silvestro

13 – Gol di Saraniti ma è segnalato fuorigioco

12 – Sinistro di Lepore blocato a Tomei

9 – Tomei devia un colpo di testa di Saraniti

7 – Palo di Tsonev e Di Piazza poi manda alto

3 – Nonostante la richiesta del pubblico di vincere, il Lecce per ora non si scuote

RIPRESA e subito Scardina rimpiazzato da Calil

FINE PRIMO TEMPO 1-1

45 – 1′ di recupero

44 – Lepore sbaglia un cross

40 – Corner e brutto tiro di Saraniti

39 – Tsonev per Saraniti anticipato da Daffara

34 – Saraniti non arriva sul pallone in spaccata

27 – Non esce Costa Ferreira ma Armellino che manda a quel paese Liverani

27 – Saraniti al volo palla alta.

25 – E non essendo entrato bene nel match, ecco che Cosa Ferreira lascerà il posto a Tsonev

24 – Cambio del Siracusa con Lioti che lascia a Bruno.

21 – Perucchini ha già ovuto intervenire su De Silvestro davanti a lui

19 – Il Lecce ha ripreso a manovrare

14 – Tiro di Mancosu da lontano bloccato

12 – GOOOLLLLLLLL Pari su autorete! Cross di Palermo va De Silvestro di tesa e devia nella propria porta Lepore

9 – Il Lecce sembra essere già in controllo

5 – Subito corner per il Siracusa

3 – GOOLLLLL Subito Lecce avanti con Marino che svetta su punizione di Arrigoni

PARTITI

Lecce-Siracusa, formazioni

Lecce: Perucchini, Lepore, Cosenza, Marino, Ciancio, Arrigoni, Armellino, Mancosu, Costa Ferreira, Saraniti, Di Piazza. Allenatore: Liverani.

Siracusa: Tomei, Palermo, Giordano, De Silvestro, Catania, Scardina, Daffara, Parisi, Liotti, Mancino, Altobelli. Allenatore: Bianco.

Lecce-Siracusa, la presentazione del match

Buon pomeriggio amici lettori di SuperNews. Siamo qui per seguire il match Lecce-Siracusa, incontro valido per la 33^ giornata del Girone C del campionato di Serie C. La sfida odierna è ondamentale soprattutto per quel che concerne la corsa alla promozione diretta in Serie B, dato che i salentini di Fabio Liverani nell’ultimo turno sono usciti sconfitti dal “Pinto” di Caserta con rete – per altro – di Turchetta, giocatore di proprietà del club giallorosso. In virtù di tale risultato, la capolista del raggruppamento meridionale della terza serie ha visto ridursi il vantaggio sulle inseguitrici – Catania e Trapani – da 7 a 4 punti- E non dimentichiamo che prima del KO contro i falchetti, nell’infrasettimanale il Lecce era stato riagguantato dalla Fidelis Andria al “Via del Mare”. Dall’altra parte ci sarà un Siracusa – allenato dall’esordiente Bianco – che sta ben figurando, e che arriva dal pareggio al “De Simone” contro la Reggina di lunedì scorso.

Lecce-Siracusa, i probabili 22

I siciliani dovrebbero schierare il 3-4-2-1 con Tomei in porta; Daffara, Turati ed Altobelli in difesa; Parisi, Toscano, Spinelli e Liotti a centrocampo, mentre De Silvestro e Catania dovrebbero assistere Scardina. Nel 4-3-1-2 salentino dovrebbero esserci Perucchini fra i pali; Lepore, Cosenza, Marino e Ciancio in difesa; Armellino, Arrigoni e Mancosu a centrocampo, mentre Saraniti e Di Piazza dovrebbero essere assistiti da Tsonev.