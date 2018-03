Livorno-Monza 0-2 con Giudici e D’Errico

Livorno-Monza 0-2

FINALE! 0-2! L’UNICA COSA POSITIVA PER IL LIVORNO E’ LA SCONFITTA DEL SIENA

45 + 4 Negro rischia l’aurogol

45 + 2 ammonito Borghese

45 + 1 tiro di Kabashi bloccato

45 – Il Siena ha perso a Pontedera. 5′ di recupero

44 -Attenzione Pontedera in vantaggio sul Siena intanto Morelli lascia il posto a Borghese esce Caverzasi per Negro nel Monza. Ammonito Perez

38 – Vantaggiato in area, ma in mezzo a 4

35 – Tiro di D’Errico su contropiede e Mazzoni para

32 – Perez per Valiani

30 – Perini per Guidetti mentre Mendicino esce per Ponsat

26 – Nel Livorno dentro Kabashi e Bresciani per Franco e Giandonato

21 – GOOOLLLLLLLL D’Errico raddoppia 0-2 a conclusione di un contropiede che era anche rallentato

19 – Morelli segna ma la bandierina è alta da un pezzo

18 – Colpo di testa di Vantaggiato fuori

16 – Conclusione sprecata alta da Vantagggiato

14 – Colpo di testa debole di Luci e Liverani para

12 – Ancora Morelli per Montini, palla alta di testa

11 – Tentativo di Giudici, ma Mazzoni c’è

9 – Botta di Valliani, alta di poco

7 – Cross di Morelli per Montini, di testa alto

5 – La difesa ospite salva su colpo di testa di Vantaggiato a Liverani battuto

4 – Mendicino a terra che poi si rialza

1 – RIPRESA Entra Montini fuori Murilo

FINE PRIMO TEMPO

45+2 Spinta su Vantaggiato non concessa

45 – Altro miracolo di Liverani su sinistro di Maiorino che aveva visto all’ultimo

45 – 2′ di recupero

43 – Palla persa da Luci cross deviato in corner. Sul corner la sfera danza sulla linea e poi va fuori ma è tutto fermo

40 – Alla fine Cori non ce la fa e gli subentra Cogliati

39 – Tiro di Morelli e Liverani para

37 – Pericolosissimo contropiede del Monza su cui i brianzoli pasticciano. Dall’altra parte su un cross Vantaggiato sul fondo di testa in tuffo

36 – E quando può il Monza si fa vedere.

29 – Tiro a giro di Vantaggiato, sul fondo

25 – Monza chiuso benissimo

23 – Cori temporaneamente a terra

19 – Altra gran parata di Liverani su tentativo di Valiani

17- Azione tambureggiante del Livorno. Traversone su cui Murilo tenta la sforbiciata aerea su cui Liverani fa il miracolo

13 – Giandonato, alto.

11 – Rasoterra di Maiorino che viene bloccato

8 – Ancora Monza con un tiro-cross di Giudici

6 – GOOOLLLLLLLLLLL Giudici con un rasoterra ad incrociare dopo un rimpallo

5 – Livorno che cerca di fare la partita. Ritmo lento, ma Cavewrzasi salva su Murilo dopo un cross di Luci

3 – Mezza rovesciata livornese su un corner

2 – Piccolo trotto

PARTITI!

Livorno in lutto ovviamente ed è previsto un minuto di raccoglimento

Livorno-Monza, le formazioni

Livorno: Mazzoni, Morelli, Pirrello, Gonnelli, Franco, Valiani, Giandonato, Luci, Maiorino, Murilo, Vantaggiato

Monza: Liverani, Origlio, Riva, Cavarzasi, Adorni, D’Errico, Palesi, Guidetti, Giudici, Cori, Mendicino

Livorno-Monza, la presentazione del match

Buona serata amici di SuperNews. Siamo qui per seguire live in diretta il match Livorno-Monza, gara valida per la 33^ giornata del campionato di Serie C Girone A. Questa sera sarà un’altra gara difficile dal punto di vista emotivo per la compagine labronica, ma la festività pasquale non ha permesso il rinvio del match. Non potrà però mancare il ricordo degli operai deceduti a causa dell’esplosione nel porto industriale. Il Livorno giocò anche a settembre – ad Alessandria – poco dopo l’accadimento dell’alluvione. Venendo a cose decisamente meno importanti, ma delle quali qui ci occupiamo, la squadra amaranto arriva da due successi consecutivi, da quando sulla panchina si è insediato Luciano Foschi. Dopo la vitoria nello scontro diretto con la Robur Siena – rimasta ultima contendente per la promozione diretta in Serie B – la capolista in un tempo ha archiviato la non semplice pratica Viterbese grazie ad uno strepitoso Murilo. Non può essere sottovalutato il Monza, settimo in classifica – quindi in piena zona play-off – e reduce dal successo nell’ultimo turno di campionato contro il Pro Piacenza. Per altro, i brianzoli di mister Zaffaroni all’andata hanno costretto gli avversari odierni al pareggio, andando vicino ad infliggere loro la prima sconfitta stagionale. Livorno-Monza, fischio d’inizio alle 20:30.