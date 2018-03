LIVE Livorno-Siena, cronaca e risultato in tempo reale: le probabili formazioni

LIVE Livorno-Siena 29esima giornata di Serie C, girone A – Si prospetta una notte magica all’Armando Picchi con Livorno e Siena pronti a darsi battaglia in un derby che può decidere l’intero campionato. I bianconeri comandano il gruppo A con 55 punti, mentre i labronici rincorrono una prima posizione che 2 mesi fa avevano ben salda a 12 punti di vantaggio proprio dagli avversari di stasera. La compagine amaranto guidata dal freschissimo tecnico Luciano Foschi, arrivato 3 giorni fa dopo l’esonero di Andrea Sottil e le conseguenti dimissioni del direttore sportivo Mauro Facci e del direttore generale Nicola Pecini, si trova ad appena una lunghezza di distanza dalla formazione di Michele Mignani (con una partita in meno). I bianconeri dovranno far leva su un Livorno confuso, con Luci e compagni che hanno dovuto preparare la delicata sfida di stasera in un giorno, con le idee del nuovo tecnico Foschi, ex allenatore del Renate. Ma a spingere gli amaranto, ci penserà un Picchi colmo di passione, pronto a spingere i propri beniamini. Il match di andata, finì 1-2 per il Livorno con la doppietta di Daniele Vantaggiato (attuale capocannoniere degli amaranto con 14 centri). LIVE Livorno-Siena: la partita sarà diretta da Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco, coadiuvato dagli assistenti Gamal Mokhtar di Lecco e Christian Zanardi di Genova.

LIVE Livorno-Siena – le probabili formazioni –

Livorno, (4-3-1-2): Mazzoni; Pedrelli, Pirrello, Gonnelli, Franco; Luci, Giandonato, Bruno; Maiorino; Vantaggiato, Montini. A disposizione: Romboli, Perico, Borghese, Gasbarro, Bresciani, Gemmi, Murilo, Valiani, Doumbia, Manconi, Kabashi, Perez. Allenatore: Luciano Foschi

Siena, (4-3-1-2): Pane; Rondanini, Sbraga, D’Ambrosio, Iapichino; Bulevardi, Gelli, Vassallo; Guberti; Santini, Marotta. A disposizione: Crisanto, Rossi, Panariello, Solini, Dossena, Emmausso, Guerri, Mahrous, Cruciani, Cristiani, Cleur, Neglia, Damian, Brumat. Allenatore: Michele Mignani