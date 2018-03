LIVE Mestre-Padova: cronaca diretta e risultato in tempo reale Ripresa

Mestre-Padova 0-0

10 – Punizione non sfruttata da Beccaro

9 – Gioco fermo perché Pinzi e Boscolo sono a terra

4 – Gliozzi si fa male, al suo posto Capello

1 – Calcio d’angolo non sfruttato dal Padova

SECONDO TEMPO

45 + 1 Fine primo tempo

40 – Tiro di Spagnoli, Bindi para

37 – Occasionissima Padova: punizione di Russo, cross di Contessa, va Guidone di testa e miracolo di Favaro

30 – Subito dopo Pulzetti sul ilo del fuorigioco calcia in diagonale, para agevolmente il portiere

29 – Punizione dal limite di Beccaro che incoccia sulla barriera. La sfera finisce dalle parti di Perna che al volo la mana a lato di poco.

26 – Conclusione di Beccaro deviata in corner

20 – A Terra Spagnoli dopo uno scontro con il Patavino Russo

14 – Poco da segnalare sin qui

8 – Ci prova Guidone, resounto il suo tiro

7 – Mestre a cercare di fare il match

2 – Tiro di Fabbri che impegna Bindi a terra

PRIMO TEMPO

Mestre-Padova, le formazioni

MESTRE (3-5-2): Favaro; Stefanelli, Perna, Politti; Lavagnoli, Rubbo, Boscolo Papo, Beccaro, Fabbri; Spagnoli, Neto Pereira.

PADOVA (3-5-2): Bindi; Ravanelli, Cappelletti, Russo; Fabbris, Pulzetti, Pinzi, Belingheri, Contessa; Guidone, Gliozzi.

Mestre-Padova: la presentazione del derby che può valere una stagione

Buon pomeriggio amici di SuperNews. Anche oggi siamo qui per seguire live con cronaca diretta e risultato in tempo reale un grande match. Si tratta di Mestre-Padova, gara valida per la 32^ giornata del campionato di Serie C per quanto concerne il Girone B. Non si tratta di un semplice derby. La squadra di mister Zironelli è forse la sorpresa più piacevole di questa stagione, e vuole confermare, anzi rafforzare, la propria presenza in zona play-off. Su Mestre-Padova ci saranno gli occhi attenti delle inseguitrici della squadra biancoscudata. Sambenedettese e Reggiana sperano in un passo falso degli uomini di Bisoli, per provare a riaprire le sorti del campionato e della corsa – di conseguenza – alla promozione diretta in Serie B. E’ un’impresa non del tutto impossibile, dato che nel girone di ritorno il Mestre ha già battuto Sambenedettese, Pordenone, Bassano Virtus e FeralpiSalò.

Mestre-Padova: le probabili formazioni della gara in programma questo poeriggio al “Merecchia” di Portogruaro con la direzione del Signor D’Aprile di Arezzo:

Mestre (3-5-2): Favaro; Gritti, Perna, Politti; Lavagnoli, Casarotto, Boscolo Papo, Beccaro, Fabbri; Spanoli, Neto Pereira. All. Zironelli.

Padova (4-3-1-2): Bindi; Fabris, Cappelletti, Ravanelli, Contessa; Serena, Pinzi, Belingheri;Pulzetti; Capello, Sarno. All. Bisoli.