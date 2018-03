77′- Ammonito Stepinski per gioco scorretto su Biglia

77′- Suso mette un altro ottimo pallone in mezzo ma nessuno trova la deviazione vincente

75′- Secondo cambio per il Chievo: esce Inglese entra Birsa

74′- Biglia ammonito per gioco scorreto su Hetemaj

73′- Kessiè poteva mettere una palla pericolosa in mezzo ma calibra male e spreca tutto

70′- Cambio per il Chievo: esce Giaccherini entra Hetemaj

68′- OCCASIONE MILAN!!! Cahnaloglu riceve e calcia: palla ancora di poco fuori

66′- OCCASIONE MILAN!!! Suso mette un cross perfetto, colpisce Andrè Silva con la palla che termina di poco a lato

64′- Il Chievo prova a difendere questo punto importante, il Milan vuole assolutamente i 3 punti

61′- Ammonito Giaccherini per gioco scorretto su Biglia

59′- Primo cambio per Gattuso: esce Borini entra Andrè Silva

56′- Il Milan ora ci crede nella vittoria e attacca con maggiore insistenza

53′- GOL CONVALIDATO! Cutrone pareggia i conti

52′- GOL ANNULLATO AL MILAN!! Cutrone segna su una respinta di Sorrentino ma era in posizione irregolare: l’arbitro chiama il VAR

50′- Suso prova a giro sul secondo palo ma facile presa per Sorrentino

47′- Ammonito Cahnaloglu per gioco scorretto su Castro

46′- Comincia il secondo tempo con il Chievo avanti per 2 a 1 sul Milan

45′- Non c’è recupero! Finisce il primo tempo con il Chievo in vantaggio sul Milan per 2-1

44′- Ammonito Kessiè per simulazione

41′- OCCASIONE MILAN!! Bonaventura serve Suso che calcia a giro dal limite: palla che termina a lato

39′- Kessiè mette in mezzo, Cutrone prova la rovesciata ma commette fallo su Cacciatore

36′- OCCASIONE MILAN!!! Cahnaloglu riceve al limite e calcia: palla di poco a lato

34′- VANTAGGIO CHIEVO!!! Inglese dal limite si inventa un gol pazzesco con la palla che si infila all’incrocio dei pali

32′- PAREGGIO DEL CHIEVO!!! Giaccherini fa una grande giocata sulla fascia, mette in mezzo e Stepinski da due passi mette dentro!

29′- Il Chievo prova a prendere in contropiede il Milan ma i rossoneri sono ben messi in campo e difendono bene

26′- Suso di tacco serve Borini che mette in mezzo: palla fuori angolo Milan

24′- Bonaventura prova a mettere in mezzo ma la difesa veronese allontana il pallone

21′- Cacciatore mette un ottimo pallone al centro, Depaoli ci prova in rovesciata ma facile presa per Donnarumma

20′- Inglese prova in area ma viene murato da Zapata: ottima iniziativa dei veronesi

17′- Ammonito Depaoli per gioco scorretto su Cahnaloglu

16′- Biglia riceve da Rodriguez e prova la conclusione: palla alta sopra la traversa

13′- Prova una timida reazione il Chievo, ma il Milan gestisce bene e attacca

10′- VANTAGGIO MILAN!!! Suso lancia Kessiè che mette in mezzo, male Sorrentino controlla Cahnaloglu che da due passi la mette dentro

7′- Cahnaloglu mette un buon cross per Cutrone, palla leggermente lunga: facile presa per Sorrentino

4′- Parte molto bene il Milan che gestisce bene il possesso ma bene anche il Chievo nella fase difensiva

1′- Comincia il match! E’ cominciata Milan-Chievo

14.40- FORMAZIONE UFFICIALE MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Borini, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

14.40- FORMAZIONE UFFICIALE CHIEVO ( 4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Tomovic, Jaroszynski; Castro, Radovanovic, Depaoli, Giaccherini; Inglese, Stepisnki.

13.00- PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Borini, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

13.00- PROBABILE FORMAZIONE CHIEVO (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Tomovic, Jaroszynski; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Giaccherini; Inglese.

Si gioca la 29esima giornata di campionato e andrà in scena il match tra Milan e Chievo: i rossoneri vogliono riscattare la brutta sconfitta subita a Londra mentre il Chievo ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Una sfida per il riscatto. Si gioca la 29esima giornata di campionato e oggi in campo vedremo sfidarsi Milan e Chievo due squadre che hanno bisogno di punti per riscattare delle recenti sconfitte. Il Milan, dopo l’eliminazione subita contro l’Arsenal in Europa League, torna a concentrarsi sul campionato per confermare per il secondo anno di fila il posto in Europa League e puntare ad una rimonta per aggiudicarsi un posto in Champions. Gattuso, per questa sfida, lascia fuori dai convocati Nikola Kalinic per scelta tecnica e davanti giocherà Patrick Cutrone ,favorito su Andrè Silva, e sarà affiancato da Suso e Cahnaloglu. Maran, invece, sa che questa sfida è molto difficile per il Chievo ma deve assolutamente fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione lontana di un solo punto. Il tecnico si affiderà a Inglese come una punta di riferimento e sarà supportato da Giaccherini e Birsa che agiranno come trequartisti.