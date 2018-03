LIVE Milan-Chievo cronaca e risultato in tempo reale: probabili formazioni

13.00- PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Borini, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

13.00- PROBABILE FORMAZIONE CHIEVO (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Tomovic, Jaroszynski; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Giaccherini; Inglese.

Si gioca la 29esima giornata di campionato e andrà in scena il match tra Milan e Chievo: i rossoneri vogliono riscattare la brutta sconfitta subita a Londra mentre il Chievo ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Una sfida per il riscatto. Si gioca la 29esima giornata di campionato e oggi in campo vedremo sfidarsi Milan e Chievo due squadre che hanno bisogno di punti per riscattare delle recenti sconfitte. Il Milan, dopo l’eliminazione subita contro l’Arsenal in Europa League, torna a concentrarsi sul campionato per confermare per il secondo anno di fila il posto in Europa League e puntare ad una rimonta per aggiudicarsi un posto in Champions. Gattuso, per questa sfida, lascia fuori dai convocati Nikola Kalinic per scelta tecnica e davanti giocherà Patrick Cutrone ,favorito su Andrè Silva, e sarà affiancato da Suso e Cahnaloglu. Maran, invece, sa che questa sfida è molto difficile per il Chievo ma deve assolutamente fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione lontana di un solo punto. Il tecnico si affiderà a Inglese come una punta di riferimento e sarà supportato da Giaccherini e Birsa che agiranno come trequartisti.