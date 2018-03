LIVE Naomi Osaka – Daria Kasatkina, finale Wta Indian Wells 2018: 6-3 1-0 in tempo reale, break immediato della giapponese

NAOMI OSAKA – (20) DARIA KASATKINA 6-3 1*-0

Finale Wta Premier Mandatory Indian Wells (cemento)

19.55 – BREAK NAOMI OSAKA! Doppio fallo di Kasatkina sulla seconda palla break. 1-0

19.54 – 15-40, subito due palle break per la nipponica

19.52 – Iniziato il secondo set, serve la russa

19.50 – GAME AND FIRST SET NAOMI OSAKA! 6-3 al secondo set point, dopo 40′

19.48 – 40-0, tre set point. Male la russa col dritto

19.47 – BREAK NAOMI OSAKA! Rovescio lungolinea vincente. 5-3

19.46 – Palla break per la giapponese. 15-40

19.45 – Doppio errore col dritto di Kasatkina. 0-30

19.43 – Game Osaka. 4-3

19.42 – Ace al centro. Parità

19.41 – Nuova chance di break per la russa

19.40 – 30-30

19.39 – Ace e doppio fallo di Osaka. 15-15

19.37 – Kasatkina tiene la battuta. 3-3

19.37 – Ancora un game combattuto, siamo sul 40-30 per la russa

19.32 – La giapponese tiene la battuta a 30, chiudendo col passante di rovescio. 3-2

19.28 – Game Kasatkina. 2-2

19.26 – Osaka chiude lo scambio con un rovescio incrociato stretto in avanzamento. 30-15

19.23 – La giapponese serve bene e tiene la battuta. 2-1

19.22 – Game ai vantaggi

19.21 – 30 pari

19.18 – CONTRO-BREAK NAOMI OSAKA! La russa salva la prima ma poi affossa il back in rete. 1-1

19.17 – Grande accelerazione di dritto per la giapponese, due chance di contro-break

19.16 – 15-30, entrambe danno parecchi segnali di insicurezza

19.14 – BREAK DARIA KASATKINA! Osaka salva le prime due ma non riesce a fare altrettanto sulla terza. 0-1

19.12 – La russa è un muro e costringe di nuovo all’errore l’avversaria. Tre palle break consecutive (0-40)

19.11 – Due errori consecutivi di dritto. 0-30

19.10 – Inizia il match, serve la giapponese

19.02 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. Giocatrici in campo per il riscaldamento

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky.

Naomi Osaka – Daria Kasatkina, la finale che non ti aspetti

Torneo ricco di sorprese, quello di Indian Wells. A contendersi il titolo, nel primo Wta Premier Mandatory del 2018, saranno due tenniste classe 1997: la giapponese Naomi Osaka e la russa Daria Kasatkina; entrambe alla prima finale ad alto livello, ma la nativa di Togliatti ha già vinto un titolo lo scorso anno a Charleston (terra battuta verde) e perso altre due finali, mentre la nativa di Osaka ha perso entrambe le finali disputate. Oltre ad essere un ultimo atto inedito, sarà anche la prima volta che le due si sfideranno.

Naomi Osaka ha sconfitto in successione la russa Maria Sharapova, la polacca Agnieszka Radwanska, la qualificata statunitense Sachia Vickery, la greca Maria Sakkari, la ceca Karolina Pliskova ed infine la n°1 Wta, la rumena Simona Halep. Invece Daria Kasatkina è arrivata in finale superando (dopo un bye al primo turno) la ceca Katerina Siniakova, la statunitense Sloane Stephens, la danese Caroline Wozniacki, la tedesca Angelique Kerber ed infine la statunitense Venus Williams. In caso di vittoria finale la russa entrerebbe in top-10 al n°9, mentre se dovesse essere la giapponese a prevalere, ella salirebbe sino alla ventiduesima posizione del ranking Wta.