Dopo il clamoroso pareggio della Juventus contro la Spal, il Napoli cerca la vittoria in casa contro il Genoa per portarsi a meno due dai bianconeri e rendere ancora più accattivante la lotta scudetto.

Napoli-Genoa, la partita

Finisce 0-0 il primo tempo di Napoli-Genoa.

45′- un minuto di recupero;

44′- Occasione Napoli: calcio d’angolo di Callejon e colpo di testa di Insiegne che colpisce il palo;

40′- Occasione Napoli: magia di Mertens in area che si libera di due avversari per poi servire Allan. Il brasiliana dal dischetto del rigore spara alto;

34′- Occasione Genoa: sul calcio d’angolo, pericoloso colpo di testa di Spolli che sfiora il gol di pochi centimetri;

34′- Occasione Genoa: contropiede Genoa con Hijelmark che in area serve Galabinov, l’attaccante calcia ma trova la deviazione di Albiol;

32′- Consueto possesso palla prolungato del Napoli, dalla sinistra una palla in profondità per Rui che serve subito in segna che s’invola verso la porta ma è in fuorigioco;

30′-Laxalt ruba palla sulla propria trequarti e lancia Galabinov ma l’attaccante rossoblù viene fermato dall’uscita con i piedi di Reina;

27′- Fallo di Jorginho su Pandev che aveva tenuto bene palla per far salire i compagni;

25′- Genoa ben messo in campo che concede poco alla manovra classica del Napoli;

20′- sostituzione Napoli, esce Hamsik ed entra Zielinski. Il capitano abbandona il campo per un problema ad una caviglia;

16′-Occasione Napoli: verticale di Jorginho per Mertens che a giro incrocia sul secondo palo e sfiora la rete.

7′- calcio d’angolo guadagnato da Mertens, sulla palla va Rui che tenta di beffare Perin direttamente da corner;

Le due formazioni si schierano in campo per ascoltare il consueto inno della Serie A. Inizia Napoli-Genoa.

Napoli-Genoa, la sfida

Gli azzurri non possono permettersi il lusso di un altro passo falso. Dopo la sconfitta casalinga contro la Roma e il pareggio a reti bianche a San Siro contro l’Inter, il Napoli deve vincere per approfittare del clamoroso pareggio juventino in casa della Spal. l Napoli è imbattuto nelle ultime 11 partite contro il Genoa in Serie A, grazie a otto vittorie e tre pareggi. Inoltre il Napoli non perde in casa in Serie A contro il Genoa da febbraio 2009: sei successi e due pareggi nel parziale, con soli quattro gol subiti. Gli azzurri sono i super favoriti del match, complice anche il super attacco a disposizione di Sarri con un Mertens in ritrovata forma. Il folletto Belga ha segnato quattro gol nelle ultime quattro partite casalinghe in Serie A, dopo cinque gare interne senza reti.

Napoli-Genoa, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Sarri

Squalificati: –

Indisponibili: Chiriches, Ghoulam

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Rosi, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Galabinov, Pandev. Allenatore: Ballardini

Squalificati: –

Indisponibili: Izzo, Veloso