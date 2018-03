Live Napoli-Genoa, le probabili formazioni: titolarissimi per Sarri

Dopo il clamoroso pareggio della Juventus, il Napoli cerca la vittoria in casa contro il Genoa per portarsi a meno due dai bianconeri e rendere ancora più accattivante la lotta scudetto.

Napoli-Genoa, la sfida

Gli azzurri non possono permettersi il lusso di un’altro passo falso. Dopo la sconfitta casalinga contro la Roma e il pareggio a reti bianche a San Siro contro l’Inter, il Napoli deve vincere per approfittare del clamoroso pareggio juventino in casa della Spal. l Napoli è imbattuto nelle ultime 11 partite contro il Genoa in Serie A, grazie a otto vittorie e tre pareggi. Inoltre il Napoli non perde in casa in Serie A contro il Genoa da febbraio 2009: sei successi e due pareggi nel parziale, con soli quattro gol subiti. Gli azzurri sono i super favoriti del match, complice anche il super attacco a disposizione di Sarri con un Mertens in ritrovata forma. Il folletto Belga ha segnato quattro gol nelle ultime quattro partite casalinghe in Serie A, dopo cinque gare interne senza reti.

Napoli-Genoa, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Sarri

Squalificati: –

Indisponibili: Chiriches, Ghoulam

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Galabinov, Pandev. Allenatore: Ballardini

Squalificati: –

Indisponibili: Izzo, Veloso