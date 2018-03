45’+3′- Tiro di Depay da fuori area con Pickford che fa sua la sfera tra le braccia e termina la prima frazione.

45’+2′- Cross di Rose per Lingard che non prende bene di testa e la palla termina fuori area di rigore e poi spazzata da Wajinaldum.

44′- Calcio di punzione di Walker con l’arbitro poi che fa giocare e dà tre minuti di recupero.

43′- Chiusura di De Ligt su Rashford a limite dell’area.

41′- Depay su Van Anholt ma il terzino olandese viene fermato dalla retroguardia inglese.

39′- Dost da calcio d’angolo prende di testa, ma la palla termina fuori con Pickford battuto.

38′- Cross di Depay che arriva in area e nessuno la prende.

36′- Scivolata di Zoet che ferma Rashford involato in porta dopo il filtrante di Lingard.

34′- Trippier crossa ma nessuno la prende in area di rigore.

31′- Fallo di Hateboer poi punizione per gli inglesi con Henderson che tocca di testa e manda la palla di poco fuori.

29′- Strootman atterra Rashford e quindi l’Inghilterra si alza e batte un calcio di punizione.

27′- Haateboer ferma il cross di Trippier.

24′- Coner di Denny Rose che viene spazzato via dalla difesa olandese.

22′- Grande parata di Pickford sul tiro da fuori area di De Ligt.

19′- Tiro di Walker con Zoet che para benissimamente.

17′- Lingard si ritrova smarcato in posizione invitante dopo aver ricevuto un traversone sul limite dell’area. Il suo tentativo termina a lato.

14′- Il guardalinee ferma in fuorigioco Sterling prima dell’ingresso in area.

12′- Cross di Mcguire con Sterling per poco non prendeva la palla andando in scivolata.

9′- Esce Gomez per McGuire causa infortunio.

7′- Oxlade-Chamberlain aggancia un pallone vicino al limite e tira da fuori. Il tiro diretto al centro trova la ribattuta di Zoet.

5′- Tiro da fuori di Denny Rose che lambisce il palo e finisce fuori.

3′- TIro di De Ligt che va di poco fuori.

1′- Iniziato il match.

20:10- FORMAZIONE UFFICIALE OLANDA (4-2-3-1): Zeet-Hateboer-Van Dijk-De Ligt-Van Aahlot-Strootman-Wijnandum-Depat-Dost-Promes. All. Koeman

20:20: FORMAZIONE UFFICIALE INGHILTERRA (4-2-3-1):Pickford-Trippier-Rose-Walker-Stones-Gomes-Oxlade-Chamberlain-Henderson-Rashford-Sterling-Lingard. All. Southgate

19:30-Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Olanda-Inghilterra, gara amichevole. Tra poco conosceremo le scelte dei due allenatori di Koeman e Southgate.

19:15: PROBABILE FORMAZIONE OLANDA (4-2-3-1): Cilessen-Hateboer-Van Dijk-Akè-De Roon-Strootman-Depay-Vilhena-Babel-Dost. All. Koeman

19:00-PROBABILE FORMAZIONE INGHILTERRA (4-2-3-1): Hart-Walker-Cahil-Stones-Young-Dier-Henderson-Rashford-Sterling-Alli-Vardy. All. Southgate

Olanda-Inghilterra non èneanche cominciata e già ci sono 15000 holigaans arrivati nella capitale ad Amsterdam. Caos subito in città con monumenti distrutti, negozi sporcati dalle birre e buttate sui vetri. Birre anche sulle teste dei passeggeri di una barca e addirittura bici lanciate nel canale. Per quanto riguarda la parttita l’Inghilterra testerà l’Olanda per Russia 2018 e sembra favorita per la vittoria in amichevole stasera. In attacco Southgate dovrà provare a far meno dell’infortunato Harry Kane: ecco perché non dovrebbe riuscire a dare grandissimo spettacolo contro l’Olanda, che peraltro contribuirà presumibilmente a rendere poco divertente il match, puntando su un coperto 5-3-2 e tentando di limitare i danni in una fase storica molto delicata.

Una squadra giovane, invece, quella olandese con Koeman che abbandonerà il 4-3-3 e sarà più coperta e prudente. Gli Orange vorrebbe una vittoria per scacciare tute le partite negative e la mancata qualificazione di qualche mese fa. Koeman, intanto, ha firmato un contratto di quattro anni e si è insiedato sulla panchina dell’Olanda per portare gli Orange verso la fase finale prima dell’Europeo del 2020 e poi in Qatar ai Mondiali del 2022. Nell’Inghilterra Vardy rimpiazzerà Kane che all’inizio era il favorito, ma Southgate vuole dare una mano all’attaccante del Leicester per farlo sbloccare in nazionale.